G-Dragon "lụy" Việt Nam và V.I.P Việt cũng yêu G-Dragon mãi không thôi.

Tâm điểm của đêm trao giải MAMA 2026 ngày 2 đã hoàn toàn thuộc về BIGBANG và G-Dragon. BIGBANG đã khép lại đêm diễn bằng màn trình diễn đặc biệt Haru Haru, Still Life, ca khúc mới BiiiG, GiiiRIP. G-Dragon một lần nữa chứng minh vì sao anh là "ông hoàng Kpop" khi xuất hiện với mái tóc dài ma mị, bật nắp quan tài trên sân khấu, như ẩn ý về sự tái sinh, đem đến màn trình diễn đậm tính nghệ thuật đặc trưng.

Đến khi BIGBANG lên sân khấu nhận giải Tầm nhìn âm nhạc của năm, V.I.P Việt đã nhanh chóng "soi" ra một chi tiết nhỏ nhưng đủ chạm đến trái tim của tất cả những người yêu mến G-Dragon trên đất nước hình chữ S. Cụ thể, trong số huy hiệu G-Dragon cài lên áo, có huy hiệu của fansite ALWAYSGD phát tặng fan tại K-Star Spark in Vietnam Mega Concert tháng 6/2025. Chiếc huy hiệu cách điệu từ cờ Việt Nam và tên G-Dragon, gợi nhớ về đêm concert không thể quên dưới cơn mưa Mỹ Đình mùa hè năm ngoái.

BIGBANG lên sân khấu nhận giải thưởng Tầm nhìn âm nhạc của năm. Ảnh: X

Fan phát hiện trong số huy hiệu G-Dragon cài lên áo, có huy hiệu của fansite ALWAYSGD phát tặng fan tại K-Star Spark in Vietnam Mega Concert tháng 6/2025. Ảnh: X

Chi tiết này khiến netizen phát sốt, không ngừng chia sẻ và bàn tán. Dù G-Dragon có đi diễn trên toàn cầu, anh vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. Sau lần cuối gặp mặt V.I.P Việt vào năm 2012, G-Dragon đã trở lại vào tháng 6/2025 với K-Star Spark in Vietnam Mega Concert. Sau đó đến tháng 11/2025, anh trở lại với 2 đêm concert [Übermensch], để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Khi đứng trước hàng chục ngàn người hâm mộ hôm ấy, G-Dragon đã khiến cả khán đài xúc động khi chia sẻ về dự định đưa những người anh em BIGBANG thân thiết của mình trở lại. "Anh Long" uy tín tuyệt đối, nói được làm được khi đã cùng BIGBANG trở lại Mỹ Đình cho 2 đêm diễn XX: COSMOS vào ngày 24-25/10 vừa qua. Trên mạng xã hội, G-Dragon cũng liên tục thả tim cho "suộc" của fan Việt, chia sẻ những hình ảnh đẹp trong hậu trường và cả trên sân khấu. G-Dragon cứ "lụy" Việt Nam thế này, V.I.P Việt cũng mê mẩn anh mãi không thôi.

G-Dragon "lụy" Việt Nam và V.I.P Việt cũng yêu G-Dragon mãi không thôi. Ảnh: X

G-Dragon giữ lời hứa đưa những người anh em BIGBANG thân thiết của mình trở lại Việt Nam. Ảnh: X

G-Dragon có tên thật là Kwon Jiyong, sinh ngày 18/8/1988. Anh được biết đến rộng rãi nhất với tư cách là thủ lĩnh của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG, một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Kpop. G-Dragon được mệnh danh là "ông hoàng Kpop" nhờ vào tài năng sáng tác và phong cách tiên phong, độc nhất vô nhị.

Ngay từ khi còn là một cậu bé, anh đã cho thấy tài năng thiên bẩm của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 5 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc thiếu nhi Little Roo'Ra. Sau đó, anh được SM Entertainment tuyển chọn và trở thành thực tập sinh trong 5 năm, tập trung vào vũ đạo. Khi 13 tuổi, anh chuyển sang YG Entertainment và trở thành rapper trẻ tuổi nhất Hàn Quốc.

Ảnh: X

G-Dragon chiếm trọn spotlight MAMA 2026. Ảnh: X

Anh cùng với Taeyang đã được đào tạo để ra mắt dưới tư cách một bộ đôi hip-hop mang tên GDYB. Kế hoạch này sau đó đã thay đổi, và G-Dragon trở thành thủ lĩnh của BIGBANG, ra mắt vào năm 2006. Với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất chính, anh đã chắp bút cho hầu hết các bản hit của nhóm, bao gồm các ca khúc đình đám như Lies, Last Farewell và Haru Haru, giúp BIGBANG trở thành một trong những nhóm nhạc bán chạy nhất thế giới.

Ngoài hoạt động nhóm, G-Dragon còn gặt hái thành công vang dội với tư cách nghệ sĩ solo, khẳng định mình là một "thiên tài" âm nhạc. G-Dragon không chỉ là một ngôi sao ca nhạc mà còn là một biểu tượng thời trang. Anh được xem là một trong những người tạo ra xu hướng (trendsetter) có ảnh hưởng lớn nhất ở châu Á và trên toàn thế giới. Anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều thương hiệu cao cấp như Chanel, trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của thương hiệu này tại Hàn Quốc. Phong cách thời trang độc đáo, táo bạo, không ngại vượt qua mọi giới hạn về giới tính hay quy tắc đã giúp anh tạo nên một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ.

Ảnh: X

G-Dragon là cá tính độc nhất ở Kpop. Ảnh: X

Nguồn: X