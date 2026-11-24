Mạng xã hội đang bàn tán xôn xao các tranh luận xung quanh nam ca sĩ.

Trong thời gian gần đây, K.O đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội khi hàng loạt bài viết liên quan đến nam ca sĩ liên tục được đăng tải, kéo theo những luồng ý kiến trái chiều. Đặc biệt, trên Threads xuất hiện nhiều thông tin không tích cực xoay quanh K.O, khiến câu chuyện về nam ca sĩ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

K.O đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội

Đáng chú ý, từ khóa K.O hiện xuất hiện trong mục thịnh hành trên Threads với khoảng 1 triệu bài viết. Tuy nhiên, khi truy cập vào chủ đề này, thay vì tập trung bàn luận về EP solo đầu tay Giác Quan Thứ Sáu dự kiến ra mắt cùng showcase ngày 12/12 tại TP.HCM, phần lớn nội dung được hiển thị lại xoay quanh những tranh cãi liên quan đến nam ca sĩ và ê-kíp. Sự đối lập này khiến câu chuyện càng nhận được nhiều sự chú ý.

Rất nhiều bài đăng liên quan đến K.O xuất hiện trên threads

Mới đây, công ty quản lý K.O là Gold MK Entertainment cũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi cộng đồng người hâm mộ. Trong thông cáo đăng tải mới đây, công ty gửi lời xin lỗi đến fan vì những sự việc liên quan đến MUA của nam ca sĩ, thừa nhận đã gây ra cảm xúc không vui, ảnh hưởng đến trải nghiệm và tình cảm mà khán giả dành cho nghệ sĩ.

Gold MK Entertainment nhìn nhận vẫn còn thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát và phối hợp nhân sự. Việc chưa có sự kiểm soát, định hướng phù hợp đã dẫn đến những tình huống không đáng có, khiến người hâm mộ cảm thấy phiền lòng và thất vọng. Công ty cho biết sẽ nghiêm túc tiếp nhận các ý kiến đóng góp, đồng thời rà soát lại quy trình quản lý, công tác phối hợp nhân sự và thực hiện những điều chỉnh cần thiết nhằm hạn chế tối đa sự việc tương tự trong tương lai.

Công ty của ca sĩ K.O gửi thư xin lỗi

Đáng chú ý, công ty cũng nhấn mạnh sự tin tưởng và đồng hành của người hâm mộ là điều vô cùng quý giá, đồng thời là trách nhiệm mà đơn vị quản lý cần nỗ lực gìn giữ. Gold MK Entertainment một lần nữa gửi lời xin lỗi, cảm ơn khán giả đã thẳng thắn lên tiếng và tiếp tục dành sự quan tâm cho K.O.

Cùng với đó, một tài khoản nhận là MUA (make-up artist) của K.O đã đăng tải bài viết xin lỗi trên Threads, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Động thái này càng khiến nhiều người tò mò về những sự việc đang diễn ra xung quanh nam ca sĩ.

Cùng với đó, một tài khoản nhận là MUA (make-up artist) của K.O đã đăng tải bài viết xin lỗi trên Threads

Cụ thể, người đăng bài tự giới thiệu là Mie, MUA của K.O. Trong bài viết, Mie gửi lời xin lỗi chân thành đến nghệ sĩ K.O, ê-kíp, cộng đồng fan Muối và khán giả vì đã sử dụng tài khoản phụ (nick clone) để bình luận những nội dung không phù hợp dưới bài đăng của một người hâm mộ. Mie thừa nhận đây là hành động thiếu suy nghĩ, không đúng với vai trò thành viên ê-kíp và có thể gây ảnh hưởng đến nam ca sĩ cũng như những người đang làm việc cùng anh.

Bên cạnh đó, Mie cũng xin lỗi vì để lộ set quay MV Không Muốn Thể Hiện, thừa nhận hành động này thiếu chuyên nghiệp và ảnh hưởng đến dự án đang thực hiện. Người này cho biết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn trong công việc cũng như cách ứng xử thời gian tới, đồng thời mong nhận được sự cảm thông và cơ hội để sửa chữa sai lầm.

