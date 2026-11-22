Chương trình nhận được sự quan tâm đông đảo khi các kỹ thuật viên hướng dẫn ép tim, thổi ngạt đúng cách để cứu một người bất tỉnh qua cơn nguy kịch. Ai cũng hào hứng tham gia thực hiện theo lời hướng dẫn.

Sáng 22/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng), không khí chuẩn bị cho lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất diễn ra khẩn trương. Ngay từ sáng sớm, đông đảo bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, đã có mặt để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm 5 trạm sơ cấp cứu theo ba chặng Gần – Gọi – Giúp. Thông qua các tình huống thực hành, người tham dự được làm quen với cách nhận diện người cần hỗ trợ, kết nối với lực lượng có thể giúp đỡ và thực hiện những kỹ năng sơ cấp cứu phù hợp.

Đặc biệt, chương trình nhận được sự quan tâm đông đảo khi các kỹ thuật viên hướng dẫn ép tim, thổi ngạt đúng cách để cứu một người bất tỉnh qua cơn nguy kịch. Ai cũng hào hứng tham gia thực hiện theo lời hướng dẫn:

Cụ thể quy trình thực hiện ép tim, thổi ngạt đúng kỹ thuật

- Cánh tay thẳng, vuông góc với lồng ngực của nạn nhân, bàn tay luôn tiếp giáp da nạn nhân, bạn thực hiện ép tim liên tục.

- Sau 30 lần ép tim, người sơ cứu sẽ thổi ngạt 2 lần. Mỗi lần hồi sinh tim phổi bao gồm 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt. Chúng ta thực hiện 5 chu kỳ hồi sinh tim phổi liên tiếp, thực hiện trong vòng 2 phút. Với người lớn, thực hiện ép tim bằng 2 tay. Với trẻ từ 1-8 tuổi, ép tim bằng 1 tay.

- Khi thổi ngạt, ngửa đầu nạn nhân tối đa ra phía sau, 2 ngón tay bịt chặt lỗ mũi nạn nhân. Miệng trùm kín miệng nạn nhân. Khi thổi, mắt nhìn lồng ngực nạn nhân. Nếu lồng ngực nạn nhân không phồng lên sau mỗi nhịp thổi thì chứng tỏ bạn đang làm sai, cần điều chỉnh lại ngay. Bạn thực hiện: Ấn trán, nâng cằm, bịt mũi, hít một hơi căng lồng ngực rồi từ từ thổi. Khi thổi, miệng trùm kín miệng nạn nhân.

- Khi ép tim, độ sâu lồng ngực chiếm 1/3 lồng ngực nạn nhân. Với người lớn, bạn ép sâu 5-6cm. Không được quá 6cm và cũng không được ít hơn 5cm.

Lưu ý khi thực hiện ép tim, thổi ngạt

- Sau mỗi chu kỳ, người thực hiện không dừng quá 5 giây để đánh giá nạn nhân. Nếu nạn nhân chưa thở trở lại thì cần tiếp tục làm các chu kỳ tiếp theo.

- Trong quá trình ép, tay không được nhấc lên khỏi mặt da nạn nhân. Khuỷu tay luôn thẳng để lực vuông góc.

- Khi thổi, thấy lồng ngực nạn nhân nhô lên phải dừng lại ngay, không thổi hơi quá dài. Chúng ta thổi 2 lần chỉ trong vòng 5 giây. Mỗi lần thổi vào không quá 1 giấy. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng.

Người Gần Nhất là chương trình xã hội với tầm nhìn dài hạn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là đơn vị khởi xướng, nhằm xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái, đủ kiến thức và kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động thiết thực, đúng lúc, đúng cách, trong đó người trẻ là lực lượng nòng cốt. Giai đoạn đầu, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam. Đồng hành cùng chương trình có Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ chuyên môn y tế, Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Nội hỗ trợ cộng đồng số và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam hỗ trợ huy động nguồn lực và tình nguyện viên doanh nghiệp. Sáng Chủ nhật, 22/11/2026, lễ ra mắt Chương trình Người Gần Nhất diễn ra tại Hà Nội trong khuôn khổ lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất. Thứ Hai, 23/11/2026 là Ngày Cộng đồng chính thức, cũng là ngày diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hưởng ứng chủ đề "Mỗi người một hành động – Lan tỏa giá trị nhân ái", dù ở đâu, bạn cũng có thể chọn một việc làm thiết thực như hiến máu, học kỹ năng sơ cấp cứu, giúp đỡ một người quanh mình hoặc chia sẻ thông điệp để nhiều người cùng hành động.

(Ảnh: Hoàng Phi Hồng)