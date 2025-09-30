Ô tô lao vào nhà hàng, thực khách đang dùng bữa vội chạy tán loạn: Video hiện trường gây sốc

Mới đây, các thực khách tại một nhà hàng ở Chiang Mai, Thái Lan đã được một phen hú vía khi đang thưởng thức đồ ăn thì suýt bị ô tô từ ngoài đường lao vào và cán qua. Camera an ninh đã ghi lại được cảnh tượng hỗn loạn khi bàn ghế bị cuốn sang một bên còn người dân thì bỏ chạy tán loạn.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra tại nhà hàng Mala Satan Fah ở quận Chang Phueak, Chiang Mai vào khoảng 7 giờ tối ngày thứ Sáu, ngày 26/9 vừa qua. Được biết, nhà hàng này nằm cạnh bãi đậu xe của một siêu thị.

Trong video, khách hàng bao gồm cả người Thái Lan và người nước ngoài đang ngồi ở những chiếc bàn ngoài trời thì một chiếc hatchback MG màu đỏ lao thẳng về phía nhà hàng, tông vào các chậu cây và cuốn phăng cả bàn ghế.

Thực khách đang dùng bữa thì chiếc ô tô MG đỏ lao tới như một cơn gió.

Khách hàng và nhân viên nhanh chóng thoát ra ngoài, hai người nước ngoài ngồi gần đó may mắn thoát nạn.

ThaiRath đưa tin ba khách hàng bị thương nhẹ. Chiếc xe không dừng lại ngay lập tức vì tài xế dường như vẫn hoảng loạn và giữ chân ga. May mắn là một cây cột của nhà hàng đã ngăn cản chiếc xe tiến sâu hơn vào bên trong. Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin về các thiệt hại đối với xe máy của khách hàng và một chiếc ô tô đỗ gần đó.

Chiếc ô tô vẫn chưa dừng lại sau khi lao vào nhà hàng do tài xế vẫn giữ chân ga.

Theo báo cáo, chiếc xe hatchback do một phụ nữ lớn tuổi điều khiển. Người ta cho rằng có lẽ tài xế đã vào nhầm số nên khiến xe lao về phía trước thay vì lùi lại khi bà nhấn ga. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn chưa được xác nhận chính thức. Cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Chang Phueak dự kiến sẽ triệu tập tài xế để thẩm vấn.

Nếu bị kết luận có trách nhiệm, tài xế có thể phải đối mặt với cáo buộc theo Điều 390 của Bộ luật Hình sự Thái Lan về hành vi lái xe liều lĩnh gây thương tích về thể chất hoặc tinh thần. Hình phạt cho tội danh này có thể lên đến một tháng tù giam, phạt tiền lên đến 10.000 baht (khoảng 8 triệu VNĐ), hoặc cả hai.

Tài xế cũng có thể phải đối mặt với cáo buộc theo Điều 43(4) và Điều 157 của Luật Giao thông Đường bộ Thái Lan về tội lái xe liều lĩnh hoặc nguy hiểm gây thiệt hại cho tài sản của người khác, với mức phạt từ 400 đến 1.000 baht (tương đương khoảng 300.000 VNĐ đến 800.000 VNĐ). Nhà hàng dự kiến sẽ yêu cầu bồi thường thêm cho thiệt hại mà tài xế đã gây ra.