Cư dân mạng chắc mẩm chuyện tình cảm của cả hai khi hint du lịch chung rõ mồn một thế này.

Mới đây, chuyện tình cảm của Uyển Ân và Negav tiếp tục khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt, nhất là khi loạt ảnh du lịch Đà Lạt mà cả hai cùng đăng tải. Đáng nói, dù không đăng bất kỳ bức ảnh chung nào, cả hai lại để lộ nhiều chi tiết trùng khớp rõ mồn một.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Uyển Ân xuất hiện với phong cách đời thường, đội chiếc mũ len đỏ đen nổi bật, diện áo khoác xanh rộng và quần jeans. Nữ diễn viên ghi lại những khoảnh khắc thư giãn tại một không gian có bức tường trưng bày nhiều poster âm nhạc, sau đó còn chia sẻ hình ảnh bên hồ bơi với khung cảnh biệt thự phía sau. Trong khi đó, Negav cũng đăng ảnh tạo dáng tại chính không gian trưng bày poster này. Nam rapper diện hoodie đen, đội mũ len cùng tông màu với Uyển Ân.

Uyển Ân và Negav check-in chung chỗ, còn gây chú ý với mũ len tương tự nhau

Cả hai còn khiến dân mạng chú ý khi cùng check-in tại một địa điểm lưu trú có hồ bơi ngoài trời. Góc chụp và khung cảnh phía sau trong hai bài đăng có nhiều điểm tương đồng. Đặc biệt, loạt ảnh còn có những điểm giao nhau ở các địa điểm ăn uống, vui chơi. Uyển Ân đăng hình ngồi tại một quán ăn với bàn tiệc đầy món nướng, trong khi bài đăng của Negav cũng xuất hiện hình ảnh bàn ăn có những món tương tự. Cả hai tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc tại một quán bar với những ly đồ uống được đặt trên quầy.

Dù không trực tiếp xuất hiện trong khung hình của đối phương, sự trùng hợp liên tiếp về địa điểm khiến cư dân mạng chắc nịch Uyển Ân và Negav đã cùng nhau tận hưởng chuyến đi Đà Lạt. Thậm chí, netizen còn cho rằng cả hai đang ngầm công khai yêu đương sau loạt hint.

Uyển Ân và Negav dường không quá che giấu việc đi Đà Lạt cùng nhau

Từ chỗ ở cho đến địa điểm ăn uống, dù không có bức ảnh chung nhưng ai cũng hiểu cả hai đồng hành cùng nhau

Không khó để netizen soi ra những chi tiết trùng hợp trên trang cá nhân của Uyển Ân và Negav

Dân tình xôn xao bàn tán khi cho rằng cả hai đang ngầm công khai tình cảm

Trước chuyến đi Đà Lạt, Uyển Ân và Negav đã nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý vì những khoảnh khắc thân thiết. Hồi tháng 5/2026, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cả hai cùng dạo phố, vừa trò chuyện vừa nắm tay nhau khá tự nhiên. Thời điểm ấy, những bức ảnh đời thường nhanh chóng khiến người hâm mộ đặt nghi vấn cặp đôi đang tìm hiểu nhau.

Không lâu sau, cả hai tiếp tục bị soi xuất hiện cùng nhau tại các địa điểm mua sắm, ăn uống. Đáng chú ý, trong một lần đi ăn cùng nhóm bạn, diễn viên Nhâm Phương Nam từng đăng tải bức ảnh có sự xuất hiện của Uyển Ân và NEGAV. Bài đăng sau đó được gỡ xuống, càng khiến cư dân mạng tò mò về mối quan hệ của hai người.

Nghi vấn hẹn hò giữa Uyển Ân và Negav xuất phát từ đoạn clip cả hai được netizen bắt gặp nắm tay nhau trên phố

Nhiều đồng nghiệp cũng liên tục úp mở chuyện hẹn hò giữa cặp đôi

Đến tháng 7/2026, những nghi vấn tiếp tục nóng lên khi hình ảnh NEGAV và Uyển Ân dùng bữa tối tại một nhà hàng ở TP.HCM được ghi lại. Cả hai ngồi cạnh nhau, thoải mái trò chuyện, Uyển Ân còn cầm điện thoại chụp ảnh cho nam rapper. Sau bữa ăn, cả hai khoác tay nhau rời đi, cùng lên taxi và di chuyển về cùng nhau.

Trước đó, Uyển Ân và NEGAV cũng từng quay nhiều video TikTok chung, tương tác ăn ý và có những màn gọi nhau là "vợ", "chồng" theo kiểu trêu đùa. Cả hai vốn quen biết sau khi cùng góp mặt trong Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành. Trong phim, Uyển Ân và Negav hóa thân thành một cặp vợ chồng, có nhiều phân cảnh tương tác gần gũi. Sau dự án, họ vẫn thường xuyên xuất hiện trong những buổi tụ tập cùng hội bạn thân.

"Tóm dính" Uyển Ân và NEGAV cùng nhau đi ăn, về chung khu chung cư (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Uyển Ân và Negav chênh lệch nhau 2 tuổi, bén duyên từ khi đóng chung trong phim Bộ Tứ Báo Thủ

Ảnh: IGNV