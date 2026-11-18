Ngày 12/12 tới đây, tập đoàn bất động sản này sẽ đón nàng dâu thứ 3 vào cửa là 1 nữ diễn viên vô cùng xinh đẹp.

Những ngày qua, showbiz Trung Quốc nô nức trước thông tin ngọc nữ Na Nhiên sắp cưới Hoắc Khải Sơn - thiếu gia thuộc tập đoàn bất động sản, vận tải biển, buôn bán dầu lửa lớn nhất Hong Kong (Trung Quốc). Đám cưới của cặp trai tài - gái sắc này sẽ tổ chức vào ngày 12/12 tại khách sạn Grand Hyatt Hong Kong.

Hoắc Khải Sơn là con trai của đại gia Hoắc Chấn Đình và Chu Linh Linh - người được mệnh danh là Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử. Trên Hoắc Khải Sơn là anh trai Hoắc Khải Cương, dưới anh là người em Hoắc Khải Nhân. Việc Na Nhiên sắp chính thức trở thành con dâu nhà họ Hoắc khiến gia tộc tài phiệt này được công chúng ngưỡng mộ, chú ý bởi sở hữu dàn con dâu có nhan sắc lẫn profile thuộc hàng cực phẩm.

3 người con trai của đại gia Hoắc Chấn Đình và Hoa hậu Chu Linh Linh đều cưới mỹ nhân hàng đầu showbiz và giới thể thao. Ảnh: Sohu.

Dâu cả: "Nữ hoàng nhảy cầu" Quách Tinh Tinh

Quách Tinh Tinh SN 1981, là vận động viên môn nhảy cầu, từng 4 lần đoạt huy chương vàng Olympic. Cô gặp gỡ cậu cả nhà họ Hoắc - Hoắc Khải Cương, kém mình 3 tuổi - vào năm 2004. Sau 8 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung nhà bằng 1 đám cưới linh đình vào năm 2012. Khi về làm dâu gia đình hào môn, Quách Tinh Tinh không bị thúc ép sinh cháu nối dõi tông đường, ở ẩn hay phải giữ phép tắc khắt khe. Sống trong gia tộc sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD, song Quách Tinh Tinh cũng chẳng chịu cảnh lép vế. Khi được hỏi về sự chênh lệch địa vị, cô đáp trả thẳng thừng: "Nhà Hoắc Khải Cương giàu thật, nhưng mọi người nên nhớ rằng tôi cũng là quán quân thế giới đó".

Quách Tinh Tinh cưới cậu cả Hoắc Khải Cương vào năm 2012.

Sau 14 năm chung sống, Quách Tinh Tinh và Hoắc Khải Cương có với nhau 3 con: 1 trai, 2 gái. Nhà họ Hoắc được cho biết đối xử cực kỳ hào phóng với con dâu cả. Khi Quách Tinh Tinh sinh quý tử đầu lòng, cô được gia tộc hào môn thưởng nóng một căn siêu biệt thự trị giá 200 triệu NDT (hơn 700 tỷ đồng), đồng thời lập riêng cho cháu trai đích tôn một quỹ giáo dục lên tới hơn 15 triệu USD (370 tỷ đồng).

Độ chịu chi của nhà họ Hoắc tiếp tục khiến công chúng choáng ngợp khi Quách Tinh Tinh sinh người con thứ hai. Tổng giá trị quà tặng đổ về tay mỹ nhân này chạm mốc 1 tỷ NDT (hơn 3.500 tỷ đồng). Đến lần sinh nở thứ ba, Quách Tinh Tinh đã tâm sự với nhà chồng rằng không muốn nhận quà quá phô trương, do đó mẹ Hoắc Khải Cương chỉ tặng cho cô chiếc đồng hồ trị giá 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) cùng biệt thự cao cấp 23 triệu USD (khoảng 590 tỷ đồng).

Quách Tinh Tinh được nhà họ Hoắc tặng nhiều tài sản đắt giá trong cả 3 lần sinh con. Ảnh: Sina.

