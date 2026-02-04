Vướng mắc thanh toán X-quang dưới 6 phút, BHXH Việt Nam lên tiếng

Sau phản ánh liên quan đến việc BHYT không thanh toán một số dịch vụ chẩn đoán hình ảnh có thời gian thực hiện ngắn, ngày 2-2 BHXH Việt Nam đã có văn bản làm rõ căn cứ pháp lý và nguyên tắc giám định, thanh toán trong khám chữa bệnh BHYT theo quy định hiện hành.

Bác sĩ đọc hình ảnh phim chụp để đánh giá tình trạng bệnh. Ảnh: Nam Anh

Theo BHXH Việt Nam, công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT được thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và pháp luật về BHYT.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định hoạt động chuyên môn phải bảo đảm kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ sở y tế trong việc thực hiện đúng các quy định liên quan.

Khoản 2 Điều 35 Nghị định 188/2025/NĐ-CP nêu rõ, cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm tuân thủ hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và các quy định về mua sắm, đấu thầu, nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ kỹ thuật y tế, sử dụng quỹ BHYT tiết kiệm, đúng quy định.

Cùng đó, thông tư 35/2016/TT-BYT cũng quy định, dịch vụ kỹ thuật chỉ được quỹ BHYT thanh toán khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như được phê duyệt thực hiện, tuân thủ quy trình chuyên môn và có giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền ban hành.

Về thời gian thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, BHXH Việt Nam dẫn các quyết định 2775 và 2776 của Bộ Y tế ban hành tháng 8-2025, trong đó quy định thời gian thực hiện được xây dựng trên cơ sở tính phổ biến, thường quy tại các cơ sở y tế.

Thời gian này được tính từ lúc bắt đầu thực hiện kỹ thuật đến khi có kết quả chẩn đoán, bao gồm chuẩn bị người bệnh, chụp, đọc phim và kết luận. Theo hướng dẫn, chụp X-quang xương khớp hoặc phổi, bụng thường quy có thời gian tham chiếu khoảng 6-12 phút; chụp X-quang dạ dày, đại tràng khoảng 20-30 phút; siêu âm ổ bụng, tuyến giáp khoảng 6-15 phút.

Các mốc thời gian này mang tính tham chiếu chuyên môn, phục vụ tổ chức thực hiện và xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; trong thực tế, thời gian có thể linh hoạt điều chỉnh tùy tình trạng người bệnh và điều kiện của cơ sở y tế.

BHXH Việt Nam cho biết không ban hành thêm quy định ngoài các văn bản pháp luật hiện hành, đồng thời không yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh kéo dài thời gian thực hiện kỹ thuật một cách hình thức. Việc hiểu theo hướng buộc bác sĩ, kỹ thuật viên phải "chờ đủ thời gian" mới được thực hiện ca tiếp theo là chưa phù hợp với bản chất hướng dẫn chuyên môn, có thể ảnh hưởng đến thời gian chờ và quyền lợi của người bệnh BHYT.

Để bảo đảm thống nhất trong thực hiện, BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, phù hợp với thực tiễn và sự phát triển của khoa học công nghệ, qua đó tạo thuận lợi cho cơ sở y tế và bảo đảm đầy đủ quyền lợi người tham gia BHYT.