Nữ giám đốc phá sản phải làm tài xế xe tải để trả nợ tuyên bố: “Khổ mấy tôi cũng phải kiếm được hơn 37 triệu/tháng”

Năm 2020, chị Linh, ngoài 40 tuổi, giám đốc một công ty du lịch ở Giang Tô, Trung Quốc, rơi vào cảnh phá sản. Để trả nợ, chị một mình lái xe tải mỗi ngày, rong ruổi khắp Nam Kinh vào mọi khung giờ – sáng sớm, giữa trưa, cao điểm tan tầm hay cả nửa đêm.

Phá sản, nợ nần và mưu sinh – chỉ một trong ba điều này cũng đủ khiến con người ngột ngạt. Nhưng với người phụ nữ này, cả ba cùng ập đến. Có lúc, chiếc xe tải trở thành “ngôi nhà” duy nhất, nơi chị ăn vội bữa cơm, tắm rửa qua loa và ngủ nhiều đêm liền dưới ánh đèn đường Nam Kinh.

“Thời tiết không ảnh hưởng gì đến việc kiếm tiền. Dù khó khăn đến mấy, tôi cũng phải cố gắng kiếm được 10.000 NDT (hơn 37 triệu đồng) mỗi tháng”, chị Linh nói.

Vậy điều gì đã khiến một nữ giám đốc từng có cuộc sống đầy đủ trở thành người phụ nữ vất vả với cuộc sống mưu sinh?

Từ thất bại đến khát vọng tái sinh

Sinh ra trong gia đình khá giả ở Từ Châu, tuổi trẻ của chị Linh gắn liền với sự đủ đầy, được cha mẹ cưng chiều. Khi cha qua đời, nguồn tài chính gia đình suy yếu, chị bước vào hôn nhân với mong muốn dựa vào chồng để có một cuộc sống sung túc. Tuy nhiên cuộc sống phụ thuộc khiến người phụ nữ này sớm cảm thấy bị gò bó.

Năm 2017, bất chấp sự phản đối từ gia đình, chị Linh quyết định khởi nghiệp. Tận dụng khoản tiền mẹ để lại và những phong bao lì xì dành dụm từ lâu, chị thành lập công ty du lịch tại quê nhà Từ Châu, đón đầu làn sóng du khách tìm đến hồ Vị Sơn.

Thời gian đầu, chị một mình xoay xở mọi việc. Những nỗ lực bền bỉ đã giúp công ty của chị dần mở rộng, bắt đầu có chỗ đứng. Ở giai đoạn phát triển, công ty của chị lãi được hơn 200.000 NDT/năm (hơn 740 triệu đồng). Nhưng dịch bệnh bùng phát năm 2019 – 2020 khiến ngành du lịch Trung Quốc lao dốc, doanh thu bằng 0 trong khi chi phí ngày càng phình to. Không còn khả năng gánh vác, chị buộc phải giải thể công ty.

Sau thất bại kinh doanh, chị Linh trở về với vai trò nội trợ. Song, cuộc hôn nhân của chị lúc này cũng đã không còn êm ấm. Những mâu thuẫn vì tiền bạc khiến người phụ nữ này cảm thấy bị coi thường.

“Trước đây xin tiền cha, ông luôn hết lòng. Giờ xin tiền chồng, mọi thứ đều có điều kiện. Cuối cùng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nỗ lực để trưởng thành và hoàn thiện bản thân là lựa chọn tốt nhất”, chị thừa nhận.

Sau đó, chị Linh một lần nữa dũng cảm nhảy ra khỏi vũng lầy hôn nhân. Lần này, chị không còn là bà chủ với cuộc sống hào nhoáng nữa mà là một người bình thường với khoản nợ chồng chất.

Để trả hết nợ nhanh nhất có thể, chị Linh đã mua một chiếc xe tải cũ và bắt đầu hành trình trả nợ bằng công việc lái xe chở hàng. Tại Nam Kinh, người phụ nữ này vừa tìm kiếm cơ hội, vừa đối diện khó khăn. Giá thuê nhà đắt đỏ buộc chị phải sống tạm trên xe nhiều tháng liền. Công việc nặng nhọc, phải bưng bê, chuyển vác từng kiện hàng, khiến đầu gối chị thường xuyên đau nhức. Thế nhưng, người phụ nữ này vẫn khẳng định: “Tôi có thể làm được”.

“Mặt trời luôn xuất hiện sau cơn mưa”

Với chị Linh, chị làm việc cật lực với hai mục đích: trả nợ và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

“Tiền của chủ nợ cũng do họ vất vả kiếm ra. Tôi phải trả lại sớm nhất có thể”, chị nói.

Mỗi ngày, chị làm việc không ngơi nghỉ, chỉ dừng lại đôi chút để ăn uống. Trong những đêm mệt mỏi, chị vẫn nuôi khát vọng: không trở thành gánh nặng cho con khi về già, có thể báo hiếu mẹ khi bà còn sống. Quan trọng hơn, chị muốn được sống cho chính mình – điều mà nửa cuộc đời trước chị chưa từng làm.

Thực tế khắc nghiệt không dập tắt tinh thần khởi nghiệp của chị. Trước khi dịch bệnh bùng phát, chị đã theo học các khóa đào tạo về du lịch để nâng cao kiến thức. Sau khi mất công ty, chị thử sức với công việc bảo mẫu và điều dưỡng, rồi lại quay về nghề lái xe. Mỗi lần thất bại, chị đều chọn bắt đầu lại.

“Người khác làm được thì tôi cũng làm được”, chị Linh tin tưởng. Với chị, thành công không chỉ là vận hành một doanh nghiệp, mà còn là dám đứng dậy sau vấp ngã, kiên trì trả nợ, không oán trách số phận.

Hành trình của chị Linh không êm ả nhưng chính gian khó đã giúp chị tìm thấy ý nghĩa sống. Từ một phụ nữ từng được bao bọc trong sự sung túc, chị đã học cách đứng vững trước thử thách, dám sống cho chính mình. Câu chuyện của chị còn là minh chứng cho tinh thần kiên cường của một người phụ nữ: dù rơi xuống đáy, vẫn đủ dũng cảm để tái sinh từ đống tro tàn.

