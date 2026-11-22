Hoàng Thùy Linh luôn khiến người ta bất ngờ mỗi khi có một dấu mốc mới.

Sau khi ra mắt Vô Lượng Kiếp vào ngày 18/11, Hoàng Thùy Linh tiếp tục giới thiệu video hậu trường ghi lại hành trình thực hiện MUSIC GALLERY Vô Lượng Kiếp kéo dài hơn 6 tháng. Không chỉ có 43 bức tranh vẽ tay, hơn 60 bộ trang phục hay 5 không gian lễ hội truyền thống, BTS còn hé lộ những câu chuyện phía sau quá trình ghi hình, từ sự cố thiết bị trên trường quay đến cách các họa sĩ đưa chất liệu văn hóa Việt vào từng tác phẩm.

Trong video hậu trường, Hoàng Thùy Linh chia sẻ mong muốn kể câu chuyện nhân duyên thông qua những bức tranh vẽ tay, đưa bản thân bước vào nhiều không gian văn hóa khác nhau của các dân tộc Việt Nam. Với cô, MUSIC GALLERY giống như một cuốn sách hình ảnh, nơi từng bức tranh, lễ hội và câu chuyện được kết nối bằng âm nhạc, để khán giả không chỉ nghe mà còn có thể thưởng lãm những chất liệu văn hóa truyền thống.

Hậu trường MV Vô Lượng Kiếp của Hoàng Thuỳ Linh

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, dự án trải qua hơn 6 tháng chuẩn bị và 4 ngày ghi hình, với sự tham gia của hơn 300 cộng sự, nghệ nhân và nghệ sĩ trình diễn. Đằng sau những khung hình là hàng loạt công đoạn từ nghiên cứu văn hóa, vẽ tranh, chuẩn bị trang phục đến tập luyện vũ đạo và dựng bối cảnh. Đặc biệt, 5 không gian lễ hội được đưa vào sản phẩm đều có những đặc trưng riêng, khiến ê-kíp phải tìm đến người am hiểu để tham khảo trước khi tái hiện.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, Vô Lượng Kiếp trải qua hơn 6 tháng chuẩn bị và 4 ngày ghi hình, với sự tham gia của hơn 300 cộng sự, nghệ nhân và nghệ sĩ trình diễn

Trong phân đoạn về lễ Púng Hiéng (Tết Hạ Niên) của người Dao Tiền, ê-kíp dành thời gian tìm hiểu chất liệu vải thêu tay và những hình ảnh gắn với đời sống văn hóa cộng đồng. Đáng chú ý, nhiếp ảnh gia người Dao Đặng Văn Thịnh đã cho phép ê-kíp sử dụng bức tranh thờ do chính ông vẽ, đưa một chất liệu mang giá trị văn hóa vào phần hình ảnh của sản phẩm.

5 không gian văn hóa, lễ hội truyền thống xuất hiện trong Vô Lượng Kiếp gồm Púng Hiéng (Tết Hạ Niên) của người Dao Tiền, lễ Katê của người Chăm, lễ bỏ mả của người Gia Rai, lễ hội Lồng Tồng của người Tày, Nùng và lễ đốt ông Trò tại làng Điền Xá. Mỗi phân đoạn có cách chuẩn bị riêng, từ trang phục, nghi thức đến những điệu múa gắn với lễ hội. Trong quá trình ghi hình, ê-kíp cũng nhận được sự hướng dẫn của nghệ nhân, nhà nghiên cứu và người dân địa phương để đưa những chi tiết đặc trưng vào sản phẩm.

5 không gian văn hóa, lễ hội truyền thống xuất hiện trong Vô Lượng Kiếp được sự hướng dẫn của nghệ nhân, nhà nghiên cứu và người dân địa phương để đưa những chi tiết đặc trưng vào sản phẩm

Ở phân đoạn lễ bỏ mả (Pơ thi) của người Gia Rai, ê-kíp có sự hỗ trợ từ chị Bùi Thị Thắm, Phó trưởng phòng Văn nghệ quần chúng, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Gia Lai. Chị trực tiếp tư vấn về phục dựng, đạo cụ và trang phục, giúp đoàn phim có thêm tư liệu trong quá trình tái hiện nghi lễ.

Không chỉ đứng trước máy quay, Hoàng Thùy Linh còn dành thời gian học những điệu múa từ các nghệ sĩ thuộc cộng đồng văn hóa được tái hiện trong sản phẩm. Vốn có nền tảng học múa từ nhỏ, nữ ca sĩ tiếp tục phát huy thế mạnh này, đồng thời trực tiếp học thêm những động tác và cách thể hiện được hướng dẫn bởi nghệ nhân, nghệ sĩ. Những cảnh trình diễn vì thế có sự kết hợp giữa khả năng biểu diễn của Hoàng Thùy Linh và chất liệu múa truyền thống của từng cộng đồng.

Bên cạnh phần hội họa và trình diễn, hơn 60 bộ trang phục được chuẩn bị cho Hoàng Thùy Linh trong Vô Lượng Kiếp. Phục trang thay đổi theo từng phân đoạn, gắn với không gian văn hóa và hình ảnh mà nữ ca sĩ thể hiện xuyên suốt sản phẩm. Đây cũng là một trong những phần việc được chuẩn bị từ sớm, đi cùng quá trình xây dựng bối cảnh và dàn dựng các cảnh quay.

Với Hoàng Thùy Linh, Vô Lượng Kiếp không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà còn là hành trình làm việc, học hỏi và kết nối với nhiều người có chung tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam

43 bức tranh vẽ tay cũng là một phần đáng chú ý trong hậu trường Vô Lượng Kiếp. Các họa sĩ dành thời gian tìm hiểu tư liệu văn hóa, từ đời sống, lễ hội, điệu múa đến không gian tâm linh của nhiều cộng đồng dân tộc để đưa vào từng tác phẩm.

Với Hoàng Thùy Linh, Vô Lượng Kiếp không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà còn là hành trình làm việc, học hỏi và kết nối với nhiều người có chung tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến toàn bộ cộng sự, nghệ sĩ, nghệ nhân và những người đã góp sức để hoàn thiện tác phẩm. Vô Lượng Kiếp là single thứ hai thuộc album phòng thu vol. 5 của Hoàng Thùy Linh. Album sẽ chính thức ra mắt vào ngày 26/11/2026.

Album vol. 5 đánh dấu lần trở lại với một bài toán không nhỏ dành cho Hoàng Thùy Linh, khi hai album gần nhất đều để lại dấu ấn riêng. Năm 2019, Hoàng trở thành cột mốc lớn trong sự nghiệp nữ ca sĩ với loạt ca khúc như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, Duyên Âm, đồng thời giành 4 giải Cống hiến, trong đó có Album Của Năm và Ca Sĩ Của Năm.

Album vol. 5 đánh dấu lần trở lại với một bài toán không nhỏ dành cho Hoàng Thùy Linh, khi hai album gần nhất đều để lại dấu ấn rất lớn

Đến LINK phát hành năm 2022, Hoàng Thùy Linh tiếp tục mở rộng màu sắc âm nhạc qua những màn kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là See Tình trở thành ca khúc vượt khỏi thị trường Việt Nam, lan rộng tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và nhiều quốc gia khác. Album cũng nhận được sự chú ý từ giới phê bình quốc tế khi Pitchfork chấm 7,2 điểm.

Chính những thành công ấy càng khiến Hoàng Thùy Linh có thêm động lực và áp lực để tiếp tục đầu tư cho album tiếp theo. Sau 4 năm kể từ LINK, nữ ca sĩ đang dần hé lộ những mảnh ghép đầu tiên của vol. 5 thông qua Vô Lượng Kiếp, single thứ hai được tung ra trước thềm album. Quy mô hơn 6 tháng chuẩn bị, hàng trăm cộng sự, 43 bức tranh vẽ tay và những không gian văn hóa được tái hiện khiến khán giả càng tò mò Hoàng Thùy Linh sẽ kể câu chuyện gì, mang đến màu sắc âm nhạc ra sao trong lần trở lại này, cũng như liệu album mới có tiếp tục tạo nên dấu ấn đáng nhớ như những dự án trước.