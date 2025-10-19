Bài văn "Bố là kẻ trộm" của học sinh tiểu học gây bão, đọc đến đâu netizen khóc như mưa đến đó

Trong những trang viết của trẻ thơ, ta dễ dàng bắt gặp một thế giới đầy trong trẻo, hồn nhiên và chân thật đến lay động lòng người. Ở đó, mọi điều dù nhỏ bé nhất cũng được nhìn bằng ánh mắt trong veo, không chút vẩn đục của lo toan hay phức tạp. Chính vì vậy, mỗi câu chuyện trẻ con kể ra đều mang một thứ cảm xúc rất riêng, giản dị mà sâu sắc, mộc mạc mà đầy ấm áp.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một bài văn của học sinh tiểu học mang tựa đề "Bố là kẻ trộm" , khiến hàng triệu người đọc không kìm được nước mắt. Chỉ với vài dòng ngắn ngủi, bài viết đã gói trọn tình yêu thương vô bờ của người cha - một tình yêu được thể hiện không bằng lời nói, mà qua những hành động nhỏ nhặt thường ngày.

Em viết: "Bố là kẻ trộm, vì mỗi lần đi ăn ở đâu về, bố đều mang đồ ăn ngon cho em. Có lần, bố đi ăn cưới, bố không ăn tôm vì biết em thích tôm. Bố bảo tôm còn lại sẽ mang về cho em, còn bố chỉ ăn cơm thôi. Lúc ấy em không hiểu vì sao bố lại làm vậy, nhưng sau này em mới biết đó là tình yêu của bố dành cho em".

Những dòng chữ ngây ngô ấy lại có sức lay động mãnh liệt. Ai đọc cũng xúc động, bởi phía sau hình ảnh "kẻ trộm" kia là một người cha âm thầm hy sinh, dành cho con tất cả những gì mình có thể dù chỉ là vài con tôm trong bữa tiệc.

Bài văn "Bố là kẻ trộm" của học sinh tiểu học gây bão,.

Bài văn nhanh chóng lan tỏa trên khắp mạng xã hội Trung Quốc, thu về hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người lớn thú nhận rằng, họ đã rơi nước mắt khi đọc, vì nhìn thấy hình ảnh cha mẹ mình năm xưa, những người luôn âm thầm yêu thương, hy sinh mà chẳng bao giờ nói thành lời.

Một cư dân mạng viết: "Đọc xong, tôi nhớ đến bố mình. Hồi nhỏ, mỗi lần đi công tác về, bố luôn mang cho tôi thứ gì đó nhỏ xíu, có khi là cái bánh, có khi chỉ là cây bút. Lúc đó tôi chẳng thấy đặc biệt gì, nhưng giờ nghĩ lại mới hiểu, đó là cách bố thể hiện tình yêu".

Người khác lại bình luận: "Những điều tưởng chừng tầm thường như mang phần ngon về cho con hóa ra lại là thứ tình cảm vĩ đại nhất. Tình yêu của cha mẹ luôn giản dị đến mức ta thường không nhận ra".

Càng đọc, người ta càng nhận thấy sức mạnh của những câu chữ mộc mạc ấy, một đứa trẻ viết ra điều mình cảm nhận, nhưng lại khiến cả người lớn phải soi lại chính mình. Bởi khi trưởng thành, ta thường mải miết với công việc, với cuộc sống, mà quên mất rằng cha mẹ vẫn luôn dành cho ta tình yêu như thế lặng lẽ và kiên nhẫn.

"Bố là kẻ trộm" không chỉ là bài tập làm văn của một học sinh tiểu học, mà là tấm gương phản chiếu tình phụ tử thiêng liêng. Tình yêu ấy không cần phô trương, không cần lời hoa mỹ, chỉ cần một ánh mắt, một hành động nhỏ, cũng đủ khiến trái tim người con rung động.

Có lẽ, đó cũng chính là điều khiến bài viết trở nên đặc biệt vì nó nhắc ta nhớ rằng, đôi khi tình yêu không nằm ở những món quà đắt tiền hay lời nói ngọt ngào, mà ở sự sẻ chia lặng lẽ trong từng khoảnh khắc đời thường. Chỉ cần đủ tinh tế để nhận ra, ta sẽ thấy cuộc sống này vẫn còn đầy ắp yêu thương từ những "kẻ trộm" thầm lặng như bố, mẹ, những người vẫn ngày ngày "đánh cắp" phần ngon nhất của cuộc đời để dành cho con mình.