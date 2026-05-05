Nam thần Địa Ngục Độc Thân bất ngờ bị tố cáo hành vi bạo lực học đường

Vào ngày 3/5, 1 nạn nhân được cho là tên Lee Yoo Rim, sử dụng tài khoản X @chusami_lawyer, đã lên tiếng tố cáo nam thần Địa Ngục Độc Thân Kook Dong Ho là kẻ bắt nạt học đường thời đi học. Người dùng này tự nhận là một luật sư, đã kể chi tiết những gì mình phải chịu đựng khi là nạn nhân của Kook Dong Ho.

Trong những dòng stutus có hơn 6 triệu lượt xem, Lee Yoo Rim bày tỏ: "Hồi còn đi học, tôi bị một nhóm học sinh hư bắt nạt, và một trong số chúng – bạn trai của cô gái cầm đầu nhóm bắt nạt – đã dùng cái gọi là “chiêu trò ép thú nhận” với tôi. Về cơ bản, đó là khi chúng đặt bạn vào tình thế không thể từ chối: quỳ xuống trước mặt mọi người, đưa cho bạn một chiếc bánh, thú nhận trước mặt bạn gái của hắn, đồng thời chế nhạo và cười nhạo tôi.

Tôi nghe nói sau đó người này xuất hiện trên chương trình Địa Ngục Độc Thân, bỏ việc và hiện đang sống bằng nghề người nổi tiếng trên mạng xã hội. Trong thời gian Địa Ngục Độc Thân phát sóng, cuộc sống của tôi như địa ngục trần gian.

Ở nơi làm việc, tôi cũng là nạn nhân của nạn bắt nạt. Tôi thậm chí đã cố gắng nói chuyện thẳng thắn – hỏi mình đã làm sai điều gì và nói rằng tôi sẽ sửa chữa nếu có vấn đề – nhưng họ vẫn thoải mái nói xấu sau lưng tôi. Thế nhưng, khi tôi cố gắng đối thoại, đột nhiên họ lại im lặng. Tôi là nạn nhân của cả bạo lực học đường và quấy rối nơi làm việc.

Một người trong số họ hiện đang sống bằng nghề người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, người còn lại đang làm việc tại một công ty giống như của tôi, chuyên đại diện cho các nạn nhân. Tôi phát ngán với chuyện này rồi. Tôi sẽ cứ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, làm luật sư đại diện cho các nạn nhân. Đó là vai trò của tôi" .

Theo Lee Yoo Rim, Kook Dong Ho từng hẹn hò với kẻ bắt nạt, khiến cô có những ngày tháng đi học khốn khổ. Nạn nhân cáo buộc rằng mình đã trải qua nhiều vụ quấy rối và mô tả một chuỗi hành vi khiến ngôi sao truyền hình thực tế này hiện lên với hình ảnh tiêu cực hơn nhiều so với hình ảnh trên màn ảnh.

"Các nạn nhân phải chịu đựng sự vô lý này đến bao giờ? Kook Dong Ho. Cậu biết đấy, bạn gái cậu, M, đã xúi giục mấy đứa khác bắt nạt tôi, đánh vào đầu tôi bằng vợt cầu lông, và trong giờ giải lao, khi tôi đi vệ sinh, chúng đã dùng đinh ghim đóng vào ghế của tôi, rồi dùng keo siêu dính dán chặt tủ đồ của tôi lại để tớ không mở được. Cậu cũng là một trong những học sinh hư nổi tiếng ở trường trung học Noeun, phải không? Cậu biết hết mọi chuyện mà vẫn thấy buồn cười, đúng không?".

Luật sư Lee Yoo Rim cũng cho biết thêm rằng công ty quản lý của Kook Dong Ho đã liên hệ với cô sau khi những dòng status được đăng tải, đồng thời phủ nhận việc nam thần Địa Ngục Độc Thân biết cô là ai: "Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ công ty quản lý của Kook Dong Ho. Họ nói rằng anh ta hoàn toàn không có liên hệ gì với tôi cả, haha. Dĩ nhiên anh ta sẽ nói vậy. Kẻ bắt nạt có bao giờ nhớ đến nạn nhân của mình không? Luôn luôn là nạn nhân phải gánh chịu nỗi đau suốt đời, nước mắt tuôn rơi trong tim, không bao giờ quên được tên kẻ gây ra tội ác" .

