TPO - Riêng tuần đầu tháng 11, sốt xuất huyết ghi nhận 1.376 trường hợp, tăng 35% so với tuần trước. Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC) đã xây dựng Hệ thống bản đồ dịch tễ học số giám sát trực tuyến.

CDC Đà Nẵng cho hay, năm nay sốt xuất huyết Dengue và tay chân miệng có xu hướng gia tăng. Tính đến ngày 08/11, toàn thành phố ghi nhận 8.782 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 3 lần và 4.586 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Hệ thống bản đồ dịch tễ học số giám sát trực tuyến.

Riêng tuần đầu tháng 11, sốt xuất huyết ghi nhận 1.376 trường hợp, tăng 35% so với tuần trước. Thành phố còn ghi nhận các trường hợp mắc bệnh dại, sởi, ho gà, COVID-19 và một số bệnh truyền nhiễm khác.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, CDC đã xây dựng Hệ thống bản đồ dịch tễ học số giám sát trực tuyến. Hệ thống giúp trực quan hóa dữ liệu dịch tễ trên bản đồ, theo dõi sự phân bố ca bệnh theo địa bàn xã, phường. Đồng thời tích hợp các chức năng như hiển thị vị trí ca bệnh, bản đồ nhiệt, khoanh vùng đệm xử lý dịch bán kính 200m, phân tích vùng giao thoa các ổ dịch trong bán kính 400 m và theo dõi diễn biến dịch theo thời gian.

Với bản đồ số này, cán bộ y tế có thể nhận diện khu vực tập trung nhiều ca mắc, xác định địa bàn cần ưu tiên giám sát, điều tra và triển khai các biện pháp can thiệp. Hệ thống còn hỗ trợ cập nhật dữ liệu từ các tệp Excel theo định dạng báo cáo của Bộ Y tế, tạo thuận lợi cho việc tổng hợp và phân tích thông tin dịch tễ.

Lực lượng chức năng kiểm tra việc phòng chống sổt xuất huyết trong khu dân cư.

Theo BS.CKII Nguyễn Đại Vĩnh - Giám đốc CDC Đà Nẵng, việc ứng dụng bản đồ dịch tễ số không chỉ giúp đổi mới phương thức giám sát mà còn hỗ trợ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn có thêm cơ sở để đánh giá nguy cơ, lựa chọn địa bàn ưu tiên, phân bổ nguồn lực hợp lý. Từ đó nâng cao năng lực nhận diện và cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh.

“Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng khó dự báo, CDC Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực giám sát, củng cố y tế cơ sở. Mục tiêu là xây dựng hệ thống phòng chống dịch chủ động, linh hoạt, phát hiện sớm nguy cơ, xử lý kịp thời và bảo vệ tốt hơn sức khỏe nhân dân”, BS.CKII Nguyễn Đại Vĩnh chia sẻ.