Dâu thứ: Ngọc nữ gen Z Na Nhiên

Na Nhiên sinh năm 1997, là ngọc nữ mang hai dòng máu lai Nga - Mông Cổ. Cô làm người mẫu từ năm 18 tuổi, và sau đó chuyển sang đóng phim. Năm 2023, Na Nhiên gây sốt với vai Đát Kỷ trong bom tấn điện ảnh Phong Thần. Để giành được vai chính trong Phong Thần, người đẹp đã phải vượt qua 15.000 đối thủ trong vòng casting. Na Nhiên hiện là mỹ nhân lai đẹp nhất showbiz khi sở hữu vóc dáng mảnh mai, chiều cao 1,73 m cùng gương mặt góc cạnh, lai Tây cuốn hút.

Cô và Hoắc Khải Sơn hẹn hò từ năm 2024. Người đẹp này ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Genesis Model Agency - nơi Hoắc Khải Sơn giữ chức CEO kiêm cổ đông lớn từ khi cô 19 tuổi. Cả hai ban đầu chỉ là nhân viên - chủ tịch. Sau đó, họ tìm hiểu và trở thành người yêu của nhau. Cặp đôi từng được phát hiện cùng đi du lịch Bali (Indonesia) trước khi chính thức lộ chuyện hẹn hò trên các phương tiện truyền thông.

Na Nhiên và thiếu gia Hoắc Khải Sơn sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 12/12. Ảnh: Sina.

Trong 2 năm trở lại đây, Na Nhiên lộ nhiều hình ảnh thân thiết với các thành viên trong gia đình nhà họ Hoắc. Thậm chí, cô còn xuất hiện trong rất nhiều dịp quan trọng của gia tộc tài phiệt nức tiếng. Tháng 11/2025, Na Nhiên cùng Hoắc Khải Sơn tham dự đám cưới của em trai người yêu. Đầu năm 2026, cô góp mặt trong tiệc mừng thọ của bồ chồng tương lai. Đến mùng 2 Tết Nguyên đán, Na Nhiên cùng gia tộc họ Hoắc đến Ý du lịch.

Đáng chú ý, trước thềm đám cưới thế kỷ, Na Nhiên đã tạm gác lại sự nghiệp nghệ thuật, chuyển sang Hong Kong (Trung Quốc) sống và chăm chỉ học tiếng Quảng Đông. Hoắc Khải Sơn được cho biết đã bỏ ra 50 triệu HKD (166 tỷ đồng) mở công ty công ty giải trí mang tên Sơn Hải Văn Hóa cho hôn thê làm bà chủ. Trên giấy tờ, Hoắc Khải Sơn nắm giữ 51% cổ phần còn Na Nhiên sở hữu 49%.

Còn chưa chính thức làm dâu nhà họ Hoắc, Na Nhiên đã được Hoắc Khải Sơn mở công ty riêng, cho cô lên làm bà chủ. Ảnh: Sina.

Dâu út: Tiểu thư, người mẫu Namfon

Tháng 6/2025, khi tham dự một sự kiện, tỷ phú Hoắc Chấn Đình chủ động tiết lộ con trai út của ông là Hoắc Khải Nhân đã bí mật kết hôn. Hôn lễ của Hoắc Khải Nhân được tổ chức tại núi Ngọc Long, Trung Quốc với quy mô nhỏ gọn, chỉ có thành viên trong gia đình tham dự. Theo tờ HK01, con dâu út của nhà họ Hoắc tên Namfon, là người Thái gốc Hoa. Cha Namfon là doanh nhân có tiếng trong ngành xây dựng Thái Lan. Ngoài ra, gia đình của Namfon còn đầu tư vào lĩnh vực tài chính và thương mại. Trước khi kết hôn với Hoắc Khải Nhân, Namfon từng hoạt động với vai trò người mẫu.

Cậu út Hoắc Khải Nhân cưới người mẫu Namfon có xuất thân giàu có. Ảnh: HK01.

Nguồn: HK01, Sina