Ông bố này xứng đáng bị cả MXH lên án!

Mới đây, một ông bố trẻ ở thành phố Lục An (tỉnh An Huy, Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau khi đoạn clip ghi lại cảnh anh mải mê xem điện thoại khiến con trong xe đẩy bị ngã nhào lan truyền chóng mặt.

Trong clip, người bố đứng ngay cạnh xe đẩy nhưng mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không để ý rằng chiếc xe đang từ từ trôi xuống dốc. Ngay cả chú chó Golden đứng cạnh cũng nhận ra điều bất thường, song anh vẫn không phản ứng. Chỉ đến khi xe đẩy lật úp, đứa trẻ bật khóc, ông bố mới giật mình hoảng hốt chạy lại.

Đoạn video nhanh chóng viral trên khắp các nền tảng, khiến cộng đồng mạng vừa tức giận vừa lo lắng. Nhiều người chỉ trích gay gắt hành vi bất cẩn của người bố, cho rằng việc vừa trông con vừa cắm cúi vào điện thoại là “cực kỳ nguy hiểm”. Một số bình luận còn mỉa mai: “Nếu con không khóc, chắc anh này vẫn tiếp tục lướt MXH”.

Ông bố hoàn toàn thơ ơ dù được giao nhiệm vụ trông con.

Trước làn sóng phẫn nộ, người bố trong clip đã lên tiếng vào ngày 12/10, cho biết em bé may mắn không bị thương. Anh cũng gửi lời xin lỗi và nhắn nhủ các phụ huynh khác: “Đừng như tôi. Chỉ một giây lơ là thôi là có thể ân hận cả đời”.

Không dừng lại ở đó, vợ của anh cũng đăng bài xác nhận con không gặp vấn đề gì, đồng thời thừa nhận “cư dân mạng mắng đúng lắm”. Cô cho biết bản thân và mẹ chồng đã “xử lý” chồng ngay sau vụ việc, và anh cũng tự kiểm điểm nghiêm túc. Tuy nhiên, cô mong mọi người đừng vội đánh giá cả con người hay cuộc hôn nhân của họ chỉ vì một đoạn clip ngắn.

“Bình thường anh ấy rất có trách nhiệm, chăm con giỏi và đáng tin cậy”, người vợ chia sẻ thêm.

“Điện thoại có thể chờ, nhưng con trẻ thì không”

“Điện thoại có thể chờ, nhưng con trẻ thì không” - đó chính là một trong những bình luận đáng chú ý nhất của netizen khi vụ việc trên xảy ra. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà điện thoại gần như gắn liền với hơi thở từ công việc, giải trí, liên lạc cho đến việc giết thời gian, mọi thứ đều gói gọn trong một chiếc màn hình nhỏ. Nhưng chính sự tiện lợi ấy lại khiến không ít người lớn dần quên mất rằng, bên cạnh họ còn có những đứa trẻ đang lớn lên từng ngày và đang cần sự chú ý, yêu thương thật sự, chứ không phải cái gật đầu vô thức trong lúc bố mẹ vẫn cắm cúi lướt điện thoại.

Câu chuyện về ông bố ở Trung Quốc mải xem điện thoại để xe đẩy của con trôi xuống dốc rồi lật nhào khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Nhưng thực tế, đó không phải là câu chuyện cá biệt. Mỗi ngày, ở công viên, nhà hàng hay thậm chí trong chính phòng khách, ta đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh tương tự: bố mẹ đang bận trả lời tin nhắn, lướt mạng xã hội, trong khi con ngồi chơi một mình, ánh mắt thỉnh thoảng ngước lên mong chờ một chút chú ý. Những khoảnh khắc như thế, tưởng nhỏ nhưng lại khắc sâu vào ký ức của trẻ - nơi mà tình yêu thương được đo không phải bằng đồ chơi hay tiền bạc, mà bằng sự hiện diện thật lòng.

Các nghiên cứu của Đại học Michigan (Mỹ) từng chỉ ra rằng, việc cha mẹ thường xuyên sử dụng điện thoại trong thời gian ở cùng con có thể làm giảm sự gắn kết cảm xúc giữa hai bên. Trẻ nhỏ có cha mẹ hay “xao nhãng kỹ thuật số” dễ trở nên cáu gắt, thu mình hoặc tìm mọi cách để gây chú ý. Một đứa trẻ cảm nhận được ngay khi cha mẹ không thực sự tập trung vào mình. Và điều nguy hiểm hơn là, nếu tình trạng đó kéo dài, đứa trẻ sẽ dần chấp nhận rằng mình không đủ quan trọng để được lắng nghe.

Chúng ta vẫn thường tự an ủi rằng: “Chỉ xem một chút thôi”, “Vừa xem tin nhắn vừa trông con cũng được”, nhưng thực tế thì không. Điện thoại có thể khiến ta rời khỏi hiện thực chỉ trong vài giây, và vài giây đó đôi khi đủ để xảy ra những điều không thể cứu vãn. Ngay cả khi không có sự cố, điều ta mất đi còn lớn hơn, đó là khoảnh khắc kết nối thật sự với con tiếng cười, câu nói ngô nghê, ánh mắt háo hức khi khoe một điều mới học được. Tất cả đều dễ dàng vụt qua, trong khi ta đang mải mê “online”.

Điều đáng nói là trẻ em không đòi hỏi gì quá lớn. Chúng chỉ cần được lắng nghe, được cha mẹ nhìn vào mắt khi nói chuyện, được cùng chơi một trò chơi nhỏ, cùng đọc một cuốn truyện, hay chỉ đơn giản là được nắm tay đi dạo mà không bị ngắt quãng bởi những tiếng “ting ting”. Những điều tưởng giản dị đó lại là ngôn ngữ yêu thương mạnh mẽ nhất, nuôi dưỡng lòng tin và sự an toàn trong tâm hồn trẻ.

Đặt điện thoại xuống không có nghĩa là từ bỏ kết nối, mà là chọn kết nối đúng chỗ với những người đang hiện diện thật sự trước mắt ta. Bởi mọi tin nhắn, công việc hay video đều có thể chờ, nhưng con trẻ thì không thể. Trẻ không thể dừng lại tuổi thơ cho đến khi cha mẹ xong việc, cũng không thể tua lại khoảnh khắc muốn khoe bức tranh vừa vẽ hay câu chuyện vừa nghĩ ra.

Có lẽ, điều tốt nhất mà người lớn có thể làm cho con không phải là mua thêm đồ chơi, mà là dành cho con một sự chú ý trọn vẹn. Hãy để mỗi cái ôm, mỗi cuộc trò chuyện, mỗi lần nhìn vào mắt con đều trở thành khoảnh khắc không thể thay thế. Điện thoại có thể chờ, tin nhắn, mạng xã hội hay deadline đều có thể để sau. Nhưng con trẻ thì không thể, vì chúng chỉ bé một lần trong đời.