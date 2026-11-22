Không chỉ Thuý Diễm mà con trai cũng "xa lánh" Lương Thế Thành.

Mới đây, diễn viên Thuý Diễm khiến khán giả thích thú khi đăng tải một bài viết liên quan đến ông xã Lương Thế Thành. Nữ diễn viên chia sẻ lại bình luận của một khán giả về tạo hình Long Đầu Bò của chồng trong phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc. Người này hài hước kể rằng đã lấy hình ảnh nhân vật của Lương Thế Thành ra để hù trẻ nhỏ, khiến bé tự giác ăn cơm suốt hai ngày. Đính kèm bài đăng, Thuý Diễm viết: "Mấy bà biết lý do vì sao tui cho ổng ra sofa ngủ 1 tháng rồi phải hông".

Thuý Diễm chia sẻ bình luận hài hước về vai diễn của chồng

Tại buổi ra mắt phim, Lương Thế Thành từng tiết lộ vai diễn lần này khiến anh gặp tình huống dở khóc dở cười ngay trong chính gia đình. Nam diễn viên cho biết sau khi hoàn tất tạo hình, anh trở về nhà với cái đầu cạo trọc, gương mặt có sẹo và hàng loạt hình xăm giả phủ kín cơ thể. Diện mạo khác xa hình ảnh lịch lãm thường ngày khiến người thân không khỏi bất ngờ.

"Điều làm Thành ấn tượng nhất là khi nhận vai diễn và tạo hình xong, về nhà không ai đón nhận Thành hết. Ba mẹ, vợ con cũng không đón nhận luôn. Vừa về tới nhà, mẹ Thành thốt lên: 'Trời ơi, con đi xăm hình hả Thành? Ba con la chết'. Thành phải vội giải thích là không phải, con vẽ để quay phim.

Con của Thành vừa mở cửa ra thấy ba liền la lên: 'Trời ơi, ba hả? Thấy ghê quá' rồi bỏ chạy. Còn vợ Thành thì không cho ngủ chung, bắt ra ngoài sofa ngủ. Lý do thứ nhất là tối ngày đầu tiên về, cô ấy đang nằm ngủ thì mở mắt ra thấy cái đầu trọc lóc, hình xăm đầy người nên giật mình. Thứ hai là hình xăm vẽ chưa khô hẳn, dính vô giường bẩn quá nên đuổi ra ngoài luôn".

Lương Thế Thành thổ lộ việc bị gia đình xa lánh

Trong Trại Giam Hạnh Phúc, Lương Thế Thành đảm nhận vai Huỳnh Tấn Long, biệt danh Long Đầu Bò - một phạm nhân nguy hiểm, có tính cách gai góc, ngông cuồng và tàn nhẫn. Nhân vật sở hữu diện mạo dữ dằn với đầu cạo trọc, vết sẹo dài trên mặt cùng những hình xăm chằng chịt từ cổ xuống chân. Đây được xem là một trong những vai phản diện khác biệt nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên, vốn quen thuộc với khán giả qua hình tượng lịch lãm, hiền lành trên màn ảnh.

Đạo diễn Trung Lùn cũng là người khuyến khích Lương Thế Thành thử sức với dạng vai gai góc này. Nam diễn viên cho biết anh muốn phá vỡ hình tượng nam thần đã gắn bó với mình nhiều năm, đồng thời chứng minh khả năng biến hóa ở những dạng nhân vật có màu sắc hoàn toàn khác.

Vai diễn gai góc của Lương Thế Thành trong phim

Lương Thế Thành và Thuý Diễm là một trong những cặp đôi được khán giả yêu mến của showbiz Việt. Cả hai bén duyên khi cùng hoạt động nghệ thuật, sau đó tổ chức đám cưới vào năm 2016. Trải qua nhiều năm chung sống, cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ, đồng hành và ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Vừa qua, Lương Thế Thành và Thuý Diễm vừa đón nhóc tỳ thứ 2 chào đời.

Không chỉ là bạn đời, cả hai còn là đồng nghiệp nên có sự thấu hiểu nhất định đối với những áp lực và lựa chọn nghề nghiệp của đối phương. Thuý Diễm nhiều lần thể hiện sự ủng hộ dành cho các dự án của chồng, trong khi Lương Thế Thành cũng luôn đồng hành cùng bà xã trong những hoạt động nghệ thuật.

Lương Thế Thành và Thuý Diễm đã có 10 năm hôn nhân viên mãn

Ảnh: FBNV