Màn cầu hôn diễn ra vào ngày 12/11, trong tiệc sinh nhật lần thứ 34 của Huỳnh Phương tại TP.HCM.

Tối 19/11, showbiz Việt rộn ràng chứng kiến tin vui từ Huỳnh Phương và Khả Như. Sau thời gian dài vướng nghi vấn hẹn hò, nam diễn viên công khai khoảnh khắc cầu hôn nửa kia. Dàn sao Việt và khán giả đã đồng loạt gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi này.

Mới đây, diễn viên Tiến Luật thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong buổi cầu hôn của Huỳnh Phương và Khả Như, đồng thời tiết lộ những tình huống hài hước phía sau khoảnh khắc đặc biệt của cặp đôi. Theo lời kể của ông xã Thu Trang, dù đã chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt với bạn gái, Huỳnh Phương vẫn không giấu được sự hồi hộp, thậm chí lúng túng đến mức khiến những người chứng kiến phải thót tim.

Trên trang cá nhân, Tiến Luật hài hước chia sẻ: "Lần đầu tiên chứng kiến màn cầu hôn luộm thuộm đến từ vị trí chú rể. Móc cái nhẫn ra mà khách mời thót tim vì chủ nhân đánh rơi, rồi tay chân run rẩy. Cuối cùng cũng đến đích. Chúc hai em, luôn yêu thương và hạnh phúc trọn đời".

= Tối 19/11, showbiz Việt rộn ràng chứng kiến tin vui từ Huỳnh Phương và Khả Như. Ảnh: FBNV

Màn cầu hôn tưởng chừng lãng mạn như phim của Huỳnh Phương và Khả Như bất ngờ có thêm tình tiết dở khóc dở cười. Ảnh: FBNV

Qua lời kể của Tiến Luật, có thể thấy Huỳnh Phương đã trải qua những giây phút không ít áp lực khi chuẩn bị nói lời cầu hôn. Việc bất ngờ đánh rơi chiếc nhẫn giữa lúc quan trọng khiến màn ngỏ lời trở nên lúng túng hơn dự kiến. Tuy nhiên, sau sự cố ngoài ý muốn, nam diễn viên vẫn hoàn thành màn cầu hôn và nhận được lời đồng ý từ Khả Như.

Tiến Luật còn tiết lộ anh và bà xã Thu Trang chính là những người se duyên cho Huỳnh Phương và Khả Như. Chứng kiến chuyện tình của hai người đi đến cột mốc quan trọng, nam diễn viên không giấu được sự vui mừng. Anh còn hài hước cho biết sẵn sàng tư vấn kinh nghiệm cưới xin cho đàn em, miễn là cả hai không hỏi mượn tiền.

Không riêng Tiến Luật, Thu Trang cũng có những chia sẻ đầy cảm xúc sau khi chứng kiến màn cầu hôn. Nữ diễn viên tiết lộ bản thân đã khóc đến mức lớp trang điểm bị lem. Trên trang cá nhân, cô viết: "Trang điểm đang đẹp, tự nhiên hai đứa làm cho lem luốc, trôi nền. Chúc hai đứa luôn hạnh phúc và một gia đình trong ấm ngoài êm".

Theo tiết lộ của Tiến Luật, nam diễn viên hồi hộp đến mức đánh rơi nhẫn, chân tay run rẩy trong khoảnh khắc quan trọng. Ảnh: FBNV

Tiến Luật còn tiết lộ anh và bà xã Thu Trang chính là những người se duyên cho Huỳnh Phương và Khả Như. Ảnh: FBNV

Được biết, màn cầu hôn diễn ra vào ngày 12/11, trong tiệc sinh nhật lần thứ 34 của Huỳnh Phương tại TP.HCM. Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp thân thiết như vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, BB Trần, Ngọc Phước, Quang Tuấn và MC Liêu Hà Trinh. Tuy nhiên, phải đến tối 19/11, cặp đôi mới chính thức chia sẻ tin vui với công chúng.

Trên trang cá nhân, Khả Như đăng tải những khoảnh khắc tình tứ bên Huỳnh Phương, khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Dạ, em chịu". Về phía Huỳnh Phương, nam diễn viên cũng hài hước thông báo chuyện sắp lấy vợ bằng lời nhắn: "Làm phim khuyên người ta đừng lấy vợ và cái kết". Những hình ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Được biết, màn cầu hôn diễn ra vào ngày 12/11, trong tiệc sinh nhật lần thứ 34 của Huỳnh Phương tại TP.HCM. Ảnh: FBNV

Trước khi công khai tin vui, Khả Như và Huỳnh Phương từng có khoảng 4 năm vướng nghi vấn hẹn hò. Từ năm 2022, cả hai nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, những buổi gặp gỡ bạn bè và trong các dịp đặc biệt. Dù liên tục trở thành chủ đề được công chúng quan tâm, cặp đôi vẫn giữ kín đời tư và không trực tiếp xác nhận mối quan hệ.

Khả Như sinh năm 1987, là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả qua nhiều dự án sân khấu, phim điện ảnh và chương trình truyền hình. Trong khi đó, Huỳnh Phương sinh năm 1992, được biết đến là thành viên nổi bật của nhóm hài FAPtv, đồng thời góp mặt trong nhiều chương trình giải trí.