Ở tuổi 75, bà N.T.K.C trải qua cuộc ghép thận thứ ba sau 26 năm mắc bệnh và hai lần ghép trước, trở thành người cao tuổi nhất Việt Nam được ghép thận ba lần.

Năm 2000, bà N.T.K.C (ngụ Hà Nội) được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Sau thời gian điều trị bảo tồn, bà sang Trung Quốc ghép thận lần đầu trong cùng năm. Năm 2005, bà tiếp tục được ghép thận lần thứ hai tại Bệnh viện Việt Đức.

Hơn 20 năm sau ca ghép thứ hai, đầu năm 2026, sức khỏe bà suy giảm, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, ăn uống khó khăn. Đến khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bà được xác định suy chức năng thận ghép lần hai.

Đứng trước nguy cơ phải tiếp tục điều trị thay thế thận, người phụ nữ 75 tuổi quyết định tìm kiếm cơ hội ghép thận lần thứ ba, dù hiểu rõ những rủi ro có thể gặp phải ở độ tuổi này. “ Ai cũng mong muốn được sống, mà sống phải khỏe mạnh. Ghép thận lần ba có nhiều rủi ro, nhưng tôi vẫn quyết tâm, mong muốn được ghép thận ”, bà chia sẻ.

Các bác sĩ tiến hành ghép thận cho bệnh nhân. (Ảnh: Lan Hương)

Ghép thận lần thứ ba trên cùng một người bệnh là trường hợp rất hiếm. Tại Việt Nam, đến nay mới ghi nhận ba trường hợp, trong đó bà C. là người cao tuổi nhất.

Theo các bác sĩ, ở bệnh nhân này, tuổi cao không phải thách thức duy nhất. Việc từng trải qua hai lần ghép khiến quá trình phẫu thuật phức tạp hơn do nguy cơ mẫn cảm miễn dịch, tổn thương mạch máu, chảy máu, nhiễm trùng và các biến chứng liên quan đến thuốc ức chế miễn dịch kéo dài. Bệnh lý tim mạch và nguy cơ gây mê cũng cần được đánh giá kỹ.

Trước khi quyết định phẫu thuật, bệnh nhân được sàng lọc toàn diện, phối hợp hội chẩn nhiều chuyên khoa để xác định khả năng dung nạp và những nguy cơ có thể phát sinh.

TS Trương Quý Kiên, Phó chủ nhiệm Khoa Nội thận và Lọc máu, cho biết một trong những yếu tố thuận lợi là lượng kháng thể kháng trực tiếp người hiến không quá cao. Các bác sĩ đánh giá tình trạng nhiễm trùng, lựa chọn phác đồ và điều chỉnh thuốc ức chế miễn dịch duy trì phù hợp.

Tuy nhiên, thách thức lớn của ca ghép nằm ở việc lựa chọn vị trí đặt thận mới và xử trí hệ thống mạch máu, bởi cả hai hố chậu của bệnh nhân đều từng được sử dụng trong những lần ghép trước.

TS Nguyễn Việt Hải, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu và Nam khoa, Chủ nhiệm Khoa Tiết niệu trên, cho biết ê-kíp quyết định đặt thận ghép lần thứ ba vào hố chậu phải, nơi từng đặt thận ghép lần đầu. Quả thận cũ tại vị trí này đã teo, không gây cản trở không gian đặt thận mới.

Các bác sĩ cũng chuẩn bị phương án bắc cầu động mạch chậu trong trường hợp mạch máu không đủ điều kiện nối trực tiếp. Tuy nhiên, khi phẫu thuật, động mạch chậu ngoài vẫn còn khá tốt nên không cần sử dụng phương án thay thế.

Một kỹ thuật đáng chú ý khác là tạo hình niệu quản thận ghép và nối tận - tận với niệu quản của người bệnh. Cách làm này tận dụng cấu trúc giải phẫu sẵn có, hạn chế những can thiệp phức tạp tại vùng chậu hông.

Về xử trí mạch máu, ê-kíp từng tính đến phương án sử dụng mạch nhân tạo nối lên động mạch chủ. Tuy nhiên, sau khi phẫu tích và đánh giá trực tiếp, các bác sĩ có thể sử dụng động mạch chậu gốc và tĩnh mạch chậu để tạo miệng nối cho thận mới, không cần đến mạch nhân tạo.

Bệnh nhân hồi phục tốt, được ra viện sau 2 tuần ghép. (Ảnh: Lan Hương)

Sau hai tuần phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, chức năng thận ghép hoạt động ổn định và đủ điều kiện xuất viện. “ Tôi thực sự cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tái sinh ra tôi lần thứ ba ”, người phụ nữ 75 tuổi xúc động nói.

Theo các bác sĩ, thành công của ca ghép mở thêm cơ hội điều trị cho những bệnh nhân có tiền sử ghép thận nhiều lần hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể tiếp tục ghép tạng. Mỗi quyết định cần dựa trên đánh giá toàn diện về sức khỏe, khả năng đáp ứng điều trị và sự cân bằng giữa lợi ích với nguy cơ.