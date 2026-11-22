Sự hiện diện của các gương mặt có sức ảnh hưởng được kỳ vọng góp phần đưa thông điệp của chương trình đến gần hơn với giới trẻ.

Sáng 22/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội, ca sĩ Anh Tú (Voi Bản Đôn) xuất hiện tại Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026. Nam ca sĩ chính thức gia nhập Mạng lưới Người Gần Nhất với tư cách một trong những thành viên đầu tiên, đồng thời trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm kỹ năng sơ cấp cứu tại sự kiện.

Tại chương trình, Anh Tú hào hứng thử sức với các trạm trải nghiệm, tìm hiểu và thực hành những kỹ năng cần thiết để hỗ trợ người gặp tình huống khẩn cấp. Sự tham gia của nam ca sĩ góp thêm một gương mặt nghệ sĩ đồng hành cùng hành trình lan tỏa tinh thần tương trợ, khuyến khích người trẻ chủ động trang bị kiến thức để giúp đỡ những người xung quanh.

Ca sĩ Anh Tú có mặt tại Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026.

Bên cạnh Anh Tú, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều KOL, nhà sáng tạo nội dung và người nổi tiếng như Phạm Lan Anh, TikToker Chu Trang Anh, Yuki... Sự hiện diện của các gương mặt có sức ảnh hưởng được kỳ vọng góp phần đưa thông điệp của chương trình đến gần hơn với giới trẻ.

Ngày Cộng đồng lần thứ nhất được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026). Trong khuôn khổ sự kiện, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức ra mắt Chương trình Người Gần Nhất – chương trình xã hội có tầm nhìn dài hạn do Hội chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là các đơn vị khởi xướng.

Điểm nhấn của chương trình là lời hiệu triệu GẦN – GỌI – GIÚP. Trong đó, Gần là chủ động nhận biết khi một người xung quanh cần được hỗ trợ; Gọi là kết nối với lực lượng, dịch vụ hỗ trợ phù hợp; Giúp là vận dụng kiến thức và kỹ năng đã được trang bị để hỗ trợ người gặp nạn an toàn, đúng cách.

Nam ca sĩ chính thức gia nhập Mạng lưới Người Gần Nhất với tư cách một trong những thành viên đầu tiên.

Anh Tú hào hứng thử sức với các trạm trải nghiệm, tìm hiểu và thực hành những kỹ năng cần thiết để hỗ trợ người gặp tình huống khẩn cấp

Thông điệp này cũng được cụ thể hóa thông qua hoạt động trải nghiệm 5 trạm sơ cấp cứu tại sự kiện. Người tham dự được làm quen với các tình huống thực tế, từ nhận diện người cần hỗ trợ, tìm kiếm sự trợ giúp đến thực hành những kỹ năng sơ cấp cứu phù hợp. Đây là hoạt động mở đầu cho định hướng phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu đến người trẻ Việt Nam trong giai đoạn đầu triển khai chương trình.

Người Gần Nhất hướng đến xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái, có đủ kiến thức và kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động thiết thực, đúng lúc, đúng cách. Đồng hành cùng chương trình có Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ chuyên môn y tế, Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Nội hỗ trợ cộng đồng số và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam hỗ trợ huy động nguồn lực, tình nguyện viên doanh nghiệp.

Người Gần Nhất hướng đến xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái, có đủ kiến thức và kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động thiết thực, đúng lúc, đúng cách.

Ngày Cộng đồng lần thứ nhất được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026).

Với sự tham gia của những người có sức ảnh hưởng như Anh Tú, chương trình kỳ vọng lan tỏa tinh thần sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng, để mỗi người không chỉ có lòng tốt mà còn biết cách hành động khi người khác cần sự hỗ trợ.

Ảnh: BTC