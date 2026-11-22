Netizen cũng kêu gọi BTC MAMA hoặc ekip hãy để nghệ sĩ mặc đồ ấm áp phù hợp thời tiết, thay vì phải co ro trong gió lạnh.

Sau đêm trao giải MAMA 2026 (Mnet Asian Music Awards) ngày 1, Choi Mina Sue bất ngờ trở thành tâm điểm. Trong lần đầu làm MC sự kiện lớn, Choi Mina Sue diện chiếc váy trắng tuy đơn giản mà thanh lịch, đảm nhận tốt vai trò dẫn dắt, phỏng vấn các idol trên thảm xanh. Tuy nhiên, vì chỉ mặc chiếc váy mỏng manh giữa thời tiết khoảng 9 độ C lộng gió và đứng suốt 3 tiếng đồng hồ nên mỹ nhân này được bắt gặp run rẩy không ngớt.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho Choi Mina Sue, mong cô không bị ốm sau sự kiện này. Thậm chí khán giả bày tỏ sự phẫn nộ khi BTC đế MC nữ phải chịu tình trạng thời tiết lạnh với trang phục quá mỏng manh. Nhiều khán giả thắc mắc sao không ai đưa cho nàng hậu một chiếc áo, đây là sự lựa chọn từ cô hay sự chủ quan và thiếu nhạy cảm của ekip cũng như BTC chương trình.

Choi Mina Sue run rẩy, gồng mình chống chọi lại cái lạnh tại MAMA ngày 1. Clip: TikTok

Cô diện chiếc váy trắng mỏng manh trong thời tiết lạnh giá gió mạnh, làm MC suốt gần 3 tiếng. Ảnh: TikTok

Đến MAMA ngày 2, Hoa hậu Trái Đất 2022 tiếp tục đảm nhận vai trò MC thảm xanh. Lần này, cô chuyển từ tông trắng sang tông đen quyến rũ và sang chảnh. Nhưng quan trọng hơn cả, mỹ nhân Địa Ngục Độc Thân đã có thêm áo khoác để chống chọi với cái lạnh. Nhờ mặc ấm áp hơn, trông Choi Mina Sue đã ấm áp và dễ chịu hơn hẳn, công việc cũng vì thế mà trôi chảy hơn.

Hôm nay, Choi Mina Sue tiếp tục làm MC thảm xanh với Lee Dae Hwi. Ảnh: News1

Cô đã mặc thêm áo khoác ấm áp. Ảnh: News1

Dù đây là động thái của Choi Mina Sue hay ekip hoặc BTC chương trình, thì điều này cũng khiến cư dân mạng vỗ tay hoan hô. Netizen cũng kêu gọi BTC MAMA hoặc ekip hãy để nghệ sĩ mặc đồ ấm áp phù hợp thời tiết, thay vì phải co ro trong gió lạnh như Choi Mina Sue, NCT Wish, Kim Yoo Jung, Hwasa... tại MAMA năm nay.

Kim Yoo Jung,...

... Hwasa,...

... Nayeon...

... hay Yushi (NCT Wish) đều bị gió lạnh tạt tơi tả trên thảm xanh MAMA năm nay. Ảnh: Osen

MAMA (Mnet Asian Music Awards) là lễ trao giải âm nhạc thường niên lớn do tập đoàn giải trí Hàn Quốc CJ ENM (thông qua kênh Mnet) tổ chức, chuyên vinh danh các thành tựu nổi bật của Kpop và âm nhạc châu Á. Lễ trao giải có lịch sử lâu đời, ra mắt lần đầu tại Hàn Quốc vào năm 1999, sau đó mở rộng quy mô ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, cũng từng tổ chức tại Mỹ. MAMA nổi tiếng với quy mô hoành tráng, các màn kết hợp sân khấu đặc biệt và những cuộc tranh luận sôi nổi quanh kết quả bình chọn, cũng như những drama bên lề.

Năm nay, MAMA được tổ chức tại Kyocera Dome, Osaka, Nhật Bản với chủ đề "A Music Interstellar" (tạm dịch: Hành trình âm nhạc giữa các vì sao). Theo giám độc bộ phận kinh doanh Mnet, chủ đề này phản ánh năm 2026 như một thời điểm mà các ca khúc cũ tìm thấy sức sống mới giữa những xu hướng thay đổi chóng mặt, khán giả trên toàn thế giới cùng thưởng thức một dòng âm nhạc chung - khi Kpop ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng.

Trong 2 ngày trao giải, MAMA đã quy tụ cả dàn sao đình đám trên cả lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc châu Á như Park Bo Gum, Kim Hye Soo, Kim Yoo Jung, Lee Sung Kyung, Yoo In Na, BIGBANG, CL (2NE1), IVE, ENHYPEN, CORTIS, TREASURE, ILLIT, Nayeon (TWICE), Hwasa, WOODZ, Lee Chae Min, LE SSERAFIM...

Năm nay, MAMA được tổ chức tại Kyocera Dome, Osaka, Nhật Bản với chủ đề "A Music Interstellar" (tạm dịch: Hành trình âm nhạc giữa các vì sao). Ảnh: X

MAMA quy tụ những ngôi sao điện ảnh - âm nhạc hot bậc nhất. Ảnh: X

Nguồn: X, News1