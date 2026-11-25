Jennie ra cảnh báo đanh thép về các hành vi chỉnh sửa hình ảnh, video ác ý.

Mới đây, Jennie cùng công ty quản lý OA Entertainment đã chính thức đưa ra thông báo cứng rắn, tuyên bố triển khai các biện pháp pháp lý quyết liệt nhằm xử lý những hành vi vi phạm pháp luật liên tục nhắm vào nữ ca sĩ trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội. Tuyên bố này là bước đi tiếp nối đợt cảnh báo được công ty công bố vào tháng 8 vừa qua, đánh dấu thái độ kiên quyết của phía nữ nghệ sĩ trước những hành vi bôi nhọ danh dự và xâm phạm quyền riêng tư ngày càng phức tạp.

Jennie cùng công ty quản lý OA Entertainment đã chính thức đưa ra thông báo cứng rắn, tuyên bố triển khai các biện pháp pháp lý quyết liệt nhằm xử lý những hành vi vi phạm pháp luật liên tục nhắm vào nữ ca sĩ trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội

Theo thông tin chính thức từ OA Entertainment, thông qua hệ thống giám sát nội bộ liên tục kết hợp với các báo cáo từ cộng đồng người hâm mộ, công ty đã thu thập đầy đủ chứng cứ về nhiều nội dung ác ý nhắm vào Jennie. Các vi phạm này không chỉ xuất hiện tại Hàn Quốc mà còn lan truyền rộng rãi trên phạm vi quốc tế. Sau khi tham vấn chặt chẽ với đội ngũ cố vấn pháp lý, OA Entertainment đã chính thức nộp đơn tố cáo hình sự đối với hàng loạt tài khoản cá nhân có hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến hình ảnh và nhân phẩm của nghệ sĩ.

Chi tiết các hành vi vi phạm được phía công ty chỉ rõ trong đơn tố cáo bao gồm việc khởi tạo và phát tán nội dung deepfake do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra từ hình ảnh thực tế của Jennie. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng còn thực hiện hành vi chỉnh sửa, thao túng hình ảnh mang tính ác ý, tình dục hóa, hạ thấp nhân phẩm nghệ sĩ, đồng thời liên tục đăng tải các bài viết phỉ báng và phát tán tài liệu gây hại lặp đi lặp lại. Hiện tại, các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra. Thủ tục phối hợp với các nền tảng trực tuyến nhằm trích xuất dữ liệu, xác định danh tính thực sự của những người đứng sau các tài khoản vi phạm cũng đang được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật. Phía công ty lưu ý rằng do yêu cầu bảo mật của quá trình điều tra hình sự, các thông tin chi tiết về từng tài khoản bị khởi tố chưa thể được công bố công khai ở thời điểm này.

Đáng chú ý, trong thông báo lần này, OA Entertainment đưa ra cảnh báo pháp lý nghiêm trọng dựa trên các quy định hiện hành. Theo đó, trách nhiệm hình sự không chỉ dừng lại ở những cá nhân trực tiếp tạo lập hoặc phát tán nội dung sai lệch, mà còn mở rộng đến bất kỳ ai có hành vi tàng trữ, mua bán, lưu trữ hoặc thậm chí là xem các nội dung và tài liệu sao chép ác ý này. Động thái cảnh báo cứng rắn này nhằm ngăn chặn triệt để chuỗi phát tán và tiêu thụ các sản phẩm truyền thông độc hại trên không gian mạng. Công ty cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ khi các báo cáo do cộng đồng gửi về đã hỗ trợ tích cực cho quá trình thu thập bằng chứng của đội ngũ pháp lý.

Một đoạn video nhạy cảm liên quan đến Jennie tại Summer Sonic 2026 được lan truyền trên mạng vào hồi tháng 8

Việc lan truyền nội dung dàn dựng này đã kéo theo hàng loạt bình luận tiêu cực, khiến hình ảnh của nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng không nhỏ

Những hành động pháp lý quyết liệt từ phía OA Entertainment được đưa ra tiếp nối sau thông báo pháp lý hồi tháng 8 và sau sự việc lan truyền một video cắt ghép ác ý liên quan đến Jennie tại lễ hội âm nhạc Summer Sonic 2026. Sau khi đêm diễn kết thúc, trên các mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một đoạn video không rõ nguồn gốc, được dàn dựng và cắt ghép kỹ thuật số, tạo cảm giác như nữ ca sĩ bị lộ một phần cơ thể trên sân khấu.

Dù cộng đồng người hâm mộ đã lập tức đưa ra các bằng chứng phân tích kỹ thuật chứng minh đoạn video trên là sản phẩm do AI thao túng nhằm tạo hiểu lầm xấu về Jennie, đoạn clip vẫn nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Việc lan truyền nội dung dàn dựng này đã kéo theo hàng loạt bình luận tiêu cực, khiến hình ảnh của nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Ra mắt công chúng từ năm 2016 với tư cách là thành viên nhóm nhạc BLACKPINK, Jennie đã nhanh chóng khẳng định vị thế và sức ảnh hưởng lớn trong ngành giải trí. Bên cạnh các hoạt động nhóm nổi bật, sự nghiệp cá nhân của cô cũng phát triển mạnh mẽ thông qua nhiều dự án âm nhạc, thời trang quốc tế. Trong quá trình hoạt động solo, Jennie xây dựng hình ảnh thời trang mang phong cách cá tính, phóng khoáng và có phần táo bạo. Nữ ca sĩ thường xuyên chọn khoác lên mình những thiết kế cắt xẻ, ôm sát, tôn đường nét cơ thể mỗi khi xuất hiện.

Trong quá trình hoạt động solo, Jennie xây dựng hình ảnh thời trang mang phong cách cá tính, phóng khoáng và có phần táo bạo

Động thái truy cứu trách nhiệm hình sự lần này của OA Entertainment và Jennie khẳng định lập trường không nhượng bộ đối với các hành vi xâm phạm quyền riêng tư và danh dự của nghệ sĩ dưới mọi hình thức

Tuy nhiên, chính định hướng phong cách thời trang nổi bật này lại khiến Jennie dễ trở thành tâm điểm bàn tán và đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Mọi khoảnh khắc của cô trên sân khấu, thảm đỏ sự kiện hay trong các bộ ảnh nghệ thuật đều bị soi xét kỹ lưỡng. Sự chú ý quá lớn từ truyền thông và công chúng cũng khiến cô trở thành mục tiêu hàng đầu của các đối tượng xấu sử dụng công nghệ để cắt ghép, tạo dựng nội dung nhạy cảm. Động thái truy cứu trách nhiệm hình sự lần này của OA Entertainment khẳng định lập trường không nhượng bộ đối với các hành vi xâm phạm quyền riêng tư và danh dự của nghệ sĩ dưới mọi hình thức.

Ảnh: X