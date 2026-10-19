Nam ca sĩ ngã nhào trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Vừa tái xuất tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nam ca sĩ bất ngờ ngã nhào trên sân khấu.

Tối 18/10, đêm thứ hai của chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức diễn ra tại khu đô thị Global City, thu hút nhiều sự chú ý.

Trong màn trình diễn ca khúc Buông Tay kết hợp cùng các thành viên Nhà Mỹ Nam, nam ca sĩ Toki Thành Thỏ trong lúc thực hiện các động tác vũ đạo đã gặp sự cố trượt chân và ngã xuống mặt sân khấu. Ngay khi sự cố xảy ra, các đồng đội biểu diễn chung nhanh chóng di chuyển đến vị trí của Toki để hỗ trợ anh đứng dậy. Dù gặp phải tình huống phát sinh ngoài dự kiến, cựu trưởng nhóm Uni5 vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lập tức bắt kịp nhịp điệu và tiếp tục hoàn thành phần vũ đạo cũng như tiết mục biểu diễn của mình.

Màn trình diễn ca khúc Buông Tay của Nhà Mỹ Nam

Toki Thành Thỏ ngã trên sân khấu và được các thành viên đỡ dậy

Sự cố trên sân khấu tối 18/10 chỉ là một trong những cột mốc đáng chú ý trong hành trình quay trở lại nghệ thuật đầy biến động của Toki Thành Thỏ tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trước đó, màn thể hiện của nam ca sĩ sinh năm 1993 xuyên suốt các đêm thi luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Màn thể hiện của nam ca sĩ ở chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhận được nhiều sự chú ý

Mặc dù từng dừng bước và phải nói lời chia tay chương trình sau khi kết thúc vòng Công diễn 4, nam nghệ sĩ đã có bước ngoặt bất ngờ ở chặng cuối. Trong đêm Chung kết diễn ra vào ngày 03/10/2026, Toki Thành Thỏ cùng 14 Casper đã chính thức được "hồi sinh" để quay trở lại chặng đường quyết định.

Từng dừng bước ở Công diễn 4, nam ca sĩ được hồi sinh trong đêm chung kết

Trước khi trở lại với các dự án âm nhạc hiện tại, Toki Thành Thỏ, tên thật là Vũ Đức Thành, từng là gương mặt quen thuộc đối với cộng đồng mạng. Xuất thân là một hot boy đình đám tại Hà Nội, anh ghi ấn tượng nhờ ngoại hình sáng, phong cách ăn mặc hiện đại và thu hút lượng người theo dõi lớn trên các trang mạng xã hội. Đây chính là bước đệm quan trọng đưa Toki bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trước khi trở lại với các dự án âm nhạc hiện tại, Toki Thành Thỏ, tên thật là Vũ Đức Thành, từng là gương mặt quen thuộc đối với cộng đồng mạng

Năm 2016, Toki chính thức ra mắt thị trường âm nhạc Vpop với vai trò trưởng nhóm kiêm rapper của nhóm nhạc nam Uni5, dưới sự quản lý của công ty giải trí do vợ chồng nghệ sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng điều hành. Trong thời gian hoạt động cùng nhóm, anh góp mặt trong nhiều sản phẩm được chú ý như C'mon, Xin Hãy Rời Xa, Kẻ Cắp Trái Tim và Sai. Với ngoại hình nổi bật cùng phong thái tự tin khi đứng trên sân khấu, anh từng được đánh giá là một trong những thành viên đảm nhận vị trí hình ảnh nổi bật của thế hệ nhóm nhạc nam thời điểm bấy giờ.

Với ngoại hình nổi bật cùng phong thái tự tin khi đứng trên sân khấu, anh từng được đánh giá là một trong những thần tượng nam tiềm năng

Vào 2019, Toki bất ngờ thông báo rời nhóm và tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật

Đến năm 2019, giữa lúc hoạt động của Uni5 đang duy trì được độ nhận diện ổn định, Toki bất ngờ thông báo rời nhóm và tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật. Lý do được phía công ty cũng như nam ca sĩ đưa ra là vấn đề sức khỏe cá nhân cùng những thay đổi trong định hướng sự nghiệp. Việc trưởng nhóm quyết định rút lui đã để lại sự tiếc nuối cho cộng đồng người hâm mộ Uni5. Sau cột mốc này, Toki chọn lối sống kín tiếng và gần như không xuất hiện trong các sự kiện hay sản phẩm giải trí suốt khoảng thời gian 7 năm.

Toki chọn lối sống kín tiếng và gần như không xuất hiện trong các sự kiện hay sản phẩm giải trí suốt khoảng thời gian 7 năm

Việc ghi tên tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đánh dấu sự trở lại chính thức của Toki Thành Thỏ

Việc ghi tên tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đánh dấu sự trở lại chính thức của Toki Thành Thỏ sau khoảng thời gian dài vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của anh bên cạnh yếu tố thu hút khán giả cũ cũng đi kèm với nhiều luồng ý kiến và tranh luận trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Xuyên suốt quá trình tham gia cuộc thi, cựu trưởng nhóm Uni5 duy trì sự tập trung cho các tiết mục, phát huy lợi thế về ngoại hình, giọng hát truyền cảm cùng tinh thần tham gia các bài nhảy đòi hỏi thể lực. Việc duy trì nguồn năng lượng trên sân khấu đã giúp nam ca sĩ giữ được sự chú ý từ công chúng trong suốt chặng đường tái xuất này.

Ảnh: Tổng hợp