Tuy nhiên, lời xin lỗi vẫn chưa thể xoa dịu sự bức xúc của một bộ phận người hâm mộ

Tuy nhiên, lời xin lỗi từ Mie vẫn chưa thể xoa dịu sự bức xúc của một bộ phận người hâm mộ. Trên Threads, nhiều fan tiếp tục bày tỏ sự thất vọng, cho rằng những tranh cãi vừa qua đã ảnh hưởng đến hình ảnh K.O cũng như mối quan hệ giữa nam ca sĩ và cộng đồng người hâm mộ. Một số ý kiến thậm chí yêu cầu Mie rời khỏi ê-kíp của K.O, bởi cho rằng những hành động và phát ngôn gây tranh cãi đã vượt khỏi phạm vi chuyện cá nhân, trực tiếp tác động đến công việc của nghệ sĩ.

K.O và make up artist bị cư dân mạng soi ra cùng nhau diện những trang phục có sự tương đồng

Theo những bài đăng đang được chia sẻ trên Threads, Mie được cho là có mối quan hệ tình cảm với K.O. Cả hai từng nhiều lần bị cư dân mạng chú ý khi xuất hiện cùng nhau trong những trang phục có sự tương đồng. Sự việc trở nên căng thẳng khi tài khoản phụ được cho là của Mie xuất hiện trong phần bình luận, có những phản hồi qua lại với người hâm mộ. Đáng chú ý, một bình luận từ tài khoản này cho rằng fan tự nguyện bỏ công sức, tiền bạc để ủng hộ nghệ sĩ và không ai yêu cầu họ phải làm như vậy. Phát ngôn trên lập tức vấp phải phản ứng từ một bộ phận fan K.O.

Tài khoản phụ được cho là của makep artist của K.O

Người hâm mộ K.O đã đăng bài bày tỏ sự bức xúc, cho rằng ê-kíp vẫn hưởng lợi từ sự nhiệt tình, ủng hộ của fan nhưng lại có cách phản hồi thiếu tôn trọng những đóng góp ấy. Đồng thời nhấn mạnh việc fan tự nguyện support không đồng nghĩa với chuyện những nỗ lực của họ có thể bị xem nhẹ hay phủ nhận.

Điều khiến một bộ phận người hâm mộ không hài lòng không nằm ở chuyện nghệ sĩ có đời sống tình cảm riêng. Khán giả hoàn toàn có thể tôn trọng những mối quan hệ cá nhân của thần tượng, nhưng điều họ kỳ vọng là sự chuyên nghiệp trong cách hành xử của những người làm việc xung quanh nghệ sĩ.

Các sự việc liên quan đến make up artist của K.O làm người hâm mộ bức xúc

Đặc biệt, khi một cá nhân thuộc ê-kíp có động thái gây tranh cãi với fan, câu chuyện không còn đơn thuần là vấn đề cá nhân mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh K.O, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ cũng như các hoạt động quảng bá, dự án đang triển khai.

K.O tên thật là Nguyễn Thái Sơn, sinh ngày 10/9/1995, còn được biết đến với biệt danh Sơn Sò. Anh là ca sĩ, thành viên nhóm nhạc nam UNI5 ra mắt năm 2016. Trong nhóm, K.O đảm nhận vai trò hát chính, rap và sáng tác, đồng thời có khả năng chơi guitar, piano. Bên cạnh âm nhạc, nam ca sĩ từng thử sức với diễn xuất trong web-drama Cô Gái Đến Từ Bên Kia (2018).

K.O thu hút được nhiều người hâm mộ khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của K.O đến từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Thông qua chương trình, nam ca sĩ có cơ hội thể hiện rõ hơn cá tính, khả năng trình diễn và màu sắc âm nhạc riêng, đồng thời tiếp cận lượng khán giả đông đảo hơn so với tệp người hâm mộ vốn có từ thời UNI5. Việc sở hữu thêm một cộng đồng fan mới cũng giúp sức hút của K.O tăng lên đáng kể.K.O chuẩn bị ra mắt EP solo đầu tay Giác Quan Thứ Sáu cùng showcase K.O: The Royal Chapter vào ngày 12/12/2026 tại TP.HCM. Hiện tại các chủ đề xung quanh K.O vẫn đang được bàn luận trên khắp mạng xã hội.

Ảnh: Cap màn hình/ FBNV