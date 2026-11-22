Trong làng giải trí Việt, Jennifer Phạm và chồng cũ là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý bởi cách ứng xử sau khi đường ai nấy đi.

Jennifer Phạm và Quang Dũng bén duyên khi cùng tham gia bộ phim Những chiếc lá thời gian. Cặp đôi kết hôn năm 2007, được nhiều khán giả ngưỡng mộ và gọi là "tiên đồng ngọc nữ" của showbiz Việt. Năm 2008, họ đón con trai đầu lòng Bảo Nam. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 2 năm là tan vỡ.

Hoa hậu Jennifer Phạm và Quang Dũng thời trẻ.

Sau đổ vỡ, mối quan hệ giữa Jennifer Phạm và chồng cũ từng trải qua giai đoạn căng thẳng. Vì những hiểu lầm và chưa thực sự thấu hiểu nhau, cả hai có vài năm gần như không trò chuyện. Jennifer Phạm từng công khai bày tỏ sự không hài lòng, trách móc Quang Dũng thiếu quan tâm và dành ít thời gian chăm sóc con trai.

Tuy nhiên, theo thời gian, những khúc mắc dần được tháo gỡ. Khi Jennifer Phạm tìm thấy hạnh phúc mới bên doanh nhân Đức Hải, cô và Quang Dũng cũng bình tĩnh nhìn nhận lại mối quan hệ, học cách chia sẻ và phối hợp trong việc nuôi dạy con. Cả hai dần tìm được tiếng nói chung, đặt sự trưởng thành và hạnh phúc của Bảo Nam lên trên những chuyện đã qua.

Cách ứng xử của Jennifer Phạm và Quang Dũng sau ly hôn tiếp tục nhận được sự quan tâm trong năm 2026. Tháng 6 vừa qua, khi Bảo Nam tốt nghiệp trung học tại California (Mỹ), Jennifer Phạm chủ động nhắn tin thông báo lịch trình cho chồng cũ từ sớm để anh thu xếp công việc, bay sang chung vui cùng con: "Đó là việc nên làm", Jennifer Phạm nói với tờ Ngôi sao.

Quang Dũng và Jennifer Phạm trao cho nhau cái ôm tại sự kiện gần đây.

Nàng hậu cho biết, cô muốn con trai có một buổi lễ tốt nghiệp trọn vẹn với sự hiện diện của cả bố và mẹ. Đáng chú ý, doanh nhân Đức Hải cũng đưa các con sang Mỹ tham dự sự kiện, thể hiện sự ủng hộ và thấu hiểu dành cho vợ.

Đến giữa tháng 11/2026, Jennifer Phạm và Quang Dũng tiếp tục có màn hội ngộ thân tình tại một cuộc thi nhan sắc ở Mỹ. Theo VietNamNet, khi nam ca sĩ hoàn thành phần trình diễn với tư cách khách mời, Jennifer Phạm đã từ hàng ghế giám khảo bước lên sân khấu tặng hoa cho anh. Cả hai còn trao nhau cái ôm thân mật trước sự cổ vũ của khán giả.

Sau 17 năm kể từ ngày chia tay, Jennifer Phạm và Quang Dũng đã cho thấy rằng ly hôn không đồng nghĩa với việc phải trở thành người xa lạ hay đối đầu. Khi những tổn thương được nhìn nhận và hóa giải, người từng là vợ chồng vẫn có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau nuôi dạy con và mang đến cho con một gia đình đủ đầy tình yêu thương theo cách riêng.