Không chỉ là thức uống quen thuộc, trà gừng và trà xanh còn chứa những hợp chất sinh học được nghiên cứu về lợi ích đối với hệ tiêu hóa, đặc biệt là khả năng giảm buồn nôn và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Một số loại trà chứa các hợp chất có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp giảm cảm giác buồn nôn, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và tác động đến hệ vi sinh đường ruột. Trong đó, trà gừng và trà xanh là hai thức uống được quan tâm nhờ những thành phần sinh học đặc trưng.

Trà gừng

Bí quyết uống trà giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Gừng chứa hai hợp chất sinh học nổi bật là gingerol và shogaol. Những hoạt chất này được nghiên cứu về khả năng tác động đến nhu động đường tiêu hóa và giảm cảm giác buồn nôn.

Một số nghiên cứu trên người cho thấy gừng có thể giúp cải thiện tình trạng buồn nôn, đặc biệt ở phụ nữ mang thai hoặc người gặp buồn nôn sau phẫu thuật. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần lớn nghiên cứu sử dụng bột gừng, viên bổ sung hoặc các chế phẩm có hàm lượng hoạt chất được kiểm soát, thay vì trà gừng pha thông thường.

Để pha trà, có thể thái vài lát gừng tươi, cho vào nước nóng và hãm khoảng 5-10 phút. Thức uống này có thể dùng khi còn ấm. Tuy nhiên, người thường xuyên bị ợ nóng hoặc trào ngược dạ dày thực quản nên chú ý phản ứng của cơ thể, bởi gừng có thể khiến triệu chứng khó chịu hơn ở một số trường hợp.

Trà xanh

Ảnh minh họa.

Trà xanh chứa nhiều polyphenol, đặc biệt là catechin và epigallocatechin gallate (EGCG). Đây là những hợp chất có đặc tính chống oxy hóa, đồng thời đang được nghiên cứu về khả năng tương tác với hệ vi sinh đường ruột.

Một phần catechin trong trà xanh có thể đi xuống đại tràng và được vi khuẩn đường ruột chuyển hóa thành những hợp chất nhỏ hơn. Quá trình này được cho là có liên quan đến sự cân bằng của hệ vi sinh.

Một thử nghiệm ngẫu nhiên quy mô nhỏ trên 33 người sử dụng matcha (trà xanh nghiền thành bột) ghi nhận những thay đổi trong thành phần hệ vi sinh đường ruột sau hai tuần. Dù vậy, kết quả này chưa đủ để khẳng định trà xanh có thể cải thiện các triệu chứng tiêu hóa hoặc phòng ngừa bệnh đường ruột.

Ngoài ra, trà xanh có chứa caffeine. Vì vậy, người nhạy cảm với caffeine nên kiểm soát lượng uống, tránh sử dụng vào buổi tối hoặc sát giờ đi ngủ.

Bí quyết uống trà giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Trà có thể bổ sung vào chế độ ăn uống hằng ngày nhưng không thay thế nước lọc, thực phẩm giàu chất xơ hay các phương pháp điều trị y tế. Để sử dụng hợp lý, nên ưu tiên trà pha loãng, ít hoặc không thêm đường và tránh uống khi còn quá nóng.

Bên cạnh đó, duy trì sức khỏe đường ruột cần có sự kết hợp của nhiều thói quen như ăn đủ rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các thực phẩm giàu chất xơ; uống đủ nước, vận động thường xuyên và duy trì giờ ăn, giờ ngủ ổn định.

Không nên lạm dụng các loại trà được quảng cáo có công dụng thải độc, làm sạch ruột hoặc nhuận tràng. Nếu xuất hiện tình trạng đau bụng kéo dài, tiêu chảy, táo bón dai dẳng, đi ngoài ra máu hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, cần đi khám để xác định nguyên nhân.