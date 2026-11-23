Lisa luôn biết cách biến mọi nơi cô đặt chân đến thành sân khấu của riêng mình.

Vào ngày 22/11, chặng đua F1 Grand Prix diễn ra tại đường đua Las Vegas Strip Circuit (Las Vegas, Mỹ) đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông toàn cầu. Không chỉ thu hút sự quan tâm bởi những pha rượt đuổi tốc độ nghẹt thở, sự kiện còn bùng nổ hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của Lisa (BLACKPINK).

Tham gia cuộc đua Lego dành cho người nổi tiếng trước thềm sự kiện chính, em út BLACKPINK đã có màn sánh vai cùng hai tay đua huyền thoại của đội đua Scuderia Ferrari là Lewis Hamilton và Charles Leclerc. Ngay lập tức, loạt khoảnh khắc của nữ thần tượng sinh năm 1997 tại trường đua F1 đã phủ sóng rộng khắp các nền tảng mạng xã hội, khẳng định sức hút độc tôn của "mỹ nhân nóng nhất BLACKPINK".

Lisa được Lewis Hamilton và Charles Leclerc hướng dẫn tại đường đua F1. Clip: X

Tại các sự kiện quốc tế, Getty Images vốn được coi là "hung thần" của các ngôi sao khi luôn đăng tải những bức ảnh góc rộng, không qua bất kỳ lớp chỉnh sửa hay bộ lọc làm đẹp nào. Thế nhưng, điều đó dường như chẳng thể làm khó được Lisa.

Qua ống kính chân thực của Getty Images, Lisa hiện lên với visual không góc chết. Thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt đầy "bá khí" của cô đã hoàn toàn chinh phục giới mộ điệu. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với những khoảnh khắc bước đi tự nhiên hay tương tác hóm hỉnh bên chiếc xe Lego, Lisa vẫn toát lên hào quang của một ngôi sao toàn cầu hàng đầu.

Lisa tỏa sáng dưới "ống kính hung thần" Getty Images. Ảnh: Getty Images

Cô xinh đẹp, cá tính và "bá khí" ngút ngàn. Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Đứng chung khung hình cùng hai huyền thoại của làng đua xe công thức 1 – Lewis Hamilton và Charles Leclerc, Lisa không hề bị lép vế. Ảnh: Getty Images

Nữ idol vui vẻ tận hưởng giờ phút trải nghiệm đường đua. Ảnh: Getty Images

Đến với trường đua tốc độ Las Vegas Strip Circuit, Lisa đã có màn lựa chọn trang phục cực kỳ cao tay. Nữ ca sĩ khoác lên mình cây đồ da cá tính, vừa tôn lên vóc dáng thon gọn với đôi chân dài miên man, vừa mang lại tinh thần thể thao mạnh mẽ và thời thượng.

Đứng chung khung hình cùng hai huyền thoại của làng đua xe công thức 1 – Lewis Hamilton và Charles Leclerc, Lisa không hề bị lép vế mà ngược lại, sự kết hợp giữa nét quyến rũ Á Đông và vẻ bảnh bao, phong độ của dàn tay đua Ferrari đã tạo nên những bức ảnh "gấp đôi visual" gây bão truyền thông.

Khán giả không khỏi trầm trồ trước sự tự nhiên, năng động của Lisa khi cô hào hứng tham gia hoạt động đua xe Lego, mang lại bầu không khí vô cùng náo nhiệt và cuồng nhiệt trước giờ G của chặng đua chính. Từ các sàn diễn thời trang cao cấp, thảm đỏ sự kiện danh giá cho đến không gian ngập tràn tốc độ của trường đua F1, Lisa luôn biết cách biến mọi nơi cô đặt chân đến thành sân khấu của riêng mình. Hào quang tự tin, thần thái "bá khí" cùng gu thời trang biến hóa khôn lường một lần nữa lý giải vì sao sau nhiều năm ra mắt, Lisa vẫn luôn là cái tên duy trì sức nóng mãnh liệt và là mỹ nhân hàng đầu của BLACKPINK trong lòng công chúng toàn cầu.

Nữ ca sĩ khoác lên mình cây đồ da cá tính, vừa tôn lên vóc dáng thon gọn với đôi chân dài miên man, vừa mang lại tinh thần thể thao mạnh mẽ và thời thượng. Ảnh: X

Lisa luôn biết cách biến mọi nơi cô đặt chân đến thành sân khấu của riêng mình. Ảnh: X

Nữ idol nổi bật với hào quang tự tin, thần thái "bá khí" cùng gu thời trang biến hóa khôn lường. Ảnh: X

Sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan với tên khai sinh Pranpriya Manobal (sau đổi thành Lalisa), Lisa là con một, lớn lên trong môi trường đa văn hóa với mẹ Thái Lan và bố dượng Thụy Sĩ. Năm 14 tuổi, cô một mình sang Hàn Quốc thực tập tại YG Entertainment, trở thành thực tập sinh nước ngoài đầu tiên của công ty. Sau 5 năm khổ luyện, Lisa debut cùng BLACKPINK ngày 8/8/2016.

BLACKPINK nhanh chóng trở thành girl group Kpop thành công nhất mọi thời đại. Họ tạo nên hàng loạt bản hit toàn cầu, có những world tour cháy vé, hợp tác với các tên tuổi lớn, và trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên biểu diễn tại Coachella. Lisa là thành viên nổi bật với vai trò em út, khả năng rap sắc bén, vũ đạo mạnh mẽ và visual tựa búp bê sống.

Khi bước chân ra hoạt động solo dưới công ty riêng LLOUD Co. hợp tác cùng RCA Records, sự nghiệp của Lisa càng bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết với loạt siêu phẩm solo càn quét toàn cầu như Rockstar, New Woman và Moonlit Floor. Bên cạnh đó, cô còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất Hollywood, chính thức gia nhập dàn cast của series truyền hình đình đám The White Lotus mùa 3, mở ra một chương mới đầy triển vọng trong sự nghiệp điện ảnh.

Cô là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên của YG Entertainment và giờ đã có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ảnh: X

Nguồn: Getty Images