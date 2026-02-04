Phát hiện E.coli trong thực phẩm tiệc tất niên ở TPHCM khiến 46 người nhập viện

Ngày 4/2, bác sĩ Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) cho biết, liên quan đến vụ 46 người nghi ngộ độc thực phẩm sau tiệc tất niên trên địa bàn phường Bà Rịa, kết quả cấy bệnh phẩm của một số bệnh nhân cho thấy dương tính với vi khuẩn E.coli.

Đến sáng cùng ngày, bệnh viện chưa ghi nhận thêm trường hợp nghi ngộ độc mới. Một số bệnh nhân đang điều trị còn triệu chứng tiêu chảy nhẹ, sức khỏe dần ổn định, trong đó có 20 ca đã xuất viện.

Trước đó vào ngày 31/1, một ngân hàng tại phường Bà Rịa đặt tiệc tại một nhà hàng ở xã Xuyên Mộc và vận chuyển thức ăn về trụ sở để tổ chức tiệc tất niên cho khoảng 170 người.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

Đến khoảng 14h ngày 1/2, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu, điều trị. Tổng cộng có 46 trường hợp phải nhập viện.

Bệnh viện ngay sau đó đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm, đồng thời báo cáo Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TPHCM theo quy định.