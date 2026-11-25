Nam ca sĩ sinh năm 1992 này đang phủ sóng dày đặc tại các sự kiện cấp quốc gia.

Hành trình âm nhạc của Anh Tú năm 2026 ghi dấu sự chuyển biến rõ nét trong định hướng nghệ thuật của nam ca sĩ sinh năm 1992. Tần suất xuất hiện dày đặc tại các chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn, cùng các sự kiện văn hóa, xã hội hướng về nguồn cội là điểm nhấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh trong giai đoạn này. Từ một giọng ca trưởng thành từ các sân chơi âm nhạc giải trí đại chúng, Anh Tú từng bước trở thành cái tên thường xuyên được các đơn vị tổ chức lựa chọn cho những sân khấu mang tính chính thống và trang trọng.

Anh Tú từng bước trở thành cái tên thường xuyên được các đơn vị tổ chức lựa chọn cho những sân khấu mang tính chính thống và trang trọng

Hiện tại, nam ca sĩ đang có lịch trình biểu diễn dày đặc trên nhiều sân khấu lớn nhỏ khắp cả nước. Sự tất bật di chuyển liên tục từ Nam ra Bắc thể hiện độ phủ sóng rộng khắp của anh ở cả mảng âm nhạc giải trí lẫn các chương trình chính luận tầm vóc.

Tính riêng trong năm 2026, Anh Tú liên tục góp mặt ở nhiều sự kiện quy mô quốc gia và các lễ kỷ niệm lớn. Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình Với Đảng trọn niềm tin yêu tổ chức vào ngày 05/01 tại Nhà hát Hồ Gươm. Tiếp đó, anh xuất hiện tại chương trình Tự hào theo Đảng quang vinh - Quảng Ninh vươn mình cất cánh tại Quảng trường 30-10 (Quảng Ninh), và sự kiện Đón ánh mình minh vào tháng 2 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (Ninh Bình). Nam ca sĩ cũng tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật Ngọn lửa tiên phong do Bộ Công an tổ chức, cũng như góp mặt trong Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân thuộc Gala Tổ quốc bình yên.

Tính riêng trong năm 2026, Anh Tú liên tục góp mặt ở nhiều sự kiện quy mô quốc gia và các lễ kỷ niệm lớn

Tiếp đến, vào tháng 4, nam ca sĩ vinh dự trình diễn tại đại nhạc hội nghệ thuật chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc. Vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Anh Tú thể hiện tác phẩm Ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Hồ Bắc trong chương trình Mãi mãi tuổi 20 diễn ra tối 24/07 tại Quảng Ninh. Giai đoạn nửa cuối năm, anh tiếp tục đồng hành cùng chuỗi sự kiện chính trị - xã hội như chương trình hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam 2026 tại Công viên Thống Nhất, chương trình Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Gần đây nhất, anh thể hiện ca khúc Rực Rỡ Hà Nội tại Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 vào ngày 21/11 và chương trình nghệ thuật Muôn Sắc Việt Nam vào tối ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với liên khúc Bài Ca Hồ Chí Minh kết hợp ca khúc Người Là Hồ Chí Minh do chính anh sáng tác.

Gần đây nhất, anh tham gia Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 vào ngày 21/11

Tiết mục liên khúc Bài Ca Hồ Chí Minh kết hợp ca khúc Người Là Hồ Chí Minh do Anh Tú thể hiện tại chương trình nghệ thuật Muôn Sắc Việt Nam

Nam ca sĩ tham gia Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026 và chính thức gia nhập Mạng lưới Người Gần Nhất với tư cách là một trong những thành viên đầu tiên

Bên cạnh những đêm nhạc chính luận, Anh Tú cũng tích cực đồng hành cùng các dự án cộng đồng và hoạt động xã hội. Sáng ngày 22/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội, nam ca sĩ tham gia Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026 và chính thức gia nhập Mạng lưới Người Gần Nhất với tư cách là một trong những thành viên đầu tiên. Tại đây, anh trực tiếp tham gia trải nghiệm và thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu thiết yếu. Việc chủ động góp mặt trong các dự án mang tính giáo dục cộng đồng giúp hình ảnh của nam ca sĩ thêm gắn kết với các giá trị xã hội tích cực.

Sự tin tưởng từ các ban tổ chức sự kiện chính thống dành cho Anh Tú được xây dựng từ nền tảng chuyên môn vững chắc và quá trình rèn luyện bền bỉ. Anh từng ghi dấu ấn đầu tiên khi đoạt giải Á quân Giọng hát Việt 2017, sau đó khẳng định nét biến hóa đa dạng qua chương trình Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Cuối năm 2023, với hình tượng Voi Bản Đôn, anh xuất sắc giành ngôi vị quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2, gây ấn tượng qua các bản hit như Ngày mai người ta lấy chồng hay Khóa ly biệt.

Sự tin tưởng từ các ban tổ chức sự kiện chính thống dành cho Anh Tú được xây dựng từ nền tảng chuyên môn vững chắc và quá trình rèn luyện bền bỉ

Cuối năm 2023, với hình tượng Voi Bản Đôn, anh xuất sắc giành ngôi vị quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2

Năm 2024, việc tham gia chương trình Anh trai say hi tiếp tục giúp anh mở rộng tập khán giả đại chúng. Bên cạnh vai trò trình diễn, Anh Tú còn mở rộng hoạt động sang mảng sáng tác với các tác phẩm như Người Là Hồ Chí Minh (2025), Nhịp Chạm Việt Nam (2025), song song với các sản phẩm pop ballad cá nhân như Lần Này Anh Buông (2026).

Năm 2024, việc tham gia chương trình Anh trai say hi tiếp tục giúp anh mở rộng tập khán giả đại chúng

Sự hiện diện đều đặn của anh tại các chương trình cấp quốc gia khẳng định năng lực chuyên môn cùng vị trí của nam ca sĩ trong lòng công chúng và giới chuyên môn

Nhìn lại chặng đường năm 2026, Anh Tú thể hiện sự cân bằng giữa tính giải trí đại chúng và yêu cầu chuẩn mực trên các sân khấu nghệ thuật tầm vóc. Sự hiện diện đều đặn của anh tại các chương trình cấp quốc gia khẳng định năng lực chuyên môn cùng vị trí của nam ca sĩ trong lòng công chúng và giới chuyên môn.

Ảnh: FBNV