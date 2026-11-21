Thì ra khi gặp Châu Bùi, Binz lại bối rối đến thế này.

Mới đây, cuộc trò chuyện giữa Tiến Luật và Binz bất ngờ được dân mạng chia sẻ trở lại. Theo đó, Tiến Luật hỏi đàn em về lần đầu tiên gặp Châu Bùi diễn ra như thế nào. Trái với hình dung về một Binz vốn nổi tiếng với khả năng "thả thính" bằng lời rap và những câu nói ngọt ngào, nam rapper tiết lộ bản thân từng lúng túng đến mức không biết phải bắt chuyện thế nào khi đứng trước cô gái mình có ấn tượng.

Binz kể về lần đầu gặp Châu Bùi

Theo lời kể của Binz, cả hai gặp nhau tại một club thông qua sự giới thiệu của một người bạn chung. Khi người bạn kéo Châu Bùi đến làm quen, nam rapper bất ngờ rơi vào trạng thái bối rối. Câu đầu tiên anh nghĩ ra để mở lời với cô gái xinh đẹp trước mặt lại là: "Em ăn gì trước khi đến đây chưa?". Nhớ lại khoảnh khắc đó, Binz tự nhận đây là một trong những màn mở đầu "ngu nhất" mà anh có thể nghĩ ra.

Binz quyết định nhờ người bạn chung tạo cơ hội để mình được trò chuyện lại. Thế nhưng, cơ hội thứ hai cũng không giúp nam rapper khá hơn. Binz thừa nhận lần tiếp theo vẫn nói những câu chuyện khá vô duyên, thậm chí còn kém tự nhiên hơn bình thường.

Nam rapper kể với Tiến Luật: "May là khi về cả hai có nhắn tin và khi không đối diện, không nhìn thẳng mặt nhau thì nói chung chữ nghĩa của em cũng tốt. Sau mấy tháng liên tục thì dần dần mọi thứ tự nhiên hơn. Đến sau này khi hai đứa yêu nhau lâu rồi em mới bắt đầu thả thính. Em nghĩ việc bị đơ đơ ngay khúc đó cũng là điều làm Châu cảm thấy thú vị. Chứ nếu mà hôm đó em mà làm tốt với những gì em thường làm với những người con gái khác, thì em nghĩ người con gái thông minh như Châu sẽ tránh xa em".

Binz cho rằng nhờ bản thân đơ đơ trong lần gặp đầu tiên nên đã tạo ấn tượng thú vị cho Châu Bùi

Câu chuyện của Binz khiến nhiều khán giả thích thú bởi nó cho thấy một khía cạnh khá khác của nam rapper. Người thường được nhớ đến với hình tượng cool ngầu, có khả năng viết nên những câu rap tình tứ lại từng "đứng hình" trước người mình cảm mến. Hóa ra, đôi khi chính những khoảnh khắc vụng về nhất lại mở đầu cho một mối quan hệ đặc biệt.

Trong suốt hành trình bên nhau, Binz và Châu Bùi từng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi những khoảnh khắc tình cảm. Cả hai bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020, sau đó dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ chuyện tình cảm. Đến năm 2022, Binz chính thức công khai Châu Bùi là người đặc biệt trong một đêm nhạc của SpaceSpeakers. Từ đó, cặp đôi không ít lần dành cho nhau những lời ngọt ngào, xuất hiện tại các sự kiện và ủng hộ đối phương trong công việc.

Binz và Châu Bùi đã có 6 năm bên nhau

Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai cũng có những giai đoạn khiến công chúng đặt dấu hỏi. Như cách đây ít tháng, việc Binz và Châu Bùi ít tương tác, hiếm khi đăng tải hình ảnh chung khiến tin đồn rạn nứt xuất hiện. Đến giữa năm, những lần Châu Bùi đi du lịch một mình hay vắng mặt tại một số sự kiện của SpaceSpeakers tiếp tục khiến dân mạng bàn luận. Dù vậy, cả hai không trực tiếp xác nhận hay phủ nhận những suy đoán này.

Đến cuối tháng 10/2026, Châu Bùi lại khiến mạng xã hội chú ý khi đăng tải video hóa trang Halloween cùng Binz. Cô viết rằng cả hai "không còn bên nhau như một cặp đôi nữa" bởi đã hóa thân thành chị em nhà Wilson trong bộ phim White Chicks. Màn tung hứng hài hước, thoải mái của cả hai nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đồng thời khiến nhiều khán giả thích thú trước cách cặp đôi đùa vui về những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ.

Binz chiều người yêu ra mặt, hoá trang thành chị em nhà Wilson đón Halloween vừa qua

Nhiều người trông ngóng ngày Binz và Châu Bùi "chốt đơn" ngày trọng đại

Ảnh: FBNV