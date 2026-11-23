Ra mắt tháng 7/2019, Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên YouTube khi lọt Top Trending tại nhiều quốc gia, đạt 100 triệu lượt xem chỉ sau 15,7 ngày. Hơn 7 năm trôi qua, MV vẫn duy trì sức hút với hàng trăm triệu lượt xem và là một trong những dấu mốc đáng nhớ của nhạc Việt trên thị trường quốc tế.

Màn trở lại gây chấn động Vpop

Tối 1/7/2019, Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành MV Hãy Trao Cho Anh, đánh dấu sự trở lại sau hơn một năm kể từ sản phẩm Chạy Ngay Đi. Ngay khi ra mắt, ca khúc đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng trực tuyến, thu hút sự quan tâm không chỉ của khán giả Việt Nam mà còn của người nghe quốc tế.

Chỉ sau khoảng 6 giờ phát hành, MV đã vươn lên vị trí số 1 Trending YouTube Việt Nam. Sức hút của sản phẩm không chỉ đến từ sự trở lại của Sơn Tùng M-TP mà còn nằm ở màn kết hợp với Snoop Dogg - rapper nổi tiếng người Mỹ. Bên cạnh đó, MV còn có sự xuất hiện của nữ ca sĩ, người mẫu Madison Beer.

Sự kết hợp giữa một nghệ sĩ Việt Nam với những tên tuổi quốc tế đã tạo nên điểm nhấn khác biệt cho sản phẩm. Phần âm nhạc mang màu sắc Latin, giai điệu bắt tai cùng hình ảnh được đầu tư công phu giúp MV có sức tiếp cận rộng hơn, vượt ra ngoài phạm vi khán giả quen thuộc của Vpop.

Ảnh: Internet

Không lâu sau khi phát hành, Hãy Trao Cho Anh liên tiếp thiết lập những cột mốc đáng chú ý trên YouTube. Theo thông tin được công bố ngày 17/7/2019, MV chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem sau 15,7 ngày.

Thành tích này đưa Sơn Tùng M-TP trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có sản phẩm đạt tốc độ 100 triệu lượt xem nhanh đến vậy, đồng thời vượt qua nhiều MV đình đám quốc tế về thời gian cán mốc.

Cụ thể, thời điểm đó, Hãy Trao Cho Anh đạt 100 triệu lượt xem nhanh hơn Blank Space của Taylor Swift (15,9 ngày), I Like It của Cardi B (16,7 ngày), Shape of You của Ed Sheeran (16,8 ngày) và Work của Rihanna kết hợp Drake (16,9 ngày).

Đây cũng là MV thứ 6 của Sơn Tùng M-TP chạm mốc 100 triệu lượt xem, nối tiếp những sản phẩm từng tạo tiếng vang như Em của ngày hôm qua, Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi, Nơi này có anh và Chạy ngay đi. Đáng chú ý, Hãy trao cho anh còn giữ vị trí Top 1 Trending YouTube Việt Nam trong 13 ngày liên tiếp, một thành tích nổi bật của thị trường âm nhạc trong nước thời điểm đó.

Loạt kỷ lục quốc tế được YouTube xác nhận

Sức lan tỏa của Hãy trao cho anh còn được thể hiện qua những con số thống kê trong ngày đầu tiên phát hành.

Theo thông tin Google Việt Nam công bố ngày 4/7/2019, MV ghi nhận 25,8 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên, lọt vào Top 20 video có lượt xem cao nhất thế giới trong khoảng thời gian này. Đây cũng là sản phẩm Việt Nam đầu tiên đạt được thành tích nói trên.

Một kỷ lục khác đến từ tính năng YouTube Premiere. Hãy trao cho anh ghi nhận 637.000 lượt xem đồng thời tại thời điểm công chiếu, qua đó trở thành MV của nam nghệ sĩ solo có lượng người xem công chiếu cao nhất thế giới khi ấy.

Ở thời điểm đó, thành tích này giúp Sơn Tùng M-TP đứng thứ ba trong danh sách MV có lượt xem công chiếu đồng thời cao nhất YouTube, chỉ sau Kill This Love của BLACKPINK và thank u, next của Ariana Grande.

Bên cạnh các kỷ lục về lượt xem, MV còn liên tục xuất hiện trên bảng xếp hạng Trending YouTube tại nhiều quốc gia. Đây là dấu hiệu cho thấy một sản phẩm âm nhạc Việt Nam có thể thu hút sự chú ý của khán giả bên ngoài thị trường nội địa nếu sở hữu chiến lược phát hành và sức hấp dẫn đủ lớn.

Ảnh: SKY UNION

Hơn 7 năm vẫn duy trì sức hút

Sau hơn 7 năm kể từ ngày phát hành, Hãy trao cho anh vẫn là một trong những sản phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP.

Đến thời điểm hiện tại, MV đã vượt mốc 314 triệu lượt xem trên YouTube vào tháng 11/2026. Đáng chú ý, sản phẩm vẫn ghi nhận hàng chục nghìn lượt xem mỗi ngày, dù đã ra mắt từ năm 2019.

Con số này cho thấy sức sống tương đối bền bỉ của một sản phẩm âm nhạc từng tạo nên hiện tượng trên nền tảng video lớn nhất thế giới. Không chỉ được nhắc đến bởi những kỷ lục trong giai đoạn phát hành, Hãy trao cho anh còn tiếp tục thu hút lượt xem từ khán giả mới và những người nghe quay trở lại với ca khúc.

Với Sơn Tùng M-TP, đây cũng là một trong những dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế của nam ca sĩ trong Vpop.

(Tổng hợp)