Đến nay, mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng vẫn là chủ đề khiến cư dân mạng quan tâm.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ tháng 5/2026, khi nam diễn viên xuất hiện trong tiệc sinh nhật tuổi 37 của đàn chị. Những khoảnh khắc cả hai trò chuyện thân thiết, tương tác tự nhiên khiến cư dân mạng liên tục bàn tán. Tuy nhiên, thời điểm đó, phía quản lý Tóc Tiên đã lên tiếng phủ nhận tin đồn tình cảm, cho biết Trần Ngọc Vàng chỉ là một trong những khách mời tham dự buổi tiệc.

Thời gian qua, cặp đôi này liên tiếp bị cư dân mạng soi những hint tình cảm. Mới đây, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi cư dân mạng phát hiện một chi tiết được cho là trùng hợp trong hình ảnh của cả hai. Cụ thể, chiếc kính nam diễn viên từng đeo được phát hiện có kiểu dáng tương đồng với phụ kiện Tóc Tiên cài trên áo.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ tháng 5/2026. Ảnh: FBNV

Mới đây, cả hai tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi cư dân mạng phát hiện chi tiết trùng hợp là chiếc kính. Ảnh: FBNV

Tháng 6/2026, cả hai từng gây chú ý khi hợp tác trong MV Người Còn Thương Em Không. Những phân cảnh tình cảm cùng sự ăn ý giữa Tóc Tiên và đàn em càng khiến khán giả tò mò về mối quan hệ ngoài đời.

Trước đó, vào tháng 9/2026, cả hai cũng từng bị soi những chi tiết liên quan đến phụ kiện. Sau khi Tóc Tiên khoe loạt sticker nhiều màu sắc vừa mua, Trần Ngọc Vàng bất ngờ đăng tải hình ảnh đeo kính được trang trí bằng những sticker tương tự. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn thả tim bài đăng của đàn em, khiến cư dân mạng tiếp tục đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người.

Cả hai nhiều lần bị cư dân mạng soi những chi tiết được cho là trùng hợp trong các bài đăng trên mạng xã hội.

Tóc Tiên sinh năm 1989 tại TP.HCM, là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của Vpop. Bước vào con đường ca hát từ sớm, cô ghi dấu ấn với loạt bản hit như Ngày Mai, Có Ai Thương Em Như Anh, Em Không Là Duy Nhất và 906090. Năm 2024, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió và góp mặt trong đội hình thành đoàn. Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Tóc Tiên cũng được quan tâm. Tháng 1/2026, cô xác nhận ly hôn nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver, khép lại hành trình 10 năm gắn bó, tính cả thời gian yêu và kết hôn.

Trong khi đó, Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998, kém Tóc Tiên 9 tuổi. Nam diễn viên được biết đến sau khi giành ngôi Quán quân Gương Mặt Điện Ảnh 2020. Anh từng góp mặt trong nhiều dự án như Người Cần Quên Phải Nhớ, Giấc Mơ Của Mẹ, Người Mặt Trời, Yêu Nhầm Bạn Thân và Tử Chiến Trên Không. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng chiều cao nổi bật, Trần Ngọc Vàng đang từng bước khẳng định tên tuổi trong làng phim Việt.