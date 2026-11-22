Con gái của nam diễn viên này đang gây sốt trên MXH.

Ngày 22/11, tờ Sohu đưa tin Trịnh Khải - cựu nam thần show truyền hình Running Man bản Trung - đăng tải video nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Anh với con gái Anna. Không chỉ có ngoại hình vô cùng đáng yêu, con gái mới 5 tuổi của Trịnh Khải còn gây sốt MXH khi dùng tiếng Anh để thuyết minh về sự khác biệt giữa báo săn và báo hoa mai.

Trong đoạn video dài 3 phút, bé Anna lần lượt so sánh hai loài động vật thông qua nhiều đặc điểm như thời gian săn mồi, đặc trưng hoa văn trên cơ thể, độ khỏe của răng và sự khác biệt về kích thước. Cô bé phát âm tiếng Anh rõ ràng, diễn đạt trôi chảy và có khả năng trình bày mạch lạc không thua gì người bản xứ. Trịnh Khải cũng liên tục đặt câu hỏi bằng tiếng Anh để tương tác với con gái. Cuộc trò chuyện giữa hai cha con diễn ra vô cùng tự nhiên và lưu loát. Ngay lập tức, từ khóa "Trình độ tiếng Anh vượt nhiều sinh viên đại học của con gái Trịnh Khải" leo thẳng lên top 1 hotsearch MXH Weibo.

Con gái Trịnh Khải gây sốt với trình tiếng Anh như người bản địa. Ảnh: Sina.

Anna là con gái đầu lòng của Trịnh Khải và Miêu Miêu. Cô bé được cha mẹ cho học tiếng Anh từ năm 2 tuổi thông qua việc đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình tiếng Anh, và dành riêng khoảng 30 phút trong mỗi bữa tối để cả gia đình giao tiếp bằng tiếng Anh. Trong những chuyến du lịch ở nước ngoài, hai vợ chồng cũng khuyến khích con gái chủ động sử dụng tiếng Anh để hỏi đường, mua sắm và giao tiếp với người nước ngoài, giúp cô bé có cơ hội vận dụng ngôn ngữ vào những tình huống thực tế. Nữ diễn viên Miêu Miêu thừa nhận khả năng nói tiếng Anh của con gái còn tốt hơn mình. Tuy nhiên, Trịnh Khải và Miêu Miêu cho biết họ không chủ trương ép con học thêm với cường độ cao mà chú trọng hơn đến sự đồng hành của cha mẹ và việc xây dựng môi trường ngôn ngữ trong sinh hoạt hằng ngày.

Đáng chú ý, Trịnh Khải được cho biết là 1 học bá chính hiệu. Trong kỳ thi đại học, anh từng đỗ vào Đại học Phục Đán - trường đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc thuộc dự án trọng điểm 211, 985. Sau đó, vì đam mê diễn xuất, Trịnh Khải đã chọn học tại Học viện Hý kịch Thượng Hải. Năm đó, khoa biểu diễn chỉ nhận 26 người trong số hơn 20.000 thí sinh, và Trịnh Khải là một trong 26 thí sinh xuất sắc nhất. Ngoài ra, Trịnh Khải còn có kỹ năng chơi piano cấp 10, vận động viên điền kinh hạng 2 quốc gia. Khi quay show Running Man bản Trung, anh từng có màn phát biểu lưu loát hoàn toàn bằng tiếng Anh, không cần nhìn giấy hay bảng nhắc chữ tại trụ sở Liên Hợp Quốc.

Trịnh Khải được cho biết là 1 học bá chính hiệu. Ảnh: Sina.

Trịnh Khải kết hôn với nữ diễn viên Miêu Miêu từ năm 2020. Sau khi cưới, Miêu Miêu dừng hoạt động nghệ thuật, ở nhà làm nội trợ và sinh 3 con. Hiện tại, cặp sao đã đưa các con sang Canada sinh sống.

Trịnh Khải là nam diễn viên nổi tiếng trong ngành giải trí Hoa ngữ qua các bộ phim như Năm Tháng Vội Vã, Hàng Ma Truyện, Hồ Sơ Những Người Tình Cũ, Chúng Ta Kết Hôn Thôi... Anh còn được nhiều khán giả yêu mến khi cùng Angelababy tạo thành cặp đôi Friday Couple trong Running Man phiên bản Trung. Trước khi cưới Miêu Miêu, Trịnh Khải từng trải qua mối tình kéo dài ba năm với "tiểu thư Thượng Hải" Trình Hiểu Nguyệt.

Miêu Miêu sinh năm 1998, từng tham gia các bộ phim như Huyễn Thành, Phương Hoa, Sở Kiều Truyện.. Tuy nhiên, tên tuổi của nữ diễn viên chỉ thực sự được khán giả chú ý khi cô vào vai Tiểu Thất - trợ thủ đắc lực của Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh đóng) trong bộ phim Sở Kiều Truyện. Năm 2020, Miêu Miêu từng thừa nhận thất nghiệp sau khi kết hôn và mang thai. Cô phụ thuộc kinh tế vào ông xã Trịnh Khải.

Trịnh Khải và Angelababy tạo thành cặp đôi Friday Couple được khán giả rất yêu mến trong Running Man phiên bản Trung. Ảnh: Sina.

Trịnh Khải kết hôn với Miêu Miêu từ năm 2020. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu