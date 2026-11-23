Mạng xã hội đang ngập tràn những ý kiến trái chiều xung quanh những động thái mới đây của Cody Nam Võ.

Những ngày gần đây, Cody Nam Võ trở thành cái tên được bàn luận trên mạng xã hội khi liên tiếp xuất hiện những ý kiến trái chiều xoay quanh nam ca sĩ. Từ những động thái mới nhất trên Threads, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều tranh luận và khiến những vấn đề liên quan đến Cody tiếp tục được nhắc lại.

Cody Nam Võ trở thành cái tên được bàn luận trên mạng xã hội khi liên tiếp xuất hiện những ý kiến trái chiều xoay quanh nam ca

Trên Threads hiện tại, nhiều bài đăng bày tỏ sự hụt hẫng đối với Cody Nam Võ xuất hiện trong những ngày qua. Một số tài khoản cho biết đã dành thời gian theo dõi, ủng hộ nam ca sĩ nhưng không còn cảm thấy thoải mái với những diễn biến gần đây. Có người thẳng thắn chia sẻ quyết định ngừng làm fan, cũng có những bài viết nhìn lại quá trình đồng hành cùng Cody và bày tỏ sự thất vọng trước cách mọi chuyện đang diễn ra.

Nhiều ý kiến trái chiều cũng như tỏ ra thất vọng về những động thái mới đây của Cody Nam Võ

Đáng chú ý, đoạn voice chat mới đây của Cody được chia sẻ lại giữa lúc những ý kiến không hài lòng liên tục xuất hiện càng khiến tranh cãi thêm căng thẳng. Trong ghi âm dài khoảng 13 giây, nam ca sĩ có những lời lẽ khá gay gắt, trực tiếp nhắc đến những người anti, chuyện bị bỏ follow và phản ứng trước các ý kiến nhắm vào mình. Giọng điệu trong đoạn voice khiến nhiều người không đồng tình, cho rằng cách phản hồi này càng đẩy sự việc đi xa hơn.

Đoạn voice chat mới đây của Cody được chia sẻ lại giữa lúc những ý kiến không hài lòng liên tục xuất hiện càng khiến tranh cãi thêm căng thẳng

Nguồn cơn của những bất mãn bắt đầu từ fanmeeting của Cody Nam Võ tại Hà Nội khi giá vé cùng quyền lợi đi kèm được công bố. Các hạng vé có mức giá lần lượt 950.000 đồng, 2,2 triệu đồng, 3,5 triệu đồng và cao nhất 5,5 triệu đồng. Mức giá này khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về trải nghiệm nhận được, đặc biệt ở những hạng vé cao, khi cho rằng quyền lợi chưa thực sự tương xứng với số tiền bỏ ra.

Nguồn cơn của những bất mãn bắt đầu từ fanmeeting của Cody Nam Võ tại Hà Nội khi giá vé cùng quyền lợi đi kèm được công bố

Một bộ phận fan lên tiếng góp ý, yêu cầu công ty xem xét lại quyền lợi và có sự cân nhắc rõ ràng hơn đối với những người bỏ tiền mua vé tham dự. Những tranh luận không chỉ xoay quanh giá vé mà còn liên quan đến cách tổ chức, trải nghiệm giao lưu và những gì khán giả kỳ vọng ở một buổi gặp gỡ thần tượng. Sự thất vọng cũng dần xuất hiện khi nhiều người cho rằng những thắc mắc của fan chưa được giải quyết thỏa đáng.

Trước các phản hồi này, Cody có buổi livestream trao đổi với người hâm mộ. Nam ca sĩ đề cập đến công ty, những vấn đề phía sau mà khán giả chưa trực tiếp trải nghiệm, đồng thời giải thích về sự chuẩn bị dành cho fanmeeting. Cody cho rằng có những điều mọi người cần thực sự trải nghiệm mới hiểu rõ, bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng chia sẻ việc đã trao đổi với ê-kíp để xem xét, điều chỉnh và bổ sung một số quyền lợi sau khi ghi nhận ý kiến của fan.

Trước các phản hồi về fan meeting, Cody Nam Võ có buổi livestream trao đổi với người hâm mộ

Tuy nhiên, buổi livestream không nhận được sự đồng tình hoàn toàn. Một bộ phận khán giả cho rằng cách Cody phản hồi chưa giải quyết đúng trọng tâm những vấn đề họ đang góp ý, thậm chí khiến người mua vé cảm thấy tiếng nói của mình chưa được ghi nhận. Với những người đã bỏ tiền tham dự và lên tiếng vì mong sự kiện tốt hơn, việc nhận lại lời giải thích thay vì những phản hồi cụ thể khiến sự hụt hẫng càng lớn. Không ít ý kiến cũng cho rằng nghệ sĩ cần cân nhắc cách phản hồi khi fan đang góp ý về quyền lợi, thay vì khiến câu chuyện chuyển hướng sang những điều khán giả chưa biết hoặc chưa trải nghiệm.

Nhiều fan không hài lòng về việc Cody Nam Võ liên tục tự lên tiếng thay vì thông qua thông báo chính thức từ ekip

Ở chiều ngược lại, nhiều người vẫn đứng về phía Cody, cho rằng nam ca sĩ đang cố giải thích những góc khuất trong công việc và sự chuẩn bị mà khán giả không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Fanmeeting không đơn thuần là một buổi gặp gỡ mà còn có nhiều công đoạn, kế hoạch và những điều bất ngờ được ê-kíp chuẩn bị. Theo góc nhìn này, việc Cody mong fan hiểu hơn về những gì mình đang làm, cũng như chủ động trao đổi với công ty để điều chỉnh quyền lợi, là điều có thể thông cảm.

Giữa lúc những tranh luận chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Cody Nam Võ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đoạn voice dài khoảng 15 giây được gửi vào broadcast cá nhân lan truyền trên Threads. Không ít người cho rằng Cody đang quá để tâm đến những lời công kích, thậm chí đặt câu hỏi liệu việc trực tiếp đáp trả những ý kiến trên mạng xã hội có phải cách xử lý phù hợp trong thời điểm nhạy cảm. Một số khán giả cho rằng nghệ sĩ cần biết khi nào nên lên tiếng, khi nào nên để vấn đề được giải quyết theo cách khác, thay vì liên tục phản hồi khiến câu chuyện ngày càng đi xa.

Nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh vụ việc của Cody Nam Võ

Điều khiến một bộ phận fan hụt hẫng không hẳn nằm ở việc Cody có cảm xúc hay muốn bảo vệ bản thân trước những lời nói tiêu cực. Họ cho rằng người nghệ sĩ hoàn toàn có quyền giải thích, bày tỏ suy nghĩ, nhưng cách lựa chọn ngôn từ và thời điểm lên tiếng cũng cần được cân nhắc, nhất là khi những người đang góp ý chưa chắc đều là anti-fan hay có ý công kích cá nhân. Việc phản hồi quá gay gắt trong lúc nhiều khúc mắc vẫn còn khiến một số người cảm thấy những góp ý của mình bị đánh đồng với sự chống đối.

Sau hàng loạt diễn biến liên tiếp, câu chuyện xoay quanh Cody Nam Võ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Ở chiều ngược lại, nhiều người vẫn bênh vực Cody, cho rằng những gì được chia sẻ trên Threads chưa phản ánh đầy đủ câu chuyện. Có ý kiến nhắc đến hành trình hoạt động hơn 9 năm, những công việc, áp lực và phần đời phía sau mà khán giả không phải lúc nào cũng nhìn thấy. Việc một nghệ sĩ muốn được thấu hiểu, muốn giải thích những điều mình đang trải qua cũng là điều dễ cảm thông, thay vì mặc định mỗi lần lên tiếng đều mang ý nghĩa tiêu cực. Sau hàng loạt diễn biến liên tiếp, câu chuyện xoay quanh Cody Nam Võ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình