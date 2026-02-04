Răng mọc lạc chỗ vào xoang hàm: Biến chứng hiếm nhưng nguy hiểm

Răng mọc lạc chỗ vào xoang hàm là tình trạng hiếm gặp, thường xảy ra ở răng hàm trên, đặc biệt là răng khôn. Trong quá trình phát triển, răng có thể di lệch khỏi vị trí bình thường và xâm nhập vào xoang hàm - khoang rỗng nằm phía trên cung răng hàm trên.

Theo các chuyên gia, dấu hiệu thường không rầm rộ nên dễ bị bỏ sót. Bệnh nhân có thể đau âm ỉ vùng má, đau đầu kéo dài, nghẹt mũi một bên, chảy dịch mũi hôi hoặc viêm xoang tái diễn nhiều lần dù đã điều trị nội khoa. Không ít trường hợp chỉ phát hiện bất thường khi chụp CT scanner vì viêm xoang mạn tính.

TS.BS Phùng Thị Thu Hà, Trưởng khoa Răng Miệng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) cho biết, nếu chỉ điều trị viêm xoang bằng thuốc mà không xử lý nguyên nhân từ răng, tình trạng viêm sẽ dai dẳng. Khi răng nằm trong xoang hàm, bệnh nhân cần được phẫu thuật lấy bỏ để giải quyết triệt để ổ viêm.

Hiện nay, phương pháp nội soi mũi xoang được ưu tiên nhờ tính ít xâm lấn. Bác sĩ tiếp cận xoang hàm qua đường mũi tự nhiên, mở thông xoang an toàn rồi lấy răng lạc chỗ ra ngoài, hạn chế tối đa tổn thương mô lành và tránh đường mổ rộng như trước đây.

Kỹ thuật này giúp bệnh nhân ít đau, ít chảy máu, bảo tồn cấu trúc giải phẫu và hồi phục nhanh. Sau phẫu thuật, triệu chứng viêm xoang thường cải thiện rõ rệt, sinh hoạt sớm trở lại bình thường.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có biểu hiện viêm xoang kéo dài, nghẹt mũi một bên, đau vùng má tái diễn hoặc điều trị nhiều lần không khỏi, người dân nên khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng. Khám răng định kỳ và xử trí sớm răng mọc lệch giúp phòng biến chứng phức tạp về sau.