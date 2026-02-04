Phút cân não trong phòng can thiệp cứu bệnh nhân 86 tuổi sốc tim nguy kịch

Trong phòng can thiệp tim mạch, ranh giới giữa sự sống và tử vong đôi khi chỉ tính bằng phút. Với người bệnh cao tuổi, áp lực càng đè nặng lên ekip điều trị. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa giành lại sự sống cho bệnh nhân P.V.P. (86 tuổi) trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim nguy kịch.

Bệnh nhân nhập viện vì đau tức ngực dữ dội, huyết động không ổn định, chức năng tim suy giảm nghiêm trọng. Kết quả chụp mạch vành cho thấy tổn thương nặng cả ba thân động mạch vành: động mạch liên thất trước hẹp 90-99%, gần như tắc hoàn toàn; động mạch mũ và động mạch vành phải hẹp 80-90%, kèm vôi hóa lan tỏa.

BSCKII Trần Quang Định, Trưởng Khoa Phẫu thuật và Can thiệp tim mạch, nhận định đây là ca can thiệp đặc biệt khó. Tuổi cao, thể trạng yếu và tình trạng sốc tim khiến mọi thao tác đều tiềm ẩn rủi ro. Nếu không tái thông mạch kịp thời, vùng cơ tim hoại tử sẽ lan rộng, nguy cơ tử vong rất cao.

Ekip nhanh chóng hội chẩn, lựa chọn chiến lược ưu tiên xử trí tổn thương nặng nhất. Các bác sĩ cẩn trọng đưa dây dẫn qua đoạn mạch vôi hóa cứng, sử dụng bóng nong chuyên dụng từng bước mở lại lòng mạch. Sau nhiều phút căng thẳng, stent được đặt thành công vào động mạch liên thất trước, tái lập dòng máu nuôi tim.

Ngay sau can thiệp, huyết động bệnh nhân dần cải thiện, nhịp tim ổn định trở lại, triệu chứng đau ngực giảm rõ rệt. Thành công này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ekip chuyên môn và quyết định đồng thuận kịp thời từ gia đình.

Ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực xử trí các tình huống tim mạch phức tạp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, giúp người bệnh nặng được cứu chữa kịp thời ngay tại địa phương.