Mới đây, nữ ca sĩ này thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc biểu diễn ngay trên chuyến bay ở độ cao 10.000 m.

Trên trang cá nhân, Lâm Bảo Ngọc đăng tải đoạn video ghi lại màn trình diễn hai ca khúc Rạng ngời văn hóa Việt Nam và Việt Nam tinh hoa trên chuyến bay mang chủ đề "Văn hóa Di sản" của Vietnam Airlines. Đây là chuyến bay đặc biệt khởi hành từ TP.HCM đến Hà Nội ngày 23/11/2026, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 của hãng.

Trong video, nữ ca sĩ khoe giọng hát vang sáng, giàu cảm xúc trước sự cổ vũ của hàng trăm hành khách. Cô cũng giao lưu với mọi người ngay trong quá trình biểu diễn, tạo nên không khí gần gũi và sôi nổi.

Lâm Bảo Ngọc biểu diễn trên chuyến bay Văn hóa Di sản (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt này, Lâm Bảo Ngọc bày tỏ niềm tự hào khi được biểu diễn ở độ cao 10.000 m và cùng các hành khách chào mừng ngày lễ. “Hôm nay Ngọc không chỉ hát Cao Độ khủng mà còn hát ở Độ Cao khủng 10.000m nè”, nữ ca sĩ viết.

Màn trình diễn đặc biệt của Lâm Bảo Ngọc nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

2 lần đỗ thủ khoa, từng mang quân hàm Thượng úy

Lâm Bảo Ngọc sinh năm 1996 tại Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Sở hữu nền tảng thanh nhạc bài bản, cô từng đỗ thủ khoa đầu vào ngành Biên đạo múa của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đồng thời là thủ khoa đầu vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Sau khi tham gia cuộc thi Sao Mai năm 2017, khoảng năm 2018, Lâm Bảo Ngọc được đặc cách vào quân đội và công tác tại Đoàn Văn công Quân khu I.

“Tôi rất trân trọng điều này nhưng định hướng âm nhạc dần không phù hợp với môi trường quân ngũ nữa. Sau thời gian dài trăn trở, tháng 6/2024, tôi quyết định xuất ngũ khi đang là Thượng úy, 2 tháng sau đó chính thức sống tại TPHCM”, Lâm Bảo Ngọc chia sẻ.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc khi còn mang quân hàm

Lâm Bảo Ngọc từng giành danh hiệu Á quân Giọng hát Việt 2019, giải Bạc Liên hoan Ban nhạc Toàn quốc 2019 và Quán quân Giọng ca bí ẩn 2019. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa 2 với mascot HippoHappy. Chương trình không chỉ giúp cô tìm lại niềm đam mê với âm nhạc mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp.

Giọng hát nội lực cùng khả năng xử lý những nốt cao giúp Lâm Bảo Ngọc tạo dấu ấn riêng. Ca khúc Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác do cô thể hiện trở thành một trong những hit lớn của chương trình, thu hút hơn 90 triệu lượt xem trên YouTube.

Lâm Bảo Ngọc được đánh giá là một trong những ca sĩ thực lực (vocalist) nổi bật của Vpop

Năm 2025, Lâm Bảo Ngọc tiếp tục thử sức tại Em Xinh “Say Hi” và giành quyền góp mặt trong đêm chung kết. Cô gây ấn tượng qua nhiều tiết mục như Gã Săn Cá, Từng, Quả Chín Quá…

Với nền tảng chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm biểu diễn cùng hành trình không ngừng nỗ lực, Lâm Bảo Ngọc đang từng bước khẳng định dấu ấn của một giọng ca thực lực trong làng nhạc Việt.