Ô nhiễm không khí tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố ở mức xấu và kém

Tình đến 8 giờ ngày 5/1, các tỉnh, thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí ở mức xấu đo được tại các trạm như sau: Tại trạm Đại học Bách khoa cổng Parabol đường Giải Phóng (Hà Nội), chỉ số đo được ở ngưỡng 154; tại trạm đo cầu Thái Bình, đường Trần Thái Tông (tỉnh Thái Bình cũ) chỉ số đo được ở ngưỡng 159.

Các tỉnh, thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí ở mức kém đo được tại các trạm như sau: Tại trạm công viên Nhân Chính, Khuất Duy Tiến (Hà Nội ), chỉ số đo được ở ngưỡng 116; đường Hùng Vương, tỉnh Thái Nguyên, chỉ số đo được ở ngưỡng 116; tại trạm đo sân vận động Gang Thép, tỉnh Thái Nguyên, chỉ số đo được ở ngưỡng 119; tại trạm đo ở số 437, đường Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, chỉ số đo được ở ngưỡng 133; tại trạm đo khu vực thành phố Hải Phòng (UBND thành phố Hải Dương cũ, đường Trần Hưng Đạo), chỉ số đo được ở ngưỡng 129.

Ngoài ra, tại trạm đo ngã 3 Lê Hữu Kiều và Trương Văn Bang (TP. Hồ Chí Minh), chỉ số đo được ở ngưỡng 105.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong những ngày ô nhiễm đạt đỉnh, người dân (đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, người có bệnh hô hấp) nên hạn chế ra đường. Nếu bắt buộc phải di chuyển, người dân cần trang bị khẩu trang đạt chuẩn lọc bụi mịn PM2.5 và đeo đúng quy cách (ôm sát sống mũi, không để hở).

Tại gia đình, người dân nên đóng kín cửa, sử dụng máy lọc không khí, thường xuyên vệ sinh mũi họng và bổ sung dinh dưỡng để tăng sức đề kháng.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ô nhiễm không khí tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu mức độ ô nhiễm và các tác động bất lợi của đợt ô nhiễm này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt việc tăng cường vệ sinh đường phố và triển khai các giải pháp giảm bụi đường: chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường, các chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thực hiện ngay việc tăng cường tần suất quét đường, hút bụi.

Các tỉnh, thành phố kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng và giao thông vận tải phát thải bụi: Chỉ đạo Sở Xây dựng, Công an xã, phường và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các công trường xây dựng trên địa bàn; quản lý chặt chẽ nguồn thải công nghiệp và hoạt động có công đoạn đốt tại các làng nghề: kiểm soát việc vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường; khuyến khích giảm công suất hoạt động trong những ngày có diễn biến chất lượng không khí (VN_AQI) ở mức xấu trở lên, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; kiểm soát triệt để hoạt động đốt chất thải và phụ phẩm nông nghiệp:

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố tăng cường thông tin, cảnh báo sức khỏe cộng đồng: Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương liên tục cập nhật thông tin về chất lượng không khí, theo dõi chỉ số VN_AQI trên ứng dụng VNAir.

Chỉ số ô nhiễm không khí quy định chất lượng không khí dựa trên thang điểm từ 0 đến 500, phân loại thành 6 mức độ với các màu sắc và cảnh báo sức khỏe tương ứng. Các mức độ này bao gồm: Tốt (0-50, xanh lá), trung bình (51-100, vàng), Không lành mạnh cho nhóm nhạy cảm (101-150, cam), Không lành mạnh (151-200, đỏ), Rất không lành mạnh (201-300, tím) và Nguy hại (trên 300, nâu).