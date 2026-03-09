Trong hơn hai thập kỷ của Vpop, hiếm có nghệ sĩ nào giữ được vị thế bền bỉ và sự ủng hộ rộng rãi của công chúng như Mỹ Tâm. Ở tuổi 45, nữ ca sĩ không chỉ duy trì sức hút mạnh mẽ trên sân khấu âm nhạc mà còn liên tục tạo dấu ấn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ những kỷ lục trong sự nghiệp ca hát, khả năng “lấp đầy” sân vận động đến việc lấn sân điện ảnh, mọi động thái của cô đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Mỹ Tâm thời mới vào nghề (ảnh: FB)

Nền tảng chuyên môn của Mỹ Tâm được xây dựng rất bài bản. Năm 2001, cô tốt nghiệp Thủ khoa hệ Trung cấp khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM với số điểm 9,5 - một thành tích hiếm gặp ở thời điểm đó. Đây cũng là năm nữ ca sĩ chính thức bước vào thị trường âm nhạc với album đầu tay Mãi Yêu , mở ra hành trình rực rỡ kéo dài hơn 20 năm.

Những năm đầu thập niên 2000 được xem là giai đoạn hoàng kim đưa tên tuổi Mỹ Tâm trở thành một trong những biểu tượng của Vpop. Loạt ca khúc như Cây Đàn Sinh Viên , Họa Mi Tóc Nâu hay Ước Gì nhanh chóng lan tỏa rộng rãi, là những hit quốc dân đời đầu gắn với tên tuổi Mỹ Tâm. Album Yesterday & Now phát hành sau đó tiếp tục lập kỷ lục doanh thu trong bối cảnh thị trường băng đĩa Việt Nam đang phát triển mạnh.

Sự nghiệp Mỹ Tâm bền bỉ qua 2 thập kỷ với những dấu mốc góp phần định hình nhạc Việt (ảnh: FBNV)

Sự nghiệp của Mỹ Tâm không chỉ gói gọn trong phạm vi trong nước. Năm 2006, cô sang Hàn Quốc thực hiện album Vút Bay , mở ra một trong những dự án hợp tác quốc tế sớm nhất của nghệ sĩ Việt ở thời điểm đó. Sau nhiều năm hoạt động bền bỉ, nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên nhận giải thưởng Best Asian Artist tại Mnet Asian Music Awards năm 2012. Hai năm sau, cô tiếp tục được vinh danh với danh hiệu Huyền thoại âm nhạc châu Á tại một lễ trao giải tổ chức ở Malaysia.

Đến năm 2017, album Tâm 9 một lần nữa khẳng định vị thế đặc biệt của Mỹ Tâm khi lọt vào bảng xếp hạng Billboard World Albums. Đáng chú ý, album này tạo nên hiện tượng “xếp hàng mua đĩa” vật lý hiếm thấy trong thời đại nhạc số, cho thấy sức hút bền vững của nữ ca sĩ với khán giả.

Concert Tri Âm năm 2022 thu hút hơn 30.000 khán giả, trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý sau giai đoạn đại dịch (ảnh: FBNV)

Bên cạnh thành tích âm nhạc, Mỹ Tâm còn là một trong số ít nghệ sĩ Việt có khả năng tổ chức các concert quy mô lớn tại sân vận động. Tại Sân vận động Mỹ Đình, nữ ca sĩ đã 3 lần chứng minh sức hút của mình qua những liveshow quy mô. Liveshow Yesterday & Now năm 2004 đánh dấu lần đầu cô đứng trên sân khấu của sân vận động lớn nhất cả nước. Sau gần hai thập kỷ, concert Tri Âm năm 2022 thu hút hơn 30.000 khán giả, trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý sau giai đoạn đại dịch.

Với khoảng 40.000 khán giả tham dự, See The Light được xem là concert cá nhân có quy mô khán giả lớn hàng đầu tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại (ảnh: FBNV)

Đỉnh điểm trong chuỗi concert của Mỹ Tâm là chương trình See The Light diễn ra vào tháng 12/2025. Với khoảng 40.000 khán giả tham dự, đây được xem là concert cá nhân có quy mô khán giả lớn hàng đầu tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Chương trình được đầu tư mạnh về hệ thống sân khấu và công nghệ ánh sáng, khẳng định tầm vóc của một nghệ sĩ có khả năng tổ chức những sự kiện âm nhạc tầm cỡ.

Ngoài âm nhạc, Mỹ Tâm còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh. Sau dự án phim tài liệu Người Giữ Thời Gian năm 2023, đầu năm 2026 cô tiếp tục tham gia bộ phim điện ảnh hư cấu TÀI với vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên, tái hợp cùng Mai Tài Phến. Bộ phim ra mắt vào tháng 3/2026 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường.

