Động thái của Jay Park sau khi "gà cưng" LNGSHOT dự MAMA khiến nhiều netizen tranh cãi.

"Gà cưng" LNGSHOT của Jay Park đã tham dự MAMA 2026 và nằm trong số 10 nhómd được đề cử cho giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất". Tuy nhiên, thay vì biểu diễn riêng, LNGSHOT đã trình diễn ca khúc Bananas cùng với 2 tân binh khác là MODYSSEY và TUIDE, trước khi cả 3 nhóm cùng hợp tác trong ca khúc That That. Trong khi đó, giải thưởng "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" thuộc về 2 nhóm ALPHA DRIVE ONE và TUIDE, còn LNGSHOT là một trong những người chiến thắng giải "Top 10 nam nghệ sĩ được người hâm mộ bình chọn".

Có thể nói rằng sự xuất hiện của LNGSHOT tại MAMA 2026 là khá mờ nhạt, khác hẳn so với lễ trao giải MMA (Melon Music Awards) tuần trước. Khi đó, "gà cưng" của Jay Park đã trình diễn liên khúc các bài hát của chính mình và giành giải "Nghệ sĩ mới của năm". Chỉ vài giờ sau khi MAMA 2026 kết thúc, CEO Jay Park đã đăng một thông điệp đầy ẩn ý trên X: "Miễn là mọi người biết chúng ta giỏi".

Sau khi LNGSHOT dự MAMA 2026,...

... ông bầu Jay Park đã ẩn ý "Miễn là mọi người biết chúng ta giỏi". Ảnh: X

Nam ca sĩ sinh năm 1987 tiếp tục "tuôn cả tràng". Anh tuyên bố anh không quan tâm đến giải thưởng nhưng thất vọng vì LNGSHOT không thể thể hiện được khả năng của mình trên một sân khấu lớn như vậy, cho rằng gà nhà bị "xử ép" vì đến từ 1 công ty nhỏ. Khi netizen chỉ trích Jay Park chỉ đang cay cú và thượng đẳng, anh đã phủ nhận những lời cáo buộc đó, nói rằng anh đang ủng hộ các nghệ sĩ của mình mà không hề hạ thấp bất cứ ai khác.

Trên Instagram, nam ca sĩ không ngừng "var" thẳng mặt lễ trao giải MAMA, khẳng định rằng LNGSHOT đáng lẽ phải có sân khấu riêng sau khi phát hành 5 dự án trong vòng chưa đầy một năm, thay vì phải kết hợp với 2 tân binh khác.

Jay Park cho rằng gà nhà bị xử ép ở MAMA 2026. Ảnh: News1

Tại lễ trao giải MMA (Melon Music Awards) tuần trước, "gà cưng" của Jay Park đã trình diễn liên khúc các bài hát của chính mình và giành giải "Nghệ sĩ mới của năm". Ảnh: X

Động thái của Jay Park sau khi "gà cưng" LNGSHOT dự MAMA khiến nhiều netizen tranh cãi. Nhiều netizen đồng tình với quan điểm của Jay Park, nhất là khi LNGSHOT là 1 trong những tân binh nổi bật nhất năm qua. Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích Jay Park xấu tính, cố ý hạ bệ những nghệ sĩ thắng giải để nâng đỡ gà nhà. Những người khác thì đặt câu hỏi về mức độ "nhỏ bé" thực sự của More Vision, khi công ty này có đến 20% cổ phần thuộc "ông lớn" Kakao.

Jay Park là ông bầu của LNGSHOT, lúc nào cũng hết mực bênh gà nhà nhưng lại gây ra nhiều tranh cãi. Ảnh: X

Jay Park có tên thật là Park Jaebeom, sinh ngày 25/4/1987 tại Edmonds, Washington, Mỹ. Anh là nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn, nổi tiếng với vai trò rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, nhà sản xuất âm nhạc và doanh nhân. Lớn lên ở khu vực Seattle, anh bắt đầu sự nghiệp từ việc tham gia nhóm b-boy Art of Movement (AOM) và được JYP Entertainment tuyển chọn năm 2004. Năm 2008, anh chính thức ra mắt cùng 2PM với vai trò trưởng nhóm.

Sau giai đoạn rời nhóm vì scandal, Jay Park chuyển hướng hoạt động độc lập, trở lại mạnh mẽ với tư cách nghệ sĩ solo bằng các bản hit như Abandoned, Tonight, Star, Mommae và nhiều album thành công như Worldwide (2015), Everything You Wanted (2016). Anh được biết đến như một trong những người tiên phong đưa hip-hop Hàn Quốc lên tầm cao mới, từng là giám khảo và nhà sản xuất chương trình Show Me The Money.

Anh còn là nghệ sĩ Mỹ gốc Á đầu tiên ký hợp đồng với Roc Nation của Jay-Z, đồng thời mở rộng sang kinh doanh thương hiệu rượu và các dự án toàn cầu. Jay Park còn khẳng định vị thế doanh nhân bằng việc sáng lập các công ty AOMG, H1GHR MUSIC và gần đây nhất là More Vision – nơi anh tiếp tục đào tạo và ra mắt các nghệ sĩ mới như nhóm nhạc LNGSHOT vào năm 2026. LNGSHOT gồm 4 thành viên Ohyul, Ryul, Louis và Woojin, là 1 trong những tân binh nổi bật nhất năm qua.

Jay Park tài năng nhưng cũng rất ồn ào. Ảnh: More Vision

Nguồn: Koreaboo