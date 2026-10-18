Ngại hết cả nam thần Việt sinh năm 2002 được đề cử đẹp nhất thế giới!

Cả chục nghìn người phát ngại khi chứng kiến mỹ nam này làm một điều.

Tối 18/10, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 Day 2 tiếp tục diễn ra, quy tụ hàng chục nghìn người hâm mộ. Tiếp nối đêm diễn đầu tiên, Day 2 mang đến nhiều tiết mục sôi động cùng những ca khúc quen thuộc từng được khán giả yêu thích trong chương trình.

Một trong những Anh Tài nhận được nhiều sự quan tâm tại concert lần này là Thái Lê Minh Hiếu. Nam thần sinh năm 2002 khiến khán giả có mặt trực tiếp phải ngại thay với màn giao lưu đầy hài hước, khi tự tin trổ tài ca hát nhưng liên tục gặp tình huống khó đỡ ngay trên sân khấu.

Thái Lê Minh Hiếu hát oét, Đại Nghĩa phải thay mặt xin lỗi khán giả

Cụ thể, trong phần giao lưu với khán giả sau tiết mục, Thái Lê Minh Hiếu bất ngờ trổ tài hát chay ca khúc Ai Đưa Em Về - bản hit của TIA từng được chú ý rộng rãi tại Việt Nam và quốc tế trong nhiều tháng qua. Với vẻ ngoài tự tin, nam ca sĩ chủ động bắt nhịp và thể hiện một đoạn bài hát đầy hào hứng.

Tuy nhiên, đến phần cao trào với nốt cao, màn trình diễn của anh bất ngờ chuyển hướng khi giọng hát trở nên chênh phô. Không hề lúng túng, Thái Lê Minh Hiếu lập tức chữa cháy bằng cách tiếp tục hát to hơn, tạo nên tình huống vừa bất ngờ vừa hài hước.

Thái Lê Minh Hiếu hát oét khi giao lưu với khán giả

Anh Tài Đại Nghĩa xin lỗi thay Thái Lê Minh Hiếu trước khán giả

Màn pha trò tự nhiên của Thái Lê Minh Hiếu khiến nhiều khán giả và các Anh Tài không nhịn được cười ngay trên sân khấu. Nhận thấy đàn em dường như chưa có ý định dừng lại với màn thể hiện của mình, Anh Tài Đại Nghĩa còn hài hước đứng ra nhận lỗi trước khán giả: “Đại Nghĩa xin đại diện gia đình xin lỗi các khán giả”.

Dù chỉ là một tình huống vui trong lúc giao lưu, khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ nét tính cách hài hước, thoải mái của Thái Lê Minh Hiếu. Bên cạnh những màn trình diễn trên sân khấu, những tương tác ngẫu hứng như vậy cũng góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi.

Trước đó, tại Day 1 của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thái Lê Minh Hiếu cũng là một trong những Anh Tài để lại nhiều dấu ấn trên sân khấu

Trước đó, tại Day 1 của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thái Lê Minh Hiếu cũng là một trong những Anh Tài để lại nhiều dấu ấn trên sân khấu. Loạt khoảnh khắc khoe visual điển trai, vóc dáng săn chắc cùng phong thái trình diễn tự tin của nam nghệ sĩ liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Đặc biệt, những màn cởi áo khoe hình thể ngay trên sân khấu càng khiến anh trở thành tâm điểm chú ý, nhận về nhiều tiếng reo hò từ khán giả, nhất là các fan girl.

Trong các tiết mục tại Day 1 concert, Thái Lê Minh Hiếu liên tục thu hút ánh nhìn với ngoại hình điển trai, vóc dáng săn chắc và phong thái trình diễn tự tin. Nam nghệ sĩ ghi điểm nhờ khả năng làm chủ sân khấu, kết hợp những động tác vũ đạo đầy năng lượng cùng loạt khoảnh khắc khoe visual cuốn hút. Qua từng tiết mục, anh mang đến hình ảnh vừa trẻ trung, cá tính vừa tràn đầy sức hút, khiến bầu không khí bên dưới liên tục được khuấy động bởi tiếng reo hò của khán giả. Đặc biệt, những màn trình diễn bắt mắt cùng thần thái tự tin giúp Thái Lê Minh Hiếu trở thành một trong những gương mặt được các fan girl chú ý tại đêm diễn đầu tiên.

những màn trình diễn bắt mắt cùng thần thái tự tin giúp Thái Lê Minh Hiếu trở thành một trong những gương mặt được các fan girl chú ý tại đêm diễn đầu tiên

Sinh năm 2002, Thái Lê Minh Hiếu sở hữu chiều cao khoảng 1,84-1,85 m cùng vóc dáng cân đối, gương mặt hài hòa và đường nét nam tính. Sống mũi cao, quai hàm rõ nét cùng bờ vai rộng giúp nam nghệ sĩ dễ dàng tạo dấu ấn với nhiều phong cách, từ trẻ trung, năng động đến lịch lãm, cuốn hút. Ngoại hình nổi bật cũng là một trong những lợi thế giúp anh nhận được sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Ngoại hình nổi bật cũng là một trong những lợi thế giúp Thái Lê Minh Hiếu nhận được sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng

Trước khi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Thái Lê Minh Hiếu từng làm người mẫu ảnh tự do và góp mặt trong một số MV. Năm 2024, anh tham gia chương trình The Next Gentleman Mùa 2 (Quý Ông Hoàn Mỹ), trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua Tân Binh Toàn Năng năm 2025.Năm 2026, Thái Lê Minh Hiếu tiếp tục thử sức tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo qua nhiều tiết mục.

Kết thúc chương trình, anh được vinh danh với giải thưởng Anh Tài Được Yêu Thích Nhất, đồng thời góp mặt trong đội hình thành đoàn. Đây là dấu mốc quan trọng, cho thấy sự ủng hộ của khán giả dành cho nam nghệ sĩ sinh năm 2002.

Tháng 9/2026, Thái Lê Minh Hiếu được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới của TC Candler và có nhiều dấu ấn khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Tháng 9/2026, Thái Lê Minh Hiếu tiếp tục thu hút sự chú ý khi được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới của TC Candler. Từ người mẫu ảnh tự do đến gương mặt được yêu thích qua các chương trình truyền hình thực tế, anh đang từng bước mở rộng hoạt động nghệ thuật, tận dụng lợi thế ngoại hình cùng những cơ hội mới để khẳng định bản thân. Những khoảnh khắc ấn tượng tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 cũng giúp Thái Lê Minh Hiếu thu hút thêm sự quan tâm từ đông đảo khán giả, đặc biệt qua loạt màn trình diễn và tương tác gần gũi trên sân khấu.



