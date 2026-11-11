Thương cho con gái 16 tuổi của Triệu Vy sau khi cha mẹ "rớt đài", ly hôn

Triệu Vy giành được quyền nuôi dưỡng con gái sau khi đổ vỡ với tỷ phú Huỳnh Hữu Long.

Tiểu Tứ Nguyệt (tên thật Huỳnh Tân) là con gái của Triệu Vy với chồng cũ tỷ phú Huỳnh Hữu Long. Ái nữ nhà ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách năm nay 16 tuổi, đang du học tại Thụy Sĩ. Tiểu Tứ Nguyệt càng lớn càng xinh đẹp, sở hữu gương mặt hài hòa, thần thái nhẹ nhàng cuốn hút chẳng kém gì mẹ ngôi sao và có chiều cao ấn tượng hơn 1,70 m.

Đáng chú ý, trong cuộc gặp gỡ truyền thông mới đây, Triệu Vy bày tỏ sự xót xa dành cho con gái. "Én nhỏ" tâm sự Tiểu Tứ Nguyệt một thân một mình, không có người thân bên cạnh chăm nom trong nhiều năm qua. Triệu Vy càng lo lắng nhiều hơn cho con gái khi Tiểu Tứ Nguyệt bước vào độ tuổi dậy thì. Theo nữ diễn viên, con gái cô buộc phải vào trường đời, trưởng thành, tự lập sớm hơn bạn đồng trang lứa sau những biến cố của cha mẹ. Do không thể kề cận mỗi ngày bên con, Triệu Vy tâm sự cô chỉ có thể cầu nguyện con luôn vững vàng trên hành trình của mình. Minh tinh này cho biết cô chỉ mong con gái lớn lên khỏe mạnh, tốt bụng, có tấm lòng rộng mở bao dung với mọi người. Triệu Vy nói con gái sau này làm việc gì cô cũng ủng hộ vô điều kiện, miễn Tiểu Tứ Nguyệt không gây hại cho người khác.

Trong cuộc gặp gỡ truyền thông mới đây, Triệu Vy không giấu nổi sự xót xa khi nhắc về con gái Tiểu Tứ Nguyệt. "Én nhỏ" giãi bày rằng sau những biến cố của gia đình, con gái cô buộc phải bước vào trường đời, học cách tự lập và trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa và thiếu vắng sự chăm nom trực tiếp từ người thân. Ảnh: Sina.

Tiểu Tứ Nguyệt đang theo học tại Aiglon College - một trường nội trú nằm ở khu vực dãy Alps của Thụy Sĩ. Học phí và chi phí nội trú dành cho học sinh cấp trung học niên khóa 2026-2027 của trường này là 1,2 triệu NDT (khoảng 4,5 tỷ đồng).

Trước đây, Tiểu Tứ Nguyệt có cuộc sống rất kín tiếng. Ngoài những hình ảnh thời bé 6-7 tuổi, truyền thông gần như không có thêm bất kỳ thông tin nào về quá trình trưởng thành của Tiểu Tứ Nguyệt. Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long cũng không đăng ảnh hay nhắc đến con gái quá nhiều trên truyền thông. Đến năm tháng 5/2025, Triệu Vy chính thức để con gái lộ diện. Việc công khai hình ảnh của Tiểu Tứ Nguyệt giúp Triệu Vy lấy lại phần nào thiện cảm từ công chúng sau vụ bị phong sát. Kể từ đó trở đi, Tiểu Tứ Nguyệt thường xuyên chia sẻ cuộc sống du học nước ngoài của mình lên MXH.

Tiểu Tứ Nguyệt đang du học tại Thụy Sĩ. Cô bé học trường nội trú Aiglon College, với mức học phí 4,5 tỷ đồng/năm. Ảnh: Weibo.

Con gái Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long chào đời năm 2010 tại Singapore. Khi đến tuổi đi học, Tiểu Tứ Nguyệt được bố mẹ đưa về Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống và học tập. Triệu Vy đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục con gái, lựa chọn cho ái nữ theo học tại một ngôi trường danh tiếng với chất lượng giảng dạy vượt trội và mức học phí thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất dành cho giới thượng lưu tại xứ Hương Cảng. Bên cạnh chương trình học chính khóa, cô bé còn được tiếp xúc với nghệ thuật và rèn luyện thư pháp ngay từ khi còn nhỏ.

Trong những lần hiếm hoi chia sẻ về con gái, Triệu Vy từng tự hào tiết lộ Tiểu Tứ Nguyệt được bạn bè yêu mến, gọi bằng biệt danh "tiểu tài nữ". Ái nữ nhà nữ diễn viên được nhận xét là cô bé độc lập, mạnh mẽ, sống giản dị và vô cùng hiểu chuyện. Nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách không có ý định để con gái sớm bước chân vào giới giải trí. Cô lo ngại sự soi mói và những áp lực từ dư luận có thể ảnh hưởng đến tuổi thơ cũng như quá trình trưởng thành của con.

Nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách không cho con gái gia nhập showbiz hay lộ diện trước công chúng quá sớm. Cô muốn bảo vệ con khỏi sự soi mói và áp lực dư luận để cô bé có một tuổi thơ trọn vẹn, phát triển bình yên. Ảnh: Sina.

Hiện tại, Triệu Vy bị cấm sóng vĩnh viễn tại showbiz Trung Quốc, tài sản cạn kiệt. Trong khi đó, Huỳnh Hữu Long liên tiếp dính vào rắc rối pháp lý vì mắc nợ 730 triệu HKD (2.374 tỷ đồng). Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long ly hôn vào năm 2021. Tỷ phú sa cơ thất thế Huỳnh Hữu Long được cho biết đã có gia đình mới và có thêm con.

Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long ly hôn vào năm 2021. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu