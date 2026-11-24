Phương Ly khiến người ta hồi tưởng về hình ảnh thương nhớ bao năm qua.

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Ly thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ một đoạn video ngắn trên tài khoản TikTok cá nhân. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ nghiêng mặt dưới ánh nắng, mái tóc dài thả xõa tự nhiên. Ở những giây tiếp theo, biểu cảm của cô nhanh chóng chuyển sang nụ cười tươi tắn, rạng rỡ, làm bừng sáng cả khung hình. Góc quay cận cảnh tôn lên đường nét khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao cùng nụ cười rạng rỡ vốn đã trở thành thương hiệu của cô. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi diện mạo trẻ trung, rạng ngời của nữ ca sĩ, đồng thời nhận định đây chính là hình tượng ngọt ngào, trong trẻo quen thuộc của "vợ quốc dân" Phương Ly mà cả nước từng thương nhớ.

Nữ ca sĩ Phương Ly thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ một đoạn video ngắn trên tài khoản TikTok cá nhân.

Nhiều khán giả nhận định đây chính là hình tượng ngọt ngào, trong trẻo quen thuộc của "vợ quốc dân" Phương Ly mà cả nước từng thương nhớ

Nhìn lại giai đoạn trước năm 2019, nhan sắc của Phương Ly gắn liền với hình tượng trong trẻo, ngọt ngào, đầy nữ tính. Thời điểm mới tạo dấu ấn đậm nét qua ca khúc Mặt trời của em, cô xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút nhờ làn da trắng sáng tự nhiên và vóc dáng nhỏ nhắn. Khác với phong cách quyến rũ hay tông trang điểm cá tính sau này, visual thời kỳ đầu của nữ ca sĩ chinh phục công chúng nhờ sự tự nhiên và đường nét khuôn mặt hài hòa.

Nhìn lại giai đoạn trước năm 2019, nhan sắc của Phương Ly gắn liền với hình tượng trong trẻo, ngọt ngào, đầy nữ tính

Cô còn được công chúng yêu mến gọi bằng danh xưng "vợ quốc dân" nhờ nhan sắc rạng ngời cùng gu ăn mặc tinh tế, nữ tính vào thời điểm đó

Đôi mắt to tròn, sống mũi thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ giúp cô tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, mang lại nét trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Làn da sáng mịn cũng trở thành đặc điểm nhận diện riêng biệt, giúp Phương Ly luôn nổi bật trong mọi góc máy. Cô còn được công chúng yêu mến gọi bằng danh xưng "vợ quốc dân" nhờ nhan sắc rạng ngời cùng gu ăn mặc tinh tế, nữ tính vào thời điểm đó.

Phương Ly tên đầy đủ là Trần Phương Ly, sinh năm 1990 tại Thanh Hóa, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cột mốc quan trọng đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô đến vào năm 2017 với sản phẩm Mặt trời của em kết hợp cùng JustaTee. Giai điệu R&B bắt tai cùng lối thể hiện hiện đại đã giúp sản phẩm nhanh chóng bùng nổ, đến nay đã đạt cột mốc hơn 124 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Phương Ly tên đầy đủ là Trần Phương Ly, sinh năm 1990 tại Thanh Hóa, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật

Bản hit Thàng điên của bộ đôi Phương Ly và JustaTee

Tiếp đà thành công, bộ đôi Phương Ly và JustaTee tiếp tục trình làng ca khúc Thằng điên vào năm 2018. Sản phẩm nhanh chóng trở thành bản hit và hiện thu về hơn 313 triệu lượt xem sau 8 năm phát hành. Những năm sau đó, nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa duy trì phong độ ổn định thông qua chuỗi sản phẩm âm nhạc chất lượng như Anh là ai, Missing You và Anh là ngoại lệ của em. Trong đó, Anh là ngoại lệ của em đã tạo ra làn sóng ủng hộ mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, giúp tên tuổi Phương Ly tiếp cận sâu rộng hơn với tập khán giả trẻ.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Phương Ly khi cô tham gia chương trình thực tế Em xinh say hi. Sự xuất hiện tại chương trình này không chỉ góp phần giúp Phương Ly định hình lại tư duy nghệ thuật mà còn là dịp để cô làm mới hoàn toàn hình ảnh của bản thân sau nhiều năm hoạt động.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Phương Ly khi cô tham gia chương trình thực tế Em xinh say hi

Sau thành công từ Em xinh say hi, đầu năm 2026, Phương Ly tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Vỗ tay, nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ giai điệu hiện đại và hình ảnh chỉn chu. Bên cạnh các hoạt động âm nhạc, diện mạo của nữ ca sĩ sinh năm 1990 cũng liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn giải trí. Ở tuổi 36, cô vẫn giữ được vẻ ngoài được nhận xét là "hack tuổi" so với độ tuổi thực.

Nhan sắc ở tuổi 36 của Phương Ly

Sau chương trình Em xinh say hi năm 2025 và dự án Vỗ tay, cô bắt đầu thử nghiệm các tạo hình trưởng thành, quyến rũ hơn. Nữ ca sĩ từng nhận được nhiều sự chú ý khi thử nghiệm da nâu cá tính cùng phong cách thời trang khỏe khoắn, gợi cảm. Tuy nhiên, đến giữa năm 2026, Phương Ly lựa chọn quay trở lại với tông da sáng quen thuộc, kết hợp linh hoạt giữa nét nữ tính truyền thống và gu thời trang hiện đại.

Nữ ca sĩ từng nhận được nhiều sự chú ý khi thử nghiệm da nâu cá tính cùng phong cách thời trang khỏe khoắn, gợi cảm

Phương Ly đã lọt vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn

Mới đây, Phương Ly đã lọt vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn. Việc xuất hiện trong danh sách đề cử này không chỉ ghi nhận dấu ấn về mặt ngoại hình của đại diện Việt Nam mà còn cho thấy sự duy trì độ nhận diện ổn định của cô đối với truyền thông và khán giả.

Ảnh: Tổng hợp