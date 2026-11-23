Buổi tổng duyệt đêm 22/11 tại SVĐ Mỹ Đình hé lộ những hình ảnh đầu tiên về sân khấu, các tiết mục đặc sắc với sự góp mặt của Tùng Dương, Hương Tràm và nhiều nghệ sĩ
Tối 22/11, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), các nghệ sĩ tham gia tổng duyệt cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” trước khi diễn ra vào ngày 24/11.
Màn trình diễn của Tùng Dương là một trong những điểm nhấn tại buổi tổng duyệt. Nam ca sĩ góp mặt trong chương trình với hai phần trình diễn, gồm ca khúc “Dòng máu Lạc Hồng” ở phần mở màn và liên khúc “Tình ca” - “Thư pháp” ở phần cuối.
Chia sẻ trước thềm sự kiện, Tùng Dương cho biết anh cảm thấy vinh dự khi được tham gia chương trình có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa. Dù đang tập trung chuẩn bị cho live concert cá nhân “Bay về phía mặt trời”, nam ca sĩ vẫn sắp xếp công việc để dành thời gian tập luyện.
Không gian thư pháp với những nét bút mềm mại tạo nên sự tương phản thú vị với chất giọng mạnh mẽ của Tùng Dương.
Ca sĩ Hương Tràm cũng xuất hiện trong buổi tổng duyệt.
Với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, chương trình “Muôn sắc Việt Nam” được xây dựng thành hành trình nghệ thuật đi từ câu chuyện nguồn cội đến những giá trị di sản và khát vọng hội nhập.
Mở đầu là phần khai từ “Đất nước muôn đời”, tái hiện huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng và hành trình lên non, xuống biển. Tiếng trống đồng, hình tượng chim Lạc cùng các lớp trình diễn gợi nhắc nguồn cội chung của dân tộc và hai tiếng “đồng bào”.
Mạch nội dung tiếp nối qua ba chương: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản” và “Bản sắc vươn xa”, trước khi khép lại bằng phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu”.
Ở chương đầu tiên, câu chuyện về sức mạnh văn hóa được kể qua lời ru của mẹ, hạt gạo quê hương, tiếng hát nơi tiền tuyến, tình người trong gian khó và niềm vui ngày đất nước thống nhất. Những hình ảnh gần gũi trong đời sống được đưa lên sân khấu, gắn với thông điệp văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết.
Chương II “Muôn sắc di sản” tập trung vào tiết mục “Bức tranh di sản”, tái hiện 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Khán giả sẽ được khám phá những sắc thái văn hóa từ vùng châu thổ và trung du Bắc Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên đến miền Trung, Nam Bộ thông qua các làn điệu, lễ hội, tín ngưỡng và không gian thực hành di sản.
Sự tham gia của các nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản cũng là điểm đáng chú ý, góp phần đưa những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ đến gần hơn với công chúng.
Trong khi đó, chương III “Bản sắc vươn xa” đặt văn hóa truyền thống trong sự giao thoa với âm nhạc đương đại. Các tiết mục như “Lý cò style - Rock hạt gạo”, “Máu đỏ da vàng” thể hiện cách tiếp cận mới với chất liệu dân tộc, hướng đến khán giả trẻ.
Một trong những điểm nhấn khác của đêm diễn là sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Liên khúc “Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui” có sự góp giọng của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc. Tiết mục “Made in Việt Nam” kết nối NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi.
Trong khi đó, “Tiếng ru cội nguồn” quy tụ NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD tạo nên sự kết hợp giữa chất liệu dân gian với phong cách thể hiện của nghệ sĩ đương đại.
Không chỉ gây chú ý bởi dàn nghệ sĩ, “Muôn sắc Việt Nam” còn được đầu tư về quy mô sân khấu và công nghệ trình diễn. Sân khấu có diện tích khoảng 3.000m², lấy cảm hứng từ những biểu tượng văn hóa Đông Sơn như mặt trời, trống đồng và chim Lạc. Hệ thống màn hình LED hình tròn ở trung tâm kết hợp các cánh LED uốn lượn, gợi hình ảnh dòng chảy văn hóa. Ngoài ra, 16 bàn nâng cùng hệ thống cơ khí chuyển động giúp không gian biểu diễn biến đổi theo từng phân cảnh.
Chương trình có thời lượng khoảng 120 phút, quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, dự kiến đón 50.000 khán giả. Màn pháo hoa kết hợp hỏa thuật kéo dài khoảng 17 phút cũng là điểm nhấn được chờ đợi trong đêm diễn chính thức.
Trong đêm tổng duyệt, ban tổ chức dự kiến thử nghiệm màn pháo hoa kết hợp hỏa thuật kéo dài khoảng 1 phút 20 giây, với khoảng 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 giàn phun và 400 ống hỏa thuật.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và các nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.