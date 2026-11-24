Jung Kook một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng của mình.

Chỉ với một thước phim ngắn dài hơn 2 phút được ghi lại bằng điện thoại di động và tự chỉnh sửa trong thời gian rảnh rỗi giữa lịch trình concert, Jung Kook (BTS) đã tạo nên một cơn sốt truyền thông toàn cầu. Đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân ngày 21/11 với chú thích "Thời gian rảnh rỗi ở Cao Hùng", đoạn vlog ghi lại những góc nhìn chân thực, gần gũi về cảnh quan và nhịp sống địa phương đã nhanh chóng cán mốc hơn 46 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày đăng tải.

Đoạn video dài hơn 2 phút của Jung Kook đang tạo nên một cơn sốt truyền thông toàn cầu

Đoạn vlog được đăng tải trên Instagram nhanh chóng cán mốc hơn 46 triệu lượt xem sau 3 ngày đăng tải

Thước phim này được thực hiện trong quãng nghỉ ngắn khi BTS hoàn thành chuỗi 3 đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn thế giới ARIRANG tại Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, thu hút hơn 160.000 khán giả tham dự. Ngay sau khi phát hành, video không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ âm nhạc mà còn trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên cộng đồng mạng quốc tế lẫn các mạng xã hội Hàn.

Trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến, phản ứng của dư luận tích cực trước sản phẩm cá nhân bất ngờ từ thành viên BTS. Nhiều khán giả cho biết dù không phải là người hâm mộ lâu năm, họ vẫn tìm xem thước phim và bị chinh phục bởi tư duy quay chụp chuyên nghiệp cùng khả năng chỉnh sửa hình ảnh chỉn chu của nam ca sĩ. Đa số cư dân mạng đều đồng tình rằng đoạn video mang lại cảm giác ấm áp, tinh tế và truyền tải tình cảm của nghệ sĩ dành cho điểm dừng chân trong chuyến lưu diễn. Nhiều ý kiến thậm chí đánh giá cao gu thẩm mỹ sắc sảo của Jung Kook khi lựa chọn bản tấu khúc guitar địa phương làm nhạc nền, đồng thời nhận xét tinh thần chân thật của thước phim đã khơi dậy cảm hứng du lịch mạnh mẽ hơn nhiều chương trình quảng bá truyền thống.

Đa số cư dân mạng đều đồng tình rằng đoạn video mang lại cảm giác ấm áp, tinh tế

Sức lan tỏa bùng nổ của đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý từ giới chính trị và truyền thông tại Đài Loan, Trung Quốc. Thị trưởng thành phố Cao Hùng đã trực tiếp để lại bình luận bằng tiếng Hàn dưới bài đăng để gửi lời cảm ơn tới nam nghệ sĩ vì đã ghi lại vẻ đẹp của thành phố qua một góc nhìn tinh tế. Không dừng lại ở các tương tác trên không gian mạng, các kênh truyền hình và đài phát thanh địa phương đã đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Jung Kook.

Thị trưởng thành phố Cao Hùng đã trực tiếp để lại bình luận bằng tiếng Hàn dưới bài đăng để gửi lời cảm ơn tới nam nghệ sĩ

Các kênh truyền hình và đài phát thanh địa phương đã đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Jung Kook

Hiệu ứng truyền thông nhanh chóng chuyển hóa thành làn sóng du lịch thực tế khi chiếc ghế xuất hiện vài giây trong video lập tức biến thành điểm check-in nổi tiếng, thu hút dòng người xếp hàng dài chờ chụp ảnh kỷ niệm. Tương tự, cửa hàng xúc xích bình dân xuất hiện trong thước phim cũng ghi nhận lượng khách ghé thăm tăng đột biến cùng doanh số bán hàng tăng vọt, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng mạng về hiệu quả quảng bá du lịch vượt trội.

