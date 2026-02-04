Bộ Y tế yêu cầu không để đầu cơ, tăng giá thuốc dịp Tết Bính Ngọ 2026

Cục Quản lý Dược vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Một trong những yêu cầu trọng tâm là không để xảy ra tình trạng đầu cơ, lợi dụng dịp lễ để tăng giá thuốc.

Các địa phương được chỉ đạo xây dựng kế hoạch mua sắm, dự trữ thuốc kịp thời, bảo đảm đủ thuốc cấp cứu, thuốc điều trị bệnh mạn tính và các bệnh thường gia tăng vào mùa đông - xuân như cúm, sởi, rubella, tiêu chảy do virus Rota, bệnh tay chân miệng và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa.

Người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh phải chịu trách nhiệm bảo đảm đủ thuốc có chất lượng, tổ chức bán thuốc ban đêm theo quy định. Các đơn vị y tế cũng phải tuân thủ nghiêm điều kiện bảo quản thuốc, đặc biệt với thuốc cấp cứu và vaccine.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược tổ chức bán thuốc 24/24 giờ trong dịp nghỉ Tết, công bố thông tin rộng rãi để người dân dễ tiếp cận. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý khi nhu cầu tăng cao hoặc khi dịch bệnh bùng phát.

Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc phải chủ động nguồn cung, khẩn trương đáp ứng đơn đặt hàng của cơ sở khám chữa bệnh, tuyệt đối không đầu cơ, không lợi dụng dịp Tết để tăng giá. Việc kiểm soát chất lượng thuốc phải được thực hiện nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường.

Bộ Y tế cũng đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp dược phối hợp triển khai các yêu cầu trên, góp phần bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người bệnh trong dịp Tết.