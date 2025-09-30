Cùng bạn trai mua chung nhà 12 tỷ đồng, 10 năm sau người phụ nữ ngỡ ngàng khi nhà bị bán đấu giá: Tòa phán "cô phải mua lại 50% hoặc chuyển đi"

Một câu chuyện pháp lý đầy bất ngờ tại Thâm Quyến, Quảng Đông, đang gây xôn xao dư luận. Cô Từ, một bà mẹ đơn thân, đã sống yên bình trong căn nhà của mình hơn 10 năm mà không hề có nợ nần. Thế nhưng, bỗng nhiên căn nhà bị tòa án bán đấu giá, và cô bị buộc phải trả tiền thuê nhà cho chính căn nhà bản thân đồng sở hữu. Tòa án tuyên bố: “Chúng tôi hành xử đúng theo pháp luật.” Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Ngôi nhà chung quyền sở hữu

Hơn 10 năn trước, cô Từ và bạn trai cũ quyết định cùng nhau mua một căn nhà để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Cả hai góp vốn bình đẳng, mỗi người sở hữu 50% quyền sở hữu bất động sản, được ghi rõ trên giấy chứng nhận sở hữu. Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài. Sau khi cô Từ mang thai, bạn trai vướng vào một vụ tranh chấp tài chính nghiêm trọng, dẫn đến án tù 11 năm. Để bảo vệ cô và con trai, anh ta chủ động chia tay.

Cô Từ một mình nuôi con, tiếp tục sống trong căn nhà chung. Nhưng điều cô không ngờ tới là khoản nợ của bạn trai cũ vẫn đeo bám. Và tài sản duy nhất của anh ta chính là 50% quyền sở hữu căn nhà chung với cô Từ.

Để giải quyết nợ nần của bạn trai cũ, tòa án quyết định bán đấu giá 50% quyền sở hữu của anh ta. Cô Từ, dù rất muốn giữ căn nhà, không đủ khả năng tài chính để mua lại phần này khi đang một mình nuôi con.

Ảnh minh họa

Nhưng do chỉ đấu giá một nửa quyền sở hữu căn nhà nên ban đầu không ai quan tâm. Tuy nhiên, sau nhiều lần hạ giá, một người tên Vạn đã mua 50% quyền sở hữu với giá 860.000 nhân dân tệ (khoảng 3,1 tỷ đồng), dù giá trị ban đầu của phần này lên tới 1,6 triệu nhân dân tệ.

Ngay sau đó, ông Vạn tìm đến cô Từ, tuyên bố đã mua 50% căn nhà qua đấu giá trực tuyến. Ông yêu cầu cô trả một nửa tiền thuê nhà cho khoảng thời gian cô sử dụng căn nhà, dù cô vẫn sở hữu 50% quyền sở hữu. Bất bình trước yêu cầu vô lý, cô Từ từ chối. Không dừng lại, ông Vạn kiện cô ra tòa, đòi tiền thuê nhà, và bất ngờ thay, tòa án phán quyết có lợi cho ông Vạn.

Cô Từ rơi vào tuyệt vọng: “Tại sao tôi sống trong nhà của chính mình, mà vẫn phải trả tiền thuê?”. Để tránh trả tiền thuê, cô quyết định chỉ sử dụng một nửa căn nhà thuộc quyền sở hữu của mình. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại.

Áp lực bán nhà và cú sốc pháp lý

Không lâu sau, ông Vạn tiếp tục kiện cô Từ, lần này ông yêu cầu phân chia tài sản để rút tiền mặt. Ông muốn bán toàn bộ căn nhà, và nếu cô Từ không đồng ý, cô phải mua lại 50% quyền sở hữu của ông với giá 1,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 6 tỷ đồng) – cao gấp đôi số tiền ông đã bỏ ra. Với tình hình tài chính khó khăn, cô Từ không thể đáp ứng.

Tòa án một lần nữa ra phán quyết có lợi cho ông Vạn. Do cô Từ không đủ khả năng mua lại phần quyền sở hữu của ông, tòa buộc phải bán toàn bộ căn nhà và chia đôi số tiền thu được.

Cô Từ kháng cáo, nhưng tòa án cấp hai vẫn giữ nguyên phán quyết. Cô không thể hiểu nổi: “Tôi sở hữu 50% căn nhà, tại sao lại bị cưỡng chế bán mà không có sự đồng ý của tôi?”

Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, cô Từ và ông Vạn sở hữu căn nhà theo hình thức đồng sở hữu, mỗi người nắm 50% quyền. Việc định đoạt tài sản chung đòi hỏi sự đồng ý của cả hai bên, và bên còn lại có quyền ưu tiên mua. Tuy nhiên, khi cô Từ không thể mua lại phần quyền sở hữu của ông Vạn, pháp luật cho phép ông yêu cầu phân chia tài sản, bao gồm việc bán toàn bộ căn nhà để thu hồi vốn.

Trong trường hợp này, ông Vạn đã tận dụng triệt để các quy định pháp lý. Ông mua 50% quyền sở hữu với giá thấp, sau đó ép cô Từ vào tình thế phải bán nhà hoặc mua lại với giá cao. Chiến lược của ông Vạn cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng, tận dụng lỗ hổng trong việc đấu giá tài sản đồng sở hữu.

Câu chuyện của cô Từ là một lời cảnh báo về những rủi ro pháp lý khi sở hữu tài sản chung. Dù cô không liên quan đến khoản nợ của bạn trai cũ, 50% quyền sở hữu của anh ta đã kéo cô vào vòng xoáy pháp lý không mong muốn. Việc thiếu khả năng tài chính để bảo vệ quyền lợi càng khiến cô rơi vào tình thế bất lợi.

Hiện tại, cô Từ buộc phải chấp nhận bán căn nhà – nơi cô đã xây dựng cuộc sống hơn 10 năm.