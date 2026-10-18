Trước 7.000 khán giả, Phùng Khánh Linh kể quá khứ chỉ dám chui tủ quần áo để hát

Chiếc tủ quần áo được ví như "nơi nuôi dưỡng đam mê âm nhạc", là bước đệm tinh thần để nữ ca sĩ tự tin hơn trên con đường nghệ thuật.

Tối 17/10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), Phùng Khánh Linh tiếp tục hành trình concert Giữa một vạn tour với phiên bản mở rộng, quy tụ hơn 7.000 khán giả.

Concert không chỉ kể những câu chuyện riêng tư bằng âm nhạc của Phùng Khánh Linh mà còn được làm mới qua cấu trúc bốn hồi, những chuyển đổi về ngôn ngữ âm nhạc và cách dàn dựng, tổ chức sân khấu và không gian biểu diễn.

Phùng Khánh Linh tiếp tục hành trình “Giữa một vạn tour” với phiên bản mở rộng.

Mở đầu chương trình, Phùng Khánh Linh giới thiệu những ca khúc Grief is the price you pay for love, Ám ảnh về anh, Hiện thực phũ phàng, Linh cảm và Cờ người. Phần mở màn đặt nền cho thế giới nội tâm mà giọng ca sinh năm 1994 sẽ lần lượt mở ra trong suốt đêm diễn.

Sang hồi thứ hai, chương trình chuyển hướng với loạt ca khúc sôi động hơn như Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Mùa hè 1994, Năm ngoái giờ này...

Ở hồi thứ ba, cảm xúc được đẩy lên với Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Hãy nói anh sai rồi... Đây là hồi duy nhất có một sáng tác không phải của Phùng Khánh Linh. Trên sân khấu, Phùng Khánh Linh nói những lời cám ơn đến nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, người đã luôn động viên cô sáng tác trong những ngày đầu tiên.

Hồi cuối mang tên Love may die but I will not (Tình yêu có thể kết thúc, nhưng tôi thì không). Đây cũng là tuyên ngôn gợi mở cách nhìn về hành trình cảm xúc của toàn bộ chương trình. Phần kết mở ra không gian giao lưu gần gũi hơn, đồng thời đưa câu chuyện của đêm diễn trở về với mối quan hệ giữa người nghệ sĩ và những người đã chọn đồng hành cùng âm nhạc của cô.

Sân khấu mang tạo hình lâu đài, kết hợp hệ thống màn hình LED và thiết kế ánh sáng quy mô lớn.

Vẫn như hai đêm nhạc tại TP.HCM và Hà Nội trước đó, Phùng Khánh Linh một mình “cân” hết cả đêm diễn. Cô hát live, liên tục di chuyển, trình diễn vũ đạo và không có ca sĩ khách mời nào.

Trên sân khấu, Phùng Khánh Linh tâm sự về những góc bí mật, những phần muốn che giấu của bản thân. Nữ ca sĩ thừa nhận nhiều lúc chỉ thích chui vào một góc nào đó để làm bạn với âm nhạc.

“Cách đây hơn 10 năm, có một cô gái chỉ dám chui vào tủ quần áo để hát, thoả mãn niềm đam mê. Đôi lúc, tôi còn vào nhà kho để sáng tác, cảm giác đó rất đặc biệt. Đó là những lúc, tôi cố che giấu những phần xấu xí nhất của mình”, cô tâm sự.

Trong album Giữa một vạn người, Phùng Khánh Linh từng viết một câu “Tôi vốn không được sinh ra để được nhớ đến”. Khoảnh khắc viết câu hát đó, nữ ca sĩ đã phải trải qua một hành trình buông bỏ hết tất cả. Cô thừa nhận đã từng rất tham vọng, luôn muốn bản thân phải đạt được điều này, điều kia. Tuy nhiên càng khao khát thì tâm trí càng hỗn loạn.

Đến một lúc vỡ oà, cô tự hỏi tại sao mình phải sống như vậy, phải cố che đi những thứ không hoàn hảo. Cuối cùng, Phùng Khánh Linh quyết định làm bạn với bóng tối, với nỗi đau để tìm cách ôm ấp xoa dịu với những điều đó.

Nữ ca sĩ thăng hoa với 7.000 khán giả.

Phùng Khánh Linh cũng không ít lần kiềm nước mắt khi nhắc lại hành trình Giữa một vạn tour bắt đầu từ những đêm diễn chỉ có 300 khán giả tại TP.HCM, rồi tiếp tục được mở rộng tại Hà Nội và trở lại TP.HCM trong một phiên bản mới.

Qua mỗi chặng, thế giới âm nhạc của Phùng Khánh Linh được đặt vào những không gian biểu diễn khác nhau, tạo cơ hội để cô tiếp tục thử nghiệm cách chuyển tải sáng tác của mình đến khán giả.

Phùng Khánh Linh từng nói những sáng tác của cô thường bắt đầu từ những trải nghiệm cá nhân, nhưng khi được cất lên trước hàng nghìn người, chúng có thêm một đời sống khác. Nỗi buồn không nhất thiết biến mất, những tổn thương cũng không tự nhiên được xóa đi, nhưng việc cùng nhau trải qua những cảm xúc ấy có thể khiến mỗi người cảm thấy mình không còn đơn độc.