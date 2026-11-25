Khoảnh khắc các nghệ sĩ cùng cất tiếng hát trên sân khấu đã tạo nên dấu ấn đẹp trong lòng khán giả tại concert mừng ngày Văn hóa Việt Nam.

Tối 24/11, concert đặc biệt Muôn Sắc Việt Nam với chủ đề Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp chính thức diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình nhân kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên.

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám thuộc nhiều thế hệ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Võ Hạ Trâm… cùng khoảng 1.500 nghệ sĩ, diễn viên tham gia biểu diễn.

Sân khấu hoành tráng tại concert Muôn Sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp tại SVĐ Mỹ Đình tối 24/11

Xuyên suốt 2 tiếng đồng hồ, Muôn Sắc Việt Nam đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với những đại cảnh nghệ thuật hoành tráng. Một trong những điểm nhấn ở nửa cuối concert quốc gia là màn trình diễn Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ của Noo Phước Thịnh. Từng gây sốt trên MXH với giai điệu dễ nhớ cùng những ca từ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bản hit này càng trở nên đặc biệt khi được vang lên trong đêm nhạc mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Clip màn trình diễn Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ - Noo Phước Thịnh

Noo Phước Thịnh mang đến những khoảnh khắc đầy tự hào với Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ

Ngay sau đó, concert tiếp tục đem đến màn hội tụ hiếm có của dàn sao Vbiz khi hàng loạt nghệ sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu, hòa giọng trong ca khúc Rạng Ngời Văn Hóa Việt Nam do DTAP sáng tác như NSND Tự Long, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi, Hương Tràm, Đức Phúc, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Cheng, OSAD, Phạm Anh Duy, Muộii, OPlus và Thu Hằng. Dù các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ và mỗi người đều mang một cá tính âm nhạc riêng nhưng tại concert quốc gia, những màu sắc ấy cùng hòa quyện để tạo nên thanh âm chung của niềm tự hào Việt Nam.

Clip màn trình diễn Rạng Ngời Văn Hóa Việt Nam

Noo Phước Thịnh cùng các nghệ sĩ tiếp tục thể hiện ca khúc khép lại chương trình mang tên Rạng Ngời Văn Hóa Việt Nam

NSND Tự Long nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả khi xuất hiện trên sân khấu

Rạng Ngời Văn Hóa Việt Nam là ca khúc chủ đề của chương trình nghệ thuật Muôn Sắc Việt Nam. Được sáng tác bởi DTAP và thể hiện bởi Phương Mỹ Chi, ca khúc chính thức ra mắt tối 18/11 và nhanh chóng vươn lên Top 1 iTunes Việt Nam sau chưa đầy 24 giờ phát hành. Với giai điệu hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc, ca khúc còn được lựa chọn làm nền nhạc cho vũ điệu cộng đồng Muôn Sắc Một Nhịp do Quang Đăng biên đạo, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Không thể thiếu “chính chủ” của ca khúc - Phương Mỹ Chi thể hiện giọng hát với Rạng Ngời Văn Hóa Việt Nam

Những giai điệu của Rạng Ngời Văn Hóa Việt Nam cũng chính thức khép lại đêm concert đặc biệt tối 24/11. Với quy mô tổ chức cùng sự đầu tư về âm nhạc và dàn dựng sân khấu, Muôn Sắc Việt Nam đã mang đến một dấu ấn đáng nhớ trong ngày tôn vinh văn hóa dân tộc và góp thêm một sân khấu đầy tự hào cho âm nhạc Việt trong năm 2026.