Chợ Tết bày bán rất nhiều, nhưng 4 loại rau này lại bị khuyên không nên mua vì trái mùa, ít chất dinh dưỡng

Chỉ còn ít ngày nữa là Tết Nguyên Đán, các khu chợ truyền thống lẫn siêu thị đều trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Rau củ quả được bày bán phong phú, xanh mướt, bắt mắt, khiến không ít người tiêu dùng yên tâm rằng chỉ cần “mua đủ” là đã lo trọn sức khỏe cho gia đình trong những ngày lễ.

Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài tươi ngon ấy, không phải loại rau nào cũng thực sự tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những loại rau trái mùa.

Rau củ mùa đông gồm nhiều loại phổ biến như các loại cải, xà lách, súp lơ, bina,...

Theo TS.BS Lê Minh Tuấn, chuyên gia dinh dưỡng cộng đồng, việc tiêu thụ nhiều rau trái mùa trong dịp Tết có thể khiến cơ thể “nhận ít hơn những gì tưởng là bổ”. "Rau trái mùa thường được trồng trong nhà kính, bảo quản lạnh dài ngày hoặc xử lý bằng các biện pháp thúc chín nhân tạo. Điều này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn ảnh hưởng đến hương vị và khả năng hấp thu của cơ thể”, ông Tuấn cho biết.

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm tăng cao dịp Tết, nhiều loại rau dù không đúng mùa vẫn xuất hiện tràn ngập trên thị trường.

Dưới đây là 5 loại rau được các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế mua hoặc chỉ mua rất ít trong dịp Tết Nguyên Đán, bởi chúng vừa trái mùa, vừa kém ngon, lại không mang nhiều lợi ích dinh dưỡng như mong đợi.

Bí ngòi là loại rau ưa ấm (20-30°C), mùa đông lạnh khiến cây sinh trưởng kém, trái nhỏ, ít dinh dưỡng và có thể bị phun thuốc kích thích

Bí ngòi - trông tươi nhưng “ruột rỗng” dinh dưỡng

Bí ngòi vốn là loại rau có mùa vụ ngon nhất vào đầu mùa xuân, khoảng từ tháng 3 đến tháng 5. Thế nhưng, vào dịp Tết, bí ngòi vẫn xuất hiện khá nhiều tại các chợ và siêu thị. Phần lớn trong số này được trồng trong nhà kính hoặc làm chín bằng các biện pháp nhân tạo.

Dù hình thức bên ngoài rất bắt mắt, bí ngòi trái mùa thường nhạt vị, nhiều nước nhưng ít dưỡng chất. Hàm lượng vitamin và khoáng chất bị suy giảm đáng kể so với bí ngòi đúng mùa. Nếu chế biến, món ăn thường thiếu độ ngọt tự nhiên, ăn không “đã miệng” như mong đợi.

Cà tím - đồng đều bất thường, vị kém tự nhiên

Cà tím là loại rau điển hình của mùa hè. Cà tím đúng mùa thường có vỏ bóng, thịt mềm và vị ngọt nhẹ. Ngược lại, cà tím xuất hiện vào mùa đông – cận Tết – đa phần là sản phẩm được bảo quản lạnh dài ngày hoặc trồng trong điều kiện nhân tạo với nhiều tác động hóa học.

Những quả cà tím quá đều, thẳng tắp, không tì vết lại chính là dấu hiệu khiến người tiêu dùng nên dè chừng. Khi chế biến, cà tím trái mùa thường có vị nhạt, xơ và không dậy mùi như cà tím mùa hè. Giá trị dinh dưỡng vì thế cũng không còn như kỳ vọng.

Mướp đắng trái mùa thường còi cọc, vị đắng gắt, không thơm và khô, kém dinh dưỡng so với chính vụ mùa hè

Mướp đắng - trái mùa, vừa kém ngon vừa “kỵ” mâm cỗ Tết

Mướp đắng là loại rau có tính thanh mát, thường chỉ thực sự ngon và giàu dưỡng chất vào mùa hè. Mướp đắng bán vào dịp Tết thường đã được bảo quản lạnh trong thời gian dài hoặc xử lý bằng chất làm chín.

Không chỉ kém về hương vị và giá trị dinh dưỡng, mướp đắng còn mang ý nghĩa không may mắn trong quan niệm dân gian, nên hiếm khi xuất hiện trên mâm cỗ ngày Tết. Vì vậy, việc mua mướp đắng trong dịp này vừa không cần thiết, vừa khó sử dụng, lại không mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Ngồng tỏi - đắt tiền nhưng không đáng mua nhiều

Ngồng tỏi (cành tỏi non) thực chất có mùa vụ từ tháng 4 đến tháng 5 hằng năm. Tuy nhiên, vào dịp Tết, loại rau này vẫn được bày bán phổ biến. Phần lớn ngồng tỏi trên thị trường hiện nay là hàng bảo quản lạnh lâu ngày hoặc được trồng thúc nhanh trong nhà kính.

Dù nhìn còn xanh, ngồng tỏi trái mùa thường héo, dai, mùi thơm kém và vị không đậm như hàng đúng mùa. Giá lại khá cao do khan hiếm tự nhiên. Vì vậy, nếu muốn mua, người tiêu dùng chỉ nên mua một lượng nhỏ, tránh mua tích trữ.

Lời khuyên cho mâm rau ngày Tết

Các loại rau mùa đông như bắp cải, súp lơ, cải thìa, cải ngọt, cà rốt hay củ cải trắng được xem là lựa chọn an toàn, vừa dễ chế biến, vừa hỗ trợ tiêu hóa và cân bằng dinh dưỡng trong dịp lễ.

Tết là dịp sum vầy, ăn ngon là điều ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, ăn ngon không đồng nghĩa với ăn nhiều hay ăn đủ mọi thứ bày bán trên chợ. Việc tỉnh táo lựa chọn rau củ đúng mùa không chỉ giúp bữa cơm ngày Tết trọn vị hơn, mà còn là cách đơn giản để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình trong những ngày đầu năm mới.