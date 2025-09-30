Người đàn ông bắt được "quái ngư" dài 1,8m, bán vội có ngay gần 130 triệu đồng

Vừa qua, một ngư dân ở Trung Quốc bỗng trở thành ngôi sao trên mạng xã hội xứ Trung khi bắt được một con cá mú với kích cỡ siêu khổng lồ.

Anh Huang Kun Qiang, một ngư dân tại thị trấn Xiao Zuo, Phúc Kiến, Trung Quốc câu được con cá dài tới 1,8m, nặng 125kg, sau khi được đưa vào bờ đã mang lại cho anh Qiang khoản tiền 34.500 Nhân Dân Tệ (tương đương hơn 127 triệu đồng).

Ngư dân vừa bắt được một con cá mú khổng lồ giá đắt đỏ.

Theo Baijiahao, anh Qiang lúc câu được con cá khổng lồ này là vào ban đêm. Anh đang đứng trên thuyền nhìn xuống biển thì bắt gặp một vật tròn nổi trên mặt nước. Thoạt nhìn, anh nghĩ đó là một cái xô, nhưng nhìn kỹ thì thấy nó đang chuyển động nhưng khi chiếu đèn pin vào và vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó là một con cá mú khổng lồ.

Nhận thấy đây là con cá quý, anh nhanh chóng gọi các thủy thủ lại. Lập tức tổng 9 người đã cùng dồn sức bắt được "thủy quái" lên thuyền và đặt nó vào thùng đá.

Với hơn 20 năm làm ngư dân đây là lần đầu tiên anh và các thủy thủ trên thuyền được chứng kiến và bắt được một con cá mú lớn như vậy. Mọi người đều rất phấn khởi và vui mừng.

Đáng chú ý, anh Kun, một người bạn cùng làng với anh Qiang đã ngỏ ý mua lại con cá với giá thỏa thuận là 34.500 Nhân Dân Tệ (hơn 124 triệu đồng).

Sau đó, anh Kun đã mổ con cá và chia thành bốn phần để đem bán cho người khác, tổng cộng thu về 41.990 Nhân Dân Tệ (hơn 155 triệu đồng).

Cách đây không lâu, hai ngư dân tại Philippines vừa bắt được một con cá mú khổng lồ nặng khoảng 141 kg tại kênh Babuyan, nằm giữa Santa Ana và đảo Camiguin thuộc tỉnh Cagayan. Con cá sau đó được bán với giá 12.000 peso (tương đương 5,5 triệu đồng).

Theo các chuyên gia, cá mú – hay còn gọi là cá Lapu-Lapu – có thể đạt trọng lượng tới 200 kg. Đây là loài cá có giá trị cao nhờ phần thịt trắng, chắc, vị nhẹ, thường xuất hiện trong các món ăn truyền thống, đặc biệt trong những dịp quan trọng và tại các nhà hàng.