Chiếc ghế xuất hiện vài giây trong video lập tức biến thành điểm check-in nổi tiếng, thu hút dòng người xếp hàng dài chờ chụp ảnh kỷ niệm

Bên cạnh những tác động về mặt đời sống và du lịch, thước phim của Jung Kook còn tạo nên một hiện tượng hi hữu trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. Nhạc nền được sử dụng trong vlog là ca khúc Biển xanh trời xanh, một tác phẩm nằm trong album Khúc cua thứ 33 ở góc phố phát hành từ năm 2001 của nghệ sĩ guitar Đổng Vận Xương. Dù từng đoạt giải thưởng Kim Khúc danh giá, tác phẩm này vốn không được khán giả trẻ hiện đại biết đến rộng rãi. Ngay sau khi vlog lên sóng, album 25 năm tuổi này đã bất ngờ vươn lên vị trí No.1 bảng xếp hạng Album thịnh hành trên iTunes Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 22/11, khiến chính tác giả Đổng Vận Xương đã đăng tải lời cảm ơn trân trọng gửi tới nam ca sĩ Hàn Quốc trên mạng xã hội.

Tác giả của ca khúc được Jung Kook sử dụng trong vlog đã đăng tải lời cảm ơn trân trọng gửi tới nam ca sĩ Hàn Quốc trên mạng xã hội

Các sản phẩm cá nhân của Jung Kook cũng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ trở lại tại thị trường Đài Loan, Trung Quốc,

Đồng thời, các sản phẩm cá nhân của Jung Kook cũng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ trở lại tại thị trường Đài Loan, Trung Quốc, khi album GOLDEN vươn lên No.1 iTunes và vị trí 86 trên Apple Music, các bản hit Seven và Dreamers lần lượt tăng hạng ấn tượng.

Sức lan tỏa đa lĩnh vực tại Đài Loan, Trung Quốc một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu của Jung Kook ở thời điểm hiện tại. Mới đây, tổ chức Asia-Pacific Entrepreneurs Annual Forum (APEA) đã chính thức vinh danh nam ca sĩ trong danh sách Asia-Pacific U30 Young Leaders 2026 ở hạng mục âm nhạc. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp nghệ thuật bền bỉ cùng hàng loạt kỷ lục danh giá mà anh đã thiết lập. Việc một đoạn video ngẫu hứng giữa tour diễn có thể tạo ra tác động dây chuyền từ đời sống, du lịch cho đến âm nhạc đã cho thấy vị thế của Jung Kook không chỉ dừng lại ở phạm vi một ngôi sao ca nhạc mà còn trở thành một biểu tượng văn hóa có sức tác động đa chiều.

Mới đây, tổ chức Asia-Pacific Entrepreneurs Annual Forum (APEA) đã chính thức vinh danh nam ca sĩ trong danh sách Asia-Pacific U30 Young Leaders 2026 ở hạng mục âm nhạc

Vị thế của Jung Kook không chỉ dừng lại ở phạm vi một ngôi sao ca nhạc mà còn trở thành một biểu tượng văn hoá có sức tác động đa chiều

Hiện tại, chuyến lưu diễn ARIRANG đang tiếp tục có sức hút mạnh mẽ tại chặng châu Á và Đông Nam Á. Sau chuỗi đêm diễn tại Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, BTS sẽ tiếp tục chặng dừng chân tại Bangkok (Thái Lan) với 3 đêm diễn từ ngày 3/12/2026, trước khi di chuyển đến Kuala Lumpur, Singapore, Jakarta, Hong Kong, Bulacan (Philippines) và dự kiến tiếp tục tour tại Melbourne và Sydney (Úc) vào tháng 2/2027. Dù lịch trình tour diễn dày đặc khiến BTS không thể tham dự các lễ trao giải âm nhạc cuối năm, nhóm vẫn liên tục chiến thắng lớn tại nhiều hạng mục danh giá, khẳng định vị thế đỉnh cao bền bỉ của một nhóm nhạc toàn cầu.

Hiện tại, Jung Kook và BTS đang tập trung cho chuyến lưu diễn tại chặng châu Á và Đông Nam Á

Ảnh: Tổng hợp