Mỹ Tâm hiện đang gây chú ý với vai trò nhà sản xuất và diễn viên phim TÀI do Mai Tài Phến đạo diễn (ảnh: NVCC)

Theo số liệu ban đầu, TÀI thu về hơn 5,7 tỷ đồng từ suất chiếu sớm ngày 4/3, một con số đáng chú ý trong bối cảnh thị trường điện ảnh sau Tết đang cạnh tranh gay gắt. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức hút thương hiệu của Mỹ Tâm không chỉ giới hạn ở âm nhạc mà còn lan sang lĩnh vực điện ảnh. Tên tuổi Mỹ Tâm được sự tin tưởng của khán giả trong nhiều dự án thương mại và giải trí. Điều này phần nào lý giải vì sao mỗi lần nữ ca sĩ ra mắt sản phẩm mới, mức độ quan tâm của công chúng luôn ở mức cao.

Tháng 9/2025, Mỹ Tâm làm nên lịch sử khi là nghệ sĩ được chọn hát mở màn Quốc ca tại Đại lễ A80 (ảnh: FBNV)

Hơn 2 thập kỷ hoạt động Mỹ Tâm luôn giữ phong độ nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Hiện tại, Mỹ Tâm vẫn tươi mới, xinh đẹp và toát ra năng lượng tích cực. Tháng 9/2025, Mỹ Tâm làm nên lịch sử khi là nghệ sĩ được chọn hát mở màn Quốc ca tại Đại lễ A80. Hình ảnh Mỹ Tâm giản dị trong tà áo dài trắng, trang điểm nhẹ, tóc đen bối thấp và móng tay không sơn màu trở thành hình ảnh lan toả nhất dịp Đại lễ. Tạo hình này càng làm tôn thêm nhan sắc nhẹ nhàng, khiến dân tình sốc vì khả năng “lão hoá ngược” của hoạ mi tóc nâu.

Mỹ Tâm chia sẻ về bí quyết giữ nhan sắc

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi hậu Đại lễ 2/9, khi nhận được câu hỏi về việc vì sao ở tuổi 45 vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, Mỹ Tâm trả lời hóm hỉnh: “Có bạn hỏi tôi ăn gạo gì, uống nước gì mà trẻ thế - tôi ăn gạo quê hương, uống nước nhớ nguồn nên trẻ đó.” Câu nói nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội vì cách trả lời vừa dí dỏm vừa mang thông điệp về lối sống tích cực. Với nhiều khán giả, đây cũng là nét tính cách quen thuộc của Mỹ Tâm: giản dị, gần gũi nhưng luôn khéo léo trong cách giao tiếp với công chúng.

Nữ ca sĩ thực tế duy trì một chế độ sinh hoạt khá kỷ luật để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng (ảnh: FBNV)

Nữ ca sĩ thực tế duy trì một chế độ sinh hoạt khá kỷ luật để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Trong các cuộc phỏng vấn đầu năm 2026, Mỹ Tâm cho biết cô hạn chế đồ nướng, đồ chiên rán và các loại thức uống nhiều đường để bảo vệ làn da và thể trạng. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng duy trì thói quen uống nước dừa tươi và nước mật ong ấm vào buổi sáng như một cách thanh lọc cơ thể.

Sắc vóc tuổi 45 của Mỹ Tâm khiến nhiều người trầm trồ:

(Ảnh: FBNV)

Việc luyện tập cường độ cao cũng là yếu tố quan trọng giúp cô giữ được vóc dáng săn chắc. Trong quá trình chuẩn bị cho concert See The Light , Mỹ Tâm dành nhiều giờ mỗi ngày cho việc tập vũ đạo, có khi kéo dài 4-5 tiếng liên tục. Cường độ luyện tập này không chỉ phục vụ cho sân khấu mà còn giúp cơ thể duy trì thể lực tốt sau nhiều năm hoạt động. Bên cạnh yếu tố thể chất, nữ ca sĩ nhiều lần nhấn mạnh rằng tinh thần lạc quan mới là chìa khóa quan trọng nhất. Cô chia sẻ bản thân luôn giữ tâm thế làm việc với niềm vui và đam mê, không đặt nặng chuyện tuổi tác.

Bên cạnh yếu tố thể chất, nữ ca sĩ nhiều lần nhấn mạnh rằng tinh thần lạc quan mới là chìa khóa quan trọng nhất để giữ sự trẻ trung

Sau hơn 20 năm hoạt động, Mỹ Tâm vẫn duy trì vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. Từ một thủ khoa Nhạc viện bước ra sân khấu chuyên nghiệp, cô đã trở thành nghệ sĩ hiếm hoi có thể liên tục tạo dấu ấn ở nhiều giai đoạn của Vpop. Với nền tảng chuyên môn, sự kỷ luật trong công việc và hình ảnh gần gũi với khán giả, nữ ca sĩ vẫn được xem là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng bền bỉ nhất của làng nhạc Việt.