Bật máy bơm, cha và con trai bị điện giật tử vong thương tâm

Một người đàn ông 55 tuổi và con trai 19 tuổi đã tử vong vì điện giật tại làng Biliyala ở huyện Gondal, Rajkot, Ấn Độ.

Nạn nhân là Bhikhubhai Bhovanbhai Hirpara và con trai Krish Bhikhubhai Hirpara, đang đi bật máy bơm nước tại trang trại gần nhà thì xảy ra sự cố. Ông Bhikhubhai bị điện giật khi đang bật máy bơm vào khoảng 7h30 tối. Khi Krish cố gắng cứu cha mình, anh cũng bị điện giật. Cả hai tử vong tại chỗ.

Phát hiện hai cha con vẫn chưa về nhà cho đến 9h sáng hôm sau, vợ của Bhikhubhai đã gọi điện báo cho người dân địa phương và họ đã chạy đến trang trại và tìm thấy thi thể của hai cha con. Nhận được tin báo, cảnh sát đã đến hiện trường và đưa các thi thể đến Bệnh viện Dân sự Gondal để khám nghiệm tử thi.

Gia đình và người thân của các nạn nhân tại đồn cảnh sát địa phương. ( ETV Bharat )

Được biết, Krish là sinh viên học kỳ thứ ba ngành Quản trị Kinh doanh tại Cao đẳng Atmiya ở Rajkot. Bhikhubhai, người từng kiếm sống bằng nghề nông, sống cùng vợ và hai cô con gái đã lập gia đình.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo địa phương đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Một bầu không khí u ám bao trùm làng Biliyala, nơi người dân gọi vụ việc là bi thảm và đáng tiếc.