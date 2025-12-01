Nữ giúp việc 61 tuổi tuyên bố là con gái thất lạc của "Vua bóng đá", kết quả ADN âm tính vẫn đòi danh phận

Không chỉ Maradona, ngay cả cố huyền thoại Brazil Pele - biểu tượng của bóng đá thế giới - cũng để lại phía sau không ít câu chuyện gây tranh cãi về con ngoài giá thú. Và nổi bật nhất chính là vụ việc của Maria Do Socorro Azevedo, người phụ nữ 61 tuổi khẳng định mình là con gái thất lạc của Vua bóng đá.

5 năm theo đuổi vụ kiện, tuyên bố gây sốc trên truyền hình

Maria - vốn là một người giúp việc, có cuộc sống rất khiêm tốn - đã khiến dư luận Brazil chấn động khi xuất hiện trên TV và tuyên bố:

"Tôi là con gái của Pele. Mẹ tôi từng có quan hệ với ông ấy nhưng chưa từng nói cho ông biết chuyện mang thai".

Theo lời Maria, bà không đòi hỏi tiền bạc hay tài sản. Bà không quan tâm đến phần 60% khối tài sản mà Pele để lại cho các con khi ông qua đời năm 2022 (ước tính khoảng 78 triệu bảng (khoảng 2.700 tỷ đồng)). Điều Maria muốn là sự thật.

Kết quả ADN âm tính… nhưng drama chưa dừng lại

Vấn đề là: xét nghiệm ADN năm 2019 cho kết quả Maria không phải con của Pele.

Tưởng như câu chuyện sẽ kết thúc, nhưng không. Luật sư của Maria tuyên bố họ "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc yêu cầu… đào mộ Pele để thực hiện xét nghiệm ADN lại một lần nữa.

Yêu cầu được đưa ra vào năm 2024, hai năm sau khi Pele qua đời, lập tức gây tranh cãi lớn. Phía gia đình huyền thoại Brazil bác bỏ gay gắt:

"Kết quả ADN năm 2019 đã rõ ràng. Không có lý do gì để khai quật thi thể."

Câu chuyện vì thế trở thành cuộc chiến pháp lý căng thẳng giữa hai bên.

Xét nghiệm ADN cho thấy Maria Do Socorro Azevedo không phải là con gái của Pele

Pele và những nghi vấn con bí mật: không chỉ một Maria

Điều đáng nói là câu chuyện Maria đưa ra không phải lần đầu Pele vướng nghi án con ngoài giá thú.

Năm 2023, báo chí Brazil đưa tin Pele đã để lại 13 triệu bảng (hơn 450 tỷ đồng) cho một cô con gái bí mật khác - người từng bị ông phủ nhận trong nhiều năm.

Trong suốt sự nghiệp, huyền thoại Brazil nhiều lần xuất hiện trong các tranh chấp về quyền nhận con, buộc phải xét nghiệm ADN để làm rõ.

Sự tồn tại của những "đứa con bí mật" khiến mọi lời tuyên bố về huyết thống liên quan đến Pele đều trở thành tâm điểm chú ý.

Phía gia đình Pele khẳng định vụ việc của Maria đã "rõ như ban ngày", còn đội ngũ luật sư của Maria vẫn không dừng lại. Mong muốn của người phụ nữ 61 tuổi là được thừa nhận, không phải được chia tài sản.

Tuy nhiên, với việc gia đình Pele kiên quyết phản đối đào mộ, vụ kiện này có thể kéo dài vô thời hạn.