Khi các bài đăng lan truyền, phản ứng trên mạng nhanh chóng trở nên dữ dội. Một số cư dân mạng bày tỏ sự sốc, nhận thấy sự tương phản rõ rệt giữa hình ảnh điềm tĩnh, tự chủ của Kook Dong Ho trên chương trình và những cáo buộc được mô tả. Những người khác kêu gọi thận trọng, chỉ ra rằng các tuyên bố vẫn chưa được xác minh và yêu cầu thêm bằng chứng cụ thể hơn trước khi đưa ra kết luận.

"Những kẻ bắt nạt ở trường thậm chí không phải là con người. Chúng về cơ bản là rác rưởi. Chúng nên bị loại bỏ hoàn toàn khỏi xã hội để chúng ta không bao giờ phải nhìn thấy chúng nữa", "Wow… Trong chương trình, mọi người thích anh ấy vì anh ấy có vẻ điềm tĩnh và tự chủ… Họ nói anh ấy có tính cách bình thường nhất. Vì anh ấy là một kế toán, nên mọi người nghĩ anh ấy khác biệt so với những người nổi tiếng/người mẫu khác… Điều này thực sự khiến người ta rợn người", "Hồi đó tôi không hiểu tại sao mọi người lại làm ầm ĩ chuyện bắt nạt học đường đến vậy, nhưng giờ nghĩ lại thì, những kẻ gây ra chuyện đó chỉ coi nhẹ nó như trẻ con nghịch ngợm rồi tiếp tục cuộc sống của mình, trong khi đối với nạn nhân, nó trở thành một tổn thương không thể nào xóa bỏ", "Tình trạng bắt nạt ở đây thật kinh khủng… nghiêm trọng đấy", "Tôi không biết cô ấy đang nói về ai vì tôi không xem chương trình đó, nhưng ít nhất giờ cô ấy đã là luật sư. Có vẻ như cô ấy sẽ có thể giải quyết vấn đề này một cách đúng đắn thông qua các biện pháp pháp lý", "Chắc hẳn đó là chuyện bình thường, thường ngày đối với anh ta đến nỗi anh ta thậm chí không nhớ… Thật kinh tởm" ... cư dân mạng Hàn Quốc bình luận.

Vụ việc này đã làm dấy lên cuộc tranh luận rộng rãi hơn về cách thức kiểm duyệt các thí sinh tham gia chương trình truyền hình thực tế trước khi xuất hiện trên các nền tảng lớn, cũng như tốc độ thay đổi của dư luận khi các cáo buộc trong quá khứ được khơi lại.

Kook Dong Ho là thí sinh của chương trình hẹn hò siêu hot Địa Ngục Độc Thân mùa 4. Anh thu hút sự chú ý của khán giả với vẻ ngoài điển trai, cao 188cm, là một kế toán viên công chứng tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc. Được biết, Kook Dong Ho từng làm việc tại một công ty kế toán lớn, đã mở và hiện đang điều hành văn phòng kế toán riêng của mình sau khi nghỉ việc.

Ngoài ra, Kook Dong Ho còn được biết đến là tình cũ tin đồn của Call Me Duy. Vào đầu năm 2024, cả hai đã có một khoảng thời gian thường xuyên lộ diện cùng nhau. Dù thường xuyên xuất hiện bên nhau và gây xôn xao dư luận thời điểm đó, nhưng cả Call Me Duy cùng Kook Dong Ho đều không lên tiếng xác nhận về mối quan hệ. Tuy vậy công chúng vẫn đặt nghi vấn về chuyện cả hai hẹn hò.

Đến khoảng tháng 6/2024, Call Me Duy bất ngờ công khai tình yêu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, người này không phải Kook Dong Ho nên dân tình ngầm hiểu cả hai đã "đường ai nấy đi". Hậu chia tay, cả Call Me Duy và Kook Dong Ho đều có những hướng phát triển riêng trong sự nghiệp.

Nguồn: Koreaboo