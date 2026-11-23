Hoà Minzy vướng nghi vấn có tin vui khi mặc trang phục rộng xuất hiện bên Mỹ Tâm.

Mới đây, Hòa Minzy bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi vướng nghi vấn đang mang thai con thứ hai. Câu chuyện bắt nguồn từ loạt ảnh nữ ca sĩ chụp cùng Mỹ Tâm tại buổi tiệc cảm ơn sau live concert See The Light – Day 2. Trong hình, giọng ca Bắc Bling diện chiếc váy babydoll màu trắng với thiết kế rộng rãi, thoải mái tạo dáng đáng yêu bên đàn chị. Tuy nhiên, chính kiểu trang phục không ôm sát cơ thể lại khiến một số cư dân mạng đặt nghi vấn cô đang có tin vui.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng của Hòa Minzy, một khán giả để lại bình luận: "Váy này là Bo sắp có em bé phải không Hoà xinh đẹp ơi". Không để người hâm mộ phải chờ đợi, nữ ca sĩ nhanh chóng phản hồi: "Dạ hiện thì vẫn chưa ạ". Câu trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng của Hòa Minzy lập tức thu hút sự chú ý, cho thấy cô không ngại trực tiếp giải đáp những thắc mắc liên quan đến chuyện đời tư.

Hoà Minzy vướng nghi vấn có tin vui khi mặc trang phục rộng xuất hiện bên Mỹ Tâm. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ trực tiếp lên tiếng đính chính khi netizen đặt nghi ngờ đang có tin vui. Ảnh: Chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, Hòa Minzy tiếp tục để lại một bình luận dài nhằm giải thích lý do bản thân thường xuyên bị hiểu lầm mang thai. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: "Cơ địa hễ cứ mặc babydoll là có bầu nên nhà 1 tủ áo babydoll mà không dám mặc. Mới sự kiện hôm qua mặc đồ eo thon không ai bình luận, cứ mặc babydoll là bình luận có bầu hay thật. Dạ em chưa ạ, áo nó kiểu vậy thôi mọi người nhá!".

Qua chia sẻ này, Hòa Minzy khẳng định bản thân hiện chưa mang thai, đồng thời cho biết những đồn đoán xuất phát từ kiểu dáng trang phục. Đáng nói, nữ ca sĩ còn tiết lộ sở hữu cả tủ váy babydoll nhưng nhiều lần không dám diện vì cứ mặc lên là lại bị hỏi chuyện bầu bí. Cách phản hồi dí dỏm, gần gũi của Hòa Minzy khiến câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hòa Minzy lên tiếng phủ nhận nghi vấn mang thai sau khi xuất hiện trong chiếc váy babydoll rộng rãi. Ảnh: FBNV

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Hòa Minzy vướng những đồn đoán liên quan đến chuyện có thêm con. Hồi tháng 3/2026, sau khi công khai mối quan hệ tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương, nữ ca sĩ từng bị nghi đã âm thầm sinh thêm một bé gái. Tin đồn bắt nguồn từ những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có bức ảnh được cho là chụp người đàn ông bế một bé gái. Tuy nhiên, Hòa Minzy sau đó đã trực tiếp phủ nhận, khẳng định hình ảnh gây hiểu lầm được tạo bằng công nghệ AI.

Thời điểm đó, nữ ca sĩ còn bày tỏ sự bức xúc khi một số tài khoản sử dụng hình ảnh giả mạo để lan truyền thông tin thiếu căn cứ về gia đình mình. Cô đề nghị các tài khoản ngừng tạo và chia sẻ những nội dung sai sự thật, đồng thời nhờ người hâm mộ báo cáo những bài đăng gây hiểu lầm.

Thời gian qua, cô không ít lần vướng nghi ngờ về chuyện có con. Ảnh: FBNV

Hòa Minzy sinh năm 1995, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, được khán giả biết đến sau khi giành ngôi Quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Trong hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Rời Bỏ, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Thị Mầu và Bắc Bling. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, cô còn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả qua những khoảnh khắc đời thường bên con trai đầu lòng, bé Bo.

Sau khi chia tay doanh nhân Nguyễn Minh Hải vào năm 2022, Hòa Minzy tập trung chăm sóc con và phát triển sự nghiệp. Đến tháng 3/2026, cô chính thức công khai chuyện tình cảm với bạn trai mới sau thời gian dài kín tiếng. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cả hai quen biết từ năm 2022 thông qua chương trình Sao nhập ngũ. Gia đình bạn trai cũng từng sang hỏi cưới để ông nội Hòa Minzy có thể chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cháu gái trước khi qua đời.

Tháng 3/2026, cô chính thức công khai chuyện tình cảm với bạn trai mới sau thời gian dài kín tiếng. Ảnh